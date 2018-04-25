Аркадаг запретил туркменкам носить облегающие платья, красить ногти и осветлять волосы

21:10 26.04.2018 В Туркменистане женщинам запретили носить облегающие платья, красить ногти и осветлять волосы



В Туркменистане негласно вводятся новые запреты для женщин. Отныне туркменские платья должны выглядеть так, какие они есть в оригинале, то есть прямого силуэта, чтобы женская фигура была полностью скрыта, запрещено подчеркивать талию, сообщает издание "Альтернативные новости Туркменистана".



Подол должен быть в пол, могут открываться только носки туфель. Длина рукава также максимальная, до последней фаланги пальцев.



Как сообщает издание "Хроника Туркменистана", в пятницу, 21 апреля женщин-педагогов сельскохозяйственного института в Дашогузе предупредили о строгом соблюдении национального дресс-кода, в том числе ношении исподних штанов – балаков. Уже в понедельник перед занятиями, представительницы ректората просили преподавательниц приподнять платья, чтобы убедиться в их наличии. Только после этой процедуры педагогов допускали в аудитории.



19 и 20 апреля в Дашогузе и в этрапских центрах северного региона Туркменистан прошли собрания представителей администраций учебных и дошкольных заведений велаята. В Дашогузе собрание было проведено в Ruhyýet Köşgi (Дворец духовности), а этрапских центрах, в частности, в Губадаге (бывший Тельманск) и Героглы (бывший Тахта) - в местных Medeniýet öýi (Дом культуры). Вели собрания заместители хякимов по образованию и культуре соответствующих территориальных органов власти.



Чиновники говорили о необходимости помнить исторические и культурные традиции туркмен и не терять национальные корни. В частности, речь шла об одежде и внешнем виде преподавателей и воспитателей. Мужчинам надлежит быть на работе в темных костюмах, белых рубашках и, обязательно, в галстуке. К женщинам требований больше: платья старинного прямого кроя до щиколоток - "Янлы", платки черные с желтыми узорами - "Ойме", и балаки – исподние штаны с узорными вышивками в нижней части. Кроме того, женщинам "не надлежит" красить ногти, подводить брови и наращивать ресницы, красить волосы в светлые цвета.



В салонах красоты женщины с осветленными волосами теперь перекрашиваются в брюнеток.



"Краску цвета "блонд" велели убрать со всех каталогов, а клиенткам объяснять, что светловолосые туркменки выглядят вызывающе, доступными для мужчин и этим провоцируют их на ответные действия", - рассказал мастера одного из салонов столицы.



Не приветствуется посещение педагогами обеих полов кафе и ресторанов. Исключение – свадьбы и другие многолюдные празднования и традиционные мероприятия. Источник - ca-news.org

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