Атамбаев "мутит воду". Могут ли осложниться отношения Кыргызстана с Казахстаном? - А.Муминов

18:47 26.04.2018 19 апреля кыргызский парламент на своем пленарном заседании большинством голосов выразил недоверие кабинету министров. 102 депутата проголосовали за отставку правительства во главе с самым молодым в истории страны премьером Сапаром Исаковым, а президент РК Сооронбай Жээнбеков подписал соответствующий указ.



Исакова называли человеком Атамбаева, и многие эксперты посчитали, что произошедшее – комбинация, проведенная Сооронбаем Жээнбековым, который пытается таким образом укрепить свою власть на фоне постепенного возвращения в политику Алмазбека Атамбаева, возглавившего партию парламентского большинства СДПК.



41-летний Сапар Исаков был назначен главой правительства в конце августа 2017 года, и именно на его премьерство выпали президентские выборы в КР. Существует предположение, что ему было поручено организовать "правильное голосование". Кроме того, именно Исаков пытался "разрулить" ситуацию с Казахстаном, когда руководивший на тот момент страной Атамбаев делал неоднократные провокационные выпады против Астаны.



Еще три недели назад на заседании СДПК депутаты были вполне благодушны к Исакову. Резкая перемена их настроений сразу вызвала волну вопросов и догадок относительно реальных причин отставки правительства и истинных акторов этого решения.



"Меня удивило, что депутаты, которые меня всецело поддерживали, потом перешли на беспринципность. Я поддерживаю критику, но где надо, я отвечаю. Наш парламент превращается в политический труп. Я к депутатам Жогорку Кенеша не хочу обращаться, я лучше обращусь к народу страны. А депутатам хочу пожелать здоровья. Как говорят у кыргызов, "аман болсун", - отреагировал на свою отставку сам Исаков.



Тем временем уже назначен новый премьер-министр. Им стал 50-летний Мухаммедкалый Абылгазиев. Это уже тридцатый глава правительства за 27 лет независимости Кыргызстана. По образованию он агроном. Окончил в 1994-м сельскохозяйственный институт имени Скрябина, а в 1997-м - факультет экономики и бизнеса Международного университета Кыргызстана.



Абылгазиев привел с собой новых заместителей. Место первого вице-премьера занял Кубатбек Боронов, до этого руководивший МЧС, посты просто "вице" - заместитель мэра города Ош Замирбек Аскаров, бывший секретарь Совета безопасности и бывший вице-премьер, курировавший силовой блок, Жениш Разаков, а также депутат от фракции "Республика-Ата Журт" Алтынай Омурбекова.



О том, с чем связана отставка молодого премьера и что таким образом демонстрирует Сооронбай Жээнбеков, корреспондент Central Asia Monitor спросил у экспертов.



Эдил Осмонбетов, кыргызстанский политолог, эксперт по международным делам:



"Исаков рассматривался как несамостоятельная политическая фигура"



Причин отставки правительства Кыргызстана во главе с Исаковым было несколько: сложная социально-экономическая ситуация, авария на ТЭЦ Бишкека, скандалы и расторжение договоров с иностранными компаниями, а также другие события, которые произошли осенью и весной 2017-2018 года. Все это вместе взятое создавало негативный фон для правительства. Кроме того, премьер-министр КР рассматривался политическими элитами страны как несамостоятельная фигура, близкая к экс-президенту республики. Впервые в истории Кыргызстана был вынесен вотум недоверия правительству – это свидетельствует о росте демократических настроений и развитии парламентаризма в стране. Конечная цель политических реформ - построение в будущем парламентской республики. С другой стороны, Исаков лишен (тоже впервые в истории Кыргызстана) статуса экс-премьер-министра и всех привилегий и льгот. Это говорит о том, что он не имел сколь-нибудь широкой политической и электоральной базы как в парламенте, так и в стране в целом.



События последних дней никак не отразятся на стабильности политической системы Кыргызстана. Для этого нет объективных причин. Сейчас идет активный процесс консолидации политических элит вокруг избранного президента страны, формируется новая политическая конфигурация из оппозиционных элит и элит, находящихся у власти. Стоит отметить, что никаких проблем в кыргызско-казахских отношениях сегодня нет, и диалог между Бишкеком и Астаной будет продолжен. Президент Кыргызстана стал полностью самостоятельным и контролирует политическое пространство страны. Предполагалась, что это произойдет в течение одного года, но процесс пошел с космической скоростью. Кыргызская политика всегда была очень динамичной, активной и непрогнозируемой. Все события последних дней - результат политической конкуренции.



Нарын Айып, политолог, публицист (Бишкек):



"Двоевластие в Кыргызстане заканчивается"



Это не первый вотум недоверия, выраженный кыргызским парламентом действующему премьер-министру. Впервые подобное произошло 13 декабря 1994 года, когда тогдашний Жогорку Кенеш, называемый теперь "легендарным", отправил в отставку правительство Турсунбека Чынгышева в связи с "золотым скандалом" – передачей золотого месторождения Кумтор в разработку канадской компании.



Теперь Сапар Исаков не имеет права именоваться экс-премьер-министром и лишается привилегий, предусмотренных законом для "эксов". Известный юрист Нурбек Токтакунов несколько дней назад подал заявление в Конституционную палату Верховного суда с просьбой сократить привилегии экс-президента. Заявление к производству еще не принято, но не исключена вероятность появления возможности привлекать к судебной ответственности бывших руководителей страны.



Отставка Исакова стала реальностью 19 апреля почти молниеносно, и люди, близкие к высоким кругам, говорят, что она особо и не планировалась – слишком много в последние недели произошло кадровых перестановок, поэтому осторожный президент Сооронбай Жээнбеков и его окружение старались избежать искусственной эскалации и без того накаленной обстановки.



Еще 13 апреля две парламентские фракции – СДПК и "Кыргызстан" - одобрили отчет правительства Исакова за 2017 год. После этого в понедельник, 16 апреля, то же самое сделали три комитета парламента – по бюджету и финансам; по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию; по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению. Однако в тот же день произошли еще два события, которые ускорили дальнейшие процессы. Утром экс-президент Алмазбек Атамбаев принял депутатов фракции СДПК. Он был избран председателем партии на ее съезде 31 марта с.г. и после этого рассказал журналистам о своих разногласиях с Жээнбековым, даже заявив, что президент зачитывает то, что ему "подсовывают". Сам факт встречи председателя партии с ее членами, представляющими СДПК в парламенте, непредосудителен, однако разговор состоялся в государственной резиденции "Ала-Арча", где Атамбаев живет и продолжает принимать членов правительства, депутатов и других чиновников, наставляя их на путь истинный. Он даже построил там на свои деньги новый особняк, который собирается передать государству.



В этой резиденции жили и живут прежние руководители и заслуженные деятели, такие, как, например, Турдакун Усубалиев, Апсамат Масалиев, Чингиз Айтматов, Роза Отунбаева и другие, но они вели частную жизнь и в политику не вмешивались. Атамбаев же развил бурную деятельность и всячески ее афишировал, однако и на съезд 31 марта, и на встречу 16 апреля многие видные члены СДПК не пришли.



Сразу после этой встречи премьер Исаков уволил директора Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями Замирбека Осмонова и назначил вместо него Болота Суюнбаева, которого президент Жээнбеков недавно уволил с поста зампреда Госкомитета национальной безопасности вместе с председателем Абдилем Сегизбаевым.



Финпол находится в ведении премьера, но Исаков в связи с этими кадровыми перестановками, во-первых, не высказал никаких претензий в адрес Осмонова, а во-вторых, мог бы посоветоваться с президентом относительно кандидатуры Суюнбаева. Позднее Исаков объяснил свой шаг так: Суюнбаева не увольняли, поскольку он сам написал заявление, а с президентом у того "хорошие отношения". Суюнбаев известен тем, что был телохранителем Атамбаева, и его назначение в финпол было, наверное, воспринято как вызов. Оно также могло означать, что кто-то и что-то консолидирует в силовых структурах, которые президент Жээнбеков начал чистить. Так, 10 апреля он подал в парламент представление на увольнение генерального прокурора Индиры Джолдубаевой и уже 13 апреля подписал соответствующий указ.



Именно громкие отставки Сегизбаева и Джолдубаевой, а также увольнения фигур помельче, как мне кажется, приостановили дальнейшие резкие движения со стороны властей, но Сапар Исаков и его патрон Алмазбек Атамбаев сами катализировали последние процессы. Да и первые движения в начале апреля тоже инициировал не нынешний президент, а сам Атамбаев, раскритиковавший 31 марта Жээнбекова и расхваливший Исакова. Последние пару лет своего президентства Атамбаев много говорил о парламентаризме, ратовал за переход к парламентской форме правления и даже изменил в декабре 2016 года Конституцию, несмотря на 10-летний мораторий, вписанный в сам Основной закон. Одной из особенностей внесенных тогда поправок было то, что некоторые нововведения вступали в силу только с 1 декабря 2017 года.



План состоял в том, что после окончания президентских полномочий Атамбаева главным в стране станет премьер-министр, а президент будет сильно ослаблен. С этой же целью были даже усложнены процедуры увольнения генпрокурора: если ранее для этого было необходимо не менее одной трети от общего числа депутатских голосов, то согласно поправкам от декабря 2016 года – не менее половины. Далее при послушном премьер-министре и тишайшем президенте, который по гроб жизни должен был быть обязан экс-главе государства, перед последним открывались заманчивые перспективы – пост премьера в любое время или, в случае досрочных парламентских выборов, пост спикера либо, по крайней мере, главы коалиции большинства в парламенте. И все – демократическим путем, не то что в Армении. Однако когда парламент рассматривал вопрос увольнения Джолдубаевой (это было 11 апреля, как раз в день ее рождения), депутаты перевыполнили план – за ее отставку проголосовали 105 из 120 депутатов. Не последнюю роль в этом сыграл и раскол в правящей партии СДПК – ее съезд, на котором Атамбаев должен был стать председателем, планировался на 15 декабря, затем несколько раз переносился и прошел только 31 марта.



Ход мыслей прежнего главы государства к концу его власти был, видимо, следующим. Дескать, он настолько укрепил свое влияние и настолько грамотно расставил верных людей, что и его "правая рука" Исаков, возглавивший правительство 26 августа прошлого года, и послушный президент, победу которого на выборах 15 октября Атамбаев буквально выковал собственными руками, не посмеют ни на шаг отступить от его указаний.



Словом, он должен был стать как бы аятоллой Хомейни и Дэн Сяопином в одном лице. Однако трения начались сразу же после вступления нового президента в должность. Жээнбеков не мог сам выбрать даже главу своего аппарата. Все окружение, подобранное прежним главой государства, подталкивало его к назначению ближайшего к Атамбаеву человека – Фарида Ниязова, который возглавлял официальный избирательный штаб Жээнбекова и, став главой аппарата президента, получал большую чиновничью власть. Поэтому Жээнбеков 1 декабря назначил Ниязова своим советником, однако (надо полагать, после подковерных разборок) уже через десять дней, 11 декабря, был вынужден сделать его руководителем своего аппарата.



Но это не спасло Атамбаева. 8 февраля на заседании Совета безопасности Жээнбеков выступил с резкой критикой в адрес судов и правоохранительных органов, которые "сами погрязли в коррупции". Атамбаев позже признался, что это ему не понравилось, но "факт оказался налицо" – Ниязов реально был изолирован от принятия решений и после показного сопротивления Жээнбекова 7 марта ушел в отставку.



Логика дальнейших действий новой и старой власти была уже всем понятна. Раскритиковав Жээнбекова на съезде СДПК 31 марта, Атамбаев развязал ему руки, а после встречи с однопартийцами 16 апреля (на нее пришли лишь 19 из 36 депутатов от СДПК) бывший президент лишь ускорил реакцию на свои действия. После своей отставки Исаков назвал всех депутатов "политическими трупами", но те считают таковым как раз его самого. Они даже не дали ему выступить в парламенте с последним словом. Раздосадованный Исаков пошел на атамбаевский телеканал "Апрель" и заявил: "Когда у человека, тем более у политика, нет принципов, это большая катастрофа. У каждого человека должны быть принципы".



Отчасти он прав, имея в виду верность своему патрону, так как остальные – почти все депутаты парламента и, в частности, члены атамбаевской фракции СДПК – быстро переметнулись к побеждающей стороне. Так что сегодня вновь формируется некое новое единомыслие, но этого и следовало ожидать в условиях, когда на протяжении многих лет происходил отрицательный отбор – и при назначении кадров, и при выработке какой-либо политики.



Что же касается отношений Кыргызстана с Казахстаном, то все зависит от глав двух государств. Согласно специальному закону, принятому в 2012 году, внешнюю политику Кыргызстана определяет президент. Некоторое недопонимание между двумя странами, возникшее на ровном месте в последние недели президентства Атамбаева, могло понравиться только его послушным подчиненным, а они уже теряют свои позиции.



Султанбек Султангалиев, политолог:



"Жээнбеков показал свою самостоятельность и стремление быть "отцом нации"



Надо понимать, что отставка Исакова - это апофеоз кадровой революции, проводимой действующим президентом Кыргызстана. Жээнбеков, которого на выборах продвигал Атамбаев, отплатил своему патрону восточным реверансом. Бывший премьер Кыргызстана был человеком Атамбаева. Зачистка исполнительных структур имеет как внутриполитическое значение (Жээнбеков продемонстрировал свою самостоятельность и стремление быть "отцом нации"), так и внешнеполитическую (Атамбаев вызывал острое неприятие у Аккорды).



Жээнбеков стремится избавиться от гламурно-хайпового наследия своего предшественника, точечным методом избавляясь от самых одиозных и значимых фигур атамбаевской эпохи. И это ему удается. Прекрасно видно, что новый президент КР настроен на диалог и взаимовыгодное экономическое сотрудничество, поскольку он не столько политик, сколько бизнесмен. Есть еще один нюанс, который может отразиться и на Казахстане: ясно показан прецедент того, как не следует осуществлять транзит власти.



Дмитрий Михайличенко, координатор аналитических проектов евразийского центра "Самрау":



"Кыргызстану нужно сохранять хорошие отношения с соседями"



Уход Исакова – это линия разлома между нынешним главой государства и предыдущим. Более того, эти действия означают обострение общеполитической конкуренции в Кыргызской республике. В стане Атамбаева это воспринято как нарушение договоренностей и даже предательство. При этом авторитет нынешнего главы государства недостаточно высок и не позволяет ему контролировать ситуации единолично. Без поддержки Атамбаева и СДПК Жээнбеков сам может нарваться на вотум недоверия. Пока же можно констатировать, что имидж Жээнбекова не наполнен позитивным содержанием, а его авторитет на международной арене невысок. Атамбаев же, напротив, по-прежнему рассматривается всеми как полноценный игрок. Об этом косвенно свидетельствует его встреча с председателем с КНР Си Цзиньпинем в апреле 2018 года.



Кыргызстану в любом случае нужно сохранять хорошие отношения с соседями по Центральной Азии и выполнять ранее взятые обязательства. Более того, как показывают события в Армении, Россия не намерена принимать сторону противоборствующих группировок, и будет ориентирована на конструктивное сотрудничество с эффективными административными элитами.



Аскар Муминов Источник - camonitor.kz

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