 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Узбекистан признал нерентабельность авиарейса Ташкент-Душанбе
21:13 26.04.2018

Посольство Узбекистана в Таджикистане попросило таджикские власти предоставить скидки на обслуживание лайнеров авиакомпании "Узбекистон хаво йуллари" в аэропорту города Душанбе.

Узбекские дипломаты со ссылкой на представителей авиакомпании заявили, что из-за высокого аэропортового сбора авиакомпания с каждого рейса Ташкент-Душанбе-Ташкент несет убытки в размере от 5 до 8 тыс. долларов.

Орифджон Рузимуродов, глава представительства НАК "Узбекистон хаво йуллари" в Таджикистане 25 апреля подтвердил, что обслуживание лайнеров в международном аэропорту Душанбе авиакомпании обходится дорого. "В настоящее время всю выручку с продажи авиабилетов на рейс Ташкент-Душанбе-Ташкент мы тратим на обслуживание в душанбинском аэропорту. Авиакомпания выполняет этот рейс за одно спасибо. Мы попросили наших таджикских коллег ради нашей дружбы чуть снизить аэропортовый сбор. Ну хотя бы на год, чтобы наша компания получила немного прибыли… В Душанбе сказали "хорошо, хорошо", однако с 1 октября увеличили аэропортовый сбор", - говорит Орифджон Рузимуродов.

По его словам, аэропортовый сбор в душанбинской воздушной гавани в три раза выше, чем в ташкентской. Ориджон Рузимуродов сообщил, что на сегодня загруженность рейса Ташкент-Душанбе-Ташкент составляет в среднем около 33 процентов, т.е. в среднем на один рейс продается около 50 билетов, когда самолет может брать на борт свыше 150 пассажиров. Цена авиабилета на рейс Душанбе-Ташкент для пассажиров, кто заранее покупает билеты, составляет 750 сомони ($80). Те же, кто решил вылететь в день полета, сможет купить его за $90.

Руководство международного аэропорта Душанбе пока не ответило на просьбу узбекских дипломатов.

Напомним, в середине апреля прошлого года Узбекистан возобновил прерванный в 1992 году авиарейс Ташкент-Душанбе-Ташкент. Авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" выполняет полеты в таджикскую столицу раз в неделю по вторникам на самолетах А320.

Источник - ca-news.org
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