Бывшего премьера Кыргызстана Исакова вызвали на допрос в ГКНБ. Пока свидетелем...

20:37 26.04.2018 Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана пригласил бывшего премьер-министра этой страны Сапара Исакова на допрос. Об этом на странице в Facebook"е сообщил сам Исаков, опубликовав фотографию повестки.



​В нем говорится, что бывший премьер должен явиться на допрос в качестве свидетеля в главное следственное управление ГКНБ 26 апреля в 15.00.



Как рассказал пресс-секретарь ГКНБ Рахат Сулайманов, Исаков приглашен в качестве свидетеля в рамках расследования уголовного дела по факту аварии на ТЭЦ Бишкека. Авария на ТЭЦ произошла авария, вследствие чего многоквартирные дома и госучреждения Бишкека остались без тепла.



40-летний Сапар Исаков проработал в должности премьера менее восьми месяцев, он был отправлен в отставку неделю назад, после того, как парламент выразил вотум недоверия возглавляемому Исаковым правительству. 19 апреля президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке кабинета министров Сапара Исакова. Это событие пришлось на период обострения отношений между действующим президентом и бывшим главой государства Алмазбеком Атамбаевым.



В конце минувшей недели пост премьер-министра Кыргызстана занял Мухамедкалый Абылгазиев.



26 Апрель 2018 Источник - centralasian.org

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