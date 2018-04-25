Болот Суюнбаев, назначенный на должность главы ГСБЭП Киргизии 10 дней назад, уволен

18:30 26.04.2018 Суюнбаев Болот Турарович освобожден от должности председателя Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

На эту должность он был назначен 16 апреля 2018 года распоряжением экс-премьер-министра Сапара Исакова. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - tazabek.kg

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