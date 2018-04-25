|Российский Су-30СМ одной ракетой утопил... сирийский фрегат
20:43 26.04.2018
Су-30СМ уничтожил фрегат ракетой Х-35 у берегов Сирии
В интернете появилось видео, демонстрирующее уничтожение фрегата российской ракетой Х-35.
Ракету выпустил истребитель Су-30СМ, а мишенью стал списанный корабль сирийских ВМС.
На снятом сверху видео показано, как ракета попадает в судно. На мгновение весь корабль скрывается в огненном шаре. От мощного взрыва разлетаются обломки, а затем над судном поднимается густой дым. Затем результат удара показывают вблизи.
После второго взрыва корма судна уходит под воду, а затем тонет весь корабль.
Никаких официальных комментариев об этих учениях пока не поступало.
Руслан Мельников
видео тут -
https://rg.ru/2018/04/25/video-su-30sm-u-beregov-sirii-unichtozhil-esminec-raketoj-h-35.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com