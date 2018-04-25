Новым хокимом Ташкента стал Джахонгир Артыкходжаев

21:01 26.04.2018 Назначен и.о. хокима города Ташкента



26 апреля 2018 года назначен исполняющий обязанности хокима города Ташкента.

Исполняющий обязанности хокима города Ташкента был утвержден в ходе 35-й сессии Кенгаша народных депутатов г. Ташкента. Премьер-министр Абдулла Арипов принял участие в работе сессии.



По данным пресс-службы хокимията Ташкента, Джахонгир Артыкходжаев утвержден исполняющим обязанности хокима города Ташкента.



На посту главы столичной администрации Джахонгир Артыкходжаев сменил Рахмонбека Усманова.



До нынешнего назначения Артыкходжаев работал директором компании "Артель инжиниринг" и главой ГУП Tashkent City. Основатель группы компаний Akfa. В 2015 году был награжден орденом "Дустлик".



Ранее Усманов был назначен первым заместителем начальника Узбекского агентства автомобильного транспорта ("Узавтотранс"). См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - UzDaily.uz

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