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|Болот Суюнбаев, назначенный на должность главы ГСБЭП Киргизии 10 дней назад, уволен
18:30 26.04.2018
Суюнбаев Болот Турарович освобожден от должности председателя Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.
На эту должность он был назначен 16 апреля 2018 года распоряжением экс-премьер-министра Сапара Исакова.