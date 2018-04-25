Назад в СССР или виват эпохе прошлого!

00:02 27.04.2018 Воспоминания о прошлом окрыляют душу. Они согревают теплом успехов, радостью надежд, гордой уверенностью в стабильности. Советский Союз был мега державой.



Может быть, не все было гладко. Может быть. Но все было по-настоящему, без фальши. Если это было добро, то оно шло к тебе с открытым лицом, а не с умыслом дальнейшего сотрудничества. А если это было зло, то оно приходило с огнем и мечом, без двуличной маски благодетеля. Справедливости ради стоит заметить, что не все зависит от эпохи, а еще очень многое от самих людей. Однако люди - это фигуры, которые подвластны эпохальному воздействию, поэтому, виват эпохе прошлого!



Мне помнится случай, который часто рассказывала моя бабушка. Когда она училась в школе, ей посчастливилось получить путевку в дом отдыха на Новый год. Она, ее одноклассница, и еще одна девочка из нашего города должны были ехать туда 31 декабря. Как раньше было заведено, 31 декабря оставался обычным рабочим днем. Никаких сокращений, уходов с уроков и прочего не было. Одним словом пока полы в классе вымыли, на автобус опоздали. Как добираться не знали. На выручку пришел сосед. Он отвез их на вокзал на грузовой машине.



А это даже не соседний город, а совсем другая область. Однако его не остановил факт праздника, мороза и темени. И вот они втроем, закутанные в пуховые платки, с небольшими чемоданчиками в руках, замерзшие, но счастливые добрались до вокзала на грузовой машине соседа. А его начальник, который жил в доме напротив, даже слова не сказал, потому что знал, пионеров нужно в санаторий доставить, ведь праздник уже скоро у всех!



Гордость за советских людей всю жизнь согревала душу моей бабушки. Она говорила, что люди в Союзе были добрее. Давайте заглянем в свои сердца. Дело ведь не в стране проживания, а в состоянии души. Откройте свои души ближним, не ради партии, не ради идеи, а ради самих себя! Источник - История России

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