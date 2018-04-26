Сланцевая революция отменяется? - ИА REX

00:01 27.04.2018 Доходность добычи сланцевой нефти в США вызывает все большие сомнения



Хотя в последнее время появились сведения о том, что сланцевая нефтедобыча в США начала генерировать положительный денежный поток, до окупаемости еще далеко. Тем не менее, американские СМИ и продолжают говорить об экономической и технологической революции. А что же прибыльность? По мнению автора статьи в Investors Business Daily, прибыльность – дело наживное. Главное сейчас – рост добычи.



Но рост рискует когда-то прекратиться. Дело в том, что залежи сланцевой нефти очень сильно различаются по возможностям для добычи. С начала "сланцевой революции" нефтяники уже разработали все участки с максимальной продуктивностью, и теперь наращивать добычу можно только за счет бурения все большего количества скважин. Для этого требуется все больше дорогостоящего оборудования, а продуктивность новых скважин все меньше.



Газета Wall Street Journal в прошлом году писала, что энергетические компании уже потратили на 280 млрд долларов больше, чем получили от операций. Получается, что инвесторы, вкладывающие деньги в сланцевую нефтедобычу, не только рискуют ничего не заработать, но могут и потерять свои деньги.



Это очень похоже на "пузырь", и инвесторы окажутся пострадавшими, но СМИ и политики продолжают рекламировать успехи сланцевой нефтедобычи. Пока инвесторы верят в радужные перспективы будущих прибылей, кредитование сланцевой индустрии продолжается. Очень похожая тенденция привела к ипотечному кризису 2008 года. Кредитные компании росли сумасшедшими темпами, раздавая деньги направо и налево, а инвесторы оптимистично продолжали все это финансировать, пока пузырь не лопнул.



Идея сланцевой нефтедобычи с момента своего возникновения очень пришлась ко двору политикам. Все заговорили об уменьшении зависимости от импортной нефти, снижении себестоимости национального производства и возможностях внешнеполитического влияния на некоторых "тиранов".



Новой отрасли был дан толчок, и она заработала. Теперь совсем не просто признать проблематичность возврата средств инвесторов. Такое признание может привести к панике. Поэтому на все вопросы – один ответ: "Вам следует продолжать бурить". Так говорит специалист по добыче сланцевого газа и нефти Дэвид Хьюз, хотя и сомневается, что сланцевики смогут вырваться из убытков в долгосрочной перспективе.



Вспомним, кто и в каких целях "запустил" этот процесс, который сейчас уже не представляется возможным остановить. У истоков американской сланцевой нефтедобычи стояла компания Chesapeake Energy и ее основатель Обри Макклендон. Только в 2008 году он заработал на "сланцевой революции" 112 миллионов долларов. Но как? Нет, не на добыче нефти и газа, а на перепродаже другим участков для добычи, и на обмане акционеров. Когда о его махинациях с деньгами инвесторов стало известно, акции Chesapeake Energy упали в несколько раз. Крупные инвесторы успели вывести деньги, а пенсионеры, получившие выходные пособия акциями фирмы, и работники компании, ограниченные в праве продавать акции в любое время, пострадали наиболее сильно.



В 2016 году Обри Макклендон погиб в ДТП на следующий день после того, как ему было предъявлено обвинение в махинациях при проведении аукционов по аренде участков для бурения. Полиция допускает, что это было самоубийство.



Макклендон и подобные ему делают бизнес, как говорится, ничего личного. А в случае, если сланцевый пузырь лопнет, расплачиваться будут все.

26 апреля 2018 Источник - iarex.ru

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