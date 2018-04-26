Путин перед инаугурацией зачищает элиту, - "СП"

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17:52 26.04.2018 Деньги из российской экономики через иностранные офшоры выводят даже губернаторы



Антон Чаблин



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Сергей Жаворонков



Росфинмониторинг, проанализировав утечки данных об офшорах в Сингапуре, Панаме и Бермудских островах, обнаружил в них сведениях о тысячах россиян - в том числе и чиновников самого высокого ранга. Оказывается, они вывели из страны миллиарды рублей.



Что нашли в "Досье райских островов"



Руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, выступая вчера на Евразийском антикоррупционном форуме "Конфликт интересов: право и этика", сделал сенсационное заявление. Он рассказал, что его ведомство детально проанализировало данные самых крупных утечек данных об офшорных фирмах - "Панамское досье" и "Досье райских островов" - и обнаружило в них данные о многих россиянах.



"Анализ данной информации показал, что гражданам России подконтрольны тысячи иностранных компаний", - заявил Чиханчин. По его словам, в ходе анализа выявлены сомнительные операции на несколько миллиардов рублей, связанные с российскими чиновниками различных уровней, вплоть до губернаторов. Все результаты расследования Росфинмониторинга направлены в правоохранительные органы, заверил Чиханчин.



Напомним, что "Панамское досье" было опубликовано в мае 2016 года Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) - это конфиденциальная информация из недр данные панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, четвертого по размеру в мире регистратора офшорных компаний.



В архиве содержится подробная информация о 214 тысячах офшорных компаний, из которых около 11 тысяч так или иначе связаны с физическими и юридическими лицами из России.



Сам Эдвард Сноуден, благодаря которому мир узнал о нечистоплотных методах американской разведки, назвал "панамские архивы" величайшей утечкой информации в истории.



Но уже в октябре 2017 года произошла очередная утечка информации об офшорах, получившая звучное название "Досье райских островов" - дело в том, что поскольку в интернет попали прежде всего сведения от юридической фирмы Appleby, которая занимается регистрацией офшорных компаний на Виргинских, Каймановых, Нормандских, Сейшельских и Бермудских островах…



На сей раз достоянием общественности благодаря ICIJ и журналистам ведущего немецкого издания Süddeutsche Zeitung стала очень подробная информация о 120 офшорных компаниях по всему миру и их владельцах. И снова среди них было немало известных фамилий из России.



Как работает европейская "прачечная"



Какие конкретно фамилии и офшорные компании привлекли внимание Росфинмониторинга, Юрий Чиханчин не рассказал. Впрочем, ранее ведомство уже высказывало опасения по поводу того, что даже деньги от крупных государственных контрактов уплывают в офшорные юрисдикции. Еще одно направление - это средства, собранные с населения в виде платежей за жилищно-коммунальные услуги, которые через фирмы-однодневки, используемые сложные финансовые схемы, и выводят их из России.



Правда, о существовании таких схем Юрий Чиханчин докладывал еще в 2011 году. Почему же за семь лет Росфинмониторинг, имея такие мощные механизмы, не сумел поставить заслон для вывода бюджетных средств из России?!



Нелишне напомнить, что во время недавнего визита в Москву министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан якобы предоставил российской стороне материалы расследования о существовании в Европе целого ландромата (прачечной), через который выводились и обналичивались средства, похищенные в том числе в регионах Северного Кавказа. В отмывании средств обвиняют во Франции сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова: по версии следствия, он ввез из России до € 750 млн. Наличными!



Иностранные офшоры фигурируют и в деле владельцев группы "Сумма" братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых. ФСБ считает, что бюджетные средства похищенные в ходе выполнения государственных подрядов структурами "Суммы", выводились из России и обналичивались именно через зарубежные офшоры. Поэтому к расследованию дела по просьбе российских правоохранителей подключился и Интерпол.



Жаворонков: это лишь информационный шум



После публикации "Панамского досье" Генеральная прокуратура России уже проводила проверку содержащихся в нем сведений. Однако результаты проверки были засекречены. Ничего неизвестно ни об одном возбужденном уголовном деле по факту легализации средств (владеть офшорами никому не запрещено, но для чиновников обязательно сообщать об этом в антикоррупционные кадровые службы своих ведомств).



В беседе со "Свободной прессой" старший научный сотрудник Института экономической политики Сергей Жаворонков крайне скептически высказался по поводу перспектив расследования Росфинмониторинга.



- Российские официальные лица давно не стесняются производить просто информационный шум, имитируя работу, - говорит Жаворонков. - Да, в прошлом, бывало, некоторых второстепенных чиновников увольняли с формулировками про невыполнение требований закона о противодействии коррупции - но никого серьезного.



Вот и сейчас все это выглядит пустым звуком. Ни одной фамилии! О ком идет речь? О пятом помощнике дворника? "Кто-то кое-где у нас порой честно жить не хочет", - как пелось в советской песне времен моей юности. Хотя в "Панамском досье" названы конкретные лица и конкретные странные транзакции.



Заявление Чиханчина мне напомнило заявление Юрия Чайки о найденных миллиардах долларов иностранного финансирования российских НКО. Оказалось, что речь идет о деньгах российских госкорпораций, являющихся, с юридической точки зрения, некоммерческими организациями.



26 апр. 18 Источник - svpressa.ru

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