 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Финансировать стройку АЭС в Узбекистане собрался какой-то "Российский экспортный центр". Чьи уши?..
20:46 26.04.2018

"Российский экспортный центр" может профинансировать строительство АЭС в Узбекистане



"Российский экспортный центр" обсуждает с правительством Узбекистана возможность выделения средств на финансирование строительства атомной электростанции, сообщили местные СМИ со ссылкой на главу представительства РЭЦ в Узбекистане Дмитрия Прохоренко.

"Этот вопрос обсуждается. Наша задача – поддерживать экспорт товаров и услуг, в частности, высокотехнологичный экспорт. Это один из приоритетов, которые нам поставило правительство. Мы, конечно же, будем рассматривать возможность финансирования через нас строительства АЭС, как достаточно интересного и приоритетного проекта", – рассказал Прохоренко в кулуарах первой промышленной выставки Expo-Russia Uzbekistan 2018.

Стоит напомнить, что президент Узбекистана в середине прошлой недели в ходе открытия Кандымского газоперерабатывающего комплекса заявил, что соглашение о строительстве первой в регионе атомной электростанции будет подписано с РФ до конца этого года.

Российская сторона предлагает построить в Узбекистане станцию из двух современных блоков поколения "3+" ВВЭР-1200. Проект по строительству похожей станции, которую "Росатом" возводит в Бангладеш, оценивается примерно в 13 миллиардов долларов, из которых 11,3 миллиарда предоставлены Россией в качестве государственного экспортного кредита.

Сообщается также, что Россия готова предложить Узбекистану несколько вариантов финансирования проекта. В конце прошлого года между правительствами Узбекистана и России было заключено Соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях.

Источник - centralasian.org
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