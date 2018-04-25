 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Забайкальских казаков боялись даже японские самураи (история)
00:05 27.04.2018

Почему казаков боялись даже японские самураи

Забайкальские казаки были оплотом российской государственности на самых дальних рубежах нашей Родины. Беспрецедентная смелость, решительность и выучка делали их грозной силой, способной противостоять лучших подразделениям противника.

Первые остроги

Забайкальское казачество ведет свою историю с 40-х годов XVII века, когда в Забайкалье появились первые донские и сибирские казаки. Владение территориями в районе озера Байкал открывало новые возможности для российского государства - это контроль границ с восточными соседями, освоение серебряных рудников, о богатстве которых давно складывались легенды, а также подконтрольность местных жителей - тунгусов и бурятов. Как и раньше, в освоение новых земель главную роль играли казаки.

Сибирь, Оренбуржье, Урал были присоединены к Российскому государству руками казаков. Первые остроги по рекам Лене и Ангаре были заложены казаками атамана М. Перфильева, П. Бекетова. Кстати, в числе первых казаков-землепроходцев был знаменитый путешественник и мореплаватель Семен Дежнев.

Казачье войско

Впервые до Байкала добрались казаки под руководством Курбата Иванова. С этого времени начинается масштабное заселение казаками Забайкалья, установления дружеских связей с туземцами и включения их в состав нового войска. В 1649 году поход Ерофея Хабарова ознаменовался присоединением Приамурья к России, а 1653 году казаком Петром Бекетовым был построен Читинский острог, который в будущем станет столицей Забайкальского казачьего войска. Так приумножалась территория России.

Дальнейшее продвижение казачьих войск на восток требовало создания военного оплота на Байкале. Для этого в острогах и городках организуются казачьи полки, а во второй половине XVIII века было сформировано "пограничное казачье войско". Для усиления войска в 1775 году создаются полки из бурятов. Однако, отсутствие официальной границы с Монголией и сложные взаимоотношения с Маньчжурией говорили о том, что в Забайкалье должно существовать полноценное казачье войско.

Надо сказать, к началу XIX века на восточных границах была выстроена линия казачьих острогов, а на передовых позициях возвышались "сторожи" - наблюдательные вышки, где круглосуточно несли службу 4-6 казаков. В разведку каждый пограничный город отправлял в степь одну-две станицы численностью от 25 до 100 человек. Таким образом, силами казаков была создана мобильная пограничная линия, которая могла оповестить о подходе неприятеля, но и самостоятельно дать отпор врагу.

Но на всю пограничную линию казачьих станиц не хватало. Поэтому российское правительство принимает меры по переселению казаков и других "гулящих" людей из близлежащих городов на пограничную службу. С тех пор количество казаков в Забайкалье резко увеличилось.

Официально Забайкальское казачье войско было образовано 17 марта 1851 году. Проект создания войска направил военному министру и государю генерал-губернатор Н. Н. Муравьев, который вел активную работу по созданию сильного войска на окраинах огромной империи. В основу войска вошли сибирские и донские казаки, бурятско-тунгусские формирования и крестьянское население Забайкалья. Благодаря деятельности Муравьева в Забайкалье штатная численность войска достигла 18 тысяч казаков. Каждый из них начинал службу в 17 лет, а выходил на пенсию в 58 лет.

Хранители границы

Вся жизнь забайкальского казака была связана с границей. Здесь он жил, воспитывал детей, служил, охранял, воевал и умирал. Лишь в 1866 году высочайшим императорским указом был установлен срок действительной военной службы в 22 года. Внутреннее управление войском копировало устав о воинской повинности области войска Донского.

Забайкальские казаки принимали участие во всех военных конфликтах на Востоке России: они дошли до Пекина в Китайском походе, отважно сражались при Мукденах и в Порт-Артуре в русско-японской войне, первой мировой и многих других.

Казаки в темно-зеленых мундирах и желтых лампасах стали примером мужества, их боялись даже японские самураи, которые не решались атаковать отряд казаков без весомого преимущества в численности бойцов.

К 1917 году Забайкальское казачье войско включало в себя более 260 тысяч человек, 12 станицы. 69 хуторов и 15 выселок. Однако, в Гражданской войне забайкальцы решительно выступили против Советской власти, а в 1920-х годах эмигрировали в Китай, где образовали одну из самых больших колоний в Харбине.

Несколько лет назад в Чите - столице Забайкальского казачьего войска был открыт памятник основателю города казаку Петру Бекетову. Так восстанавливается история большой страны, которая связана с именами простых казаков.

Источник - mir-press.com
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