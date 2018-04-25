70-м госсекретарем США стал "ястреб" Майк Помпео

16:41 26.04.2018 Сенат США утвердил Майка Помпео на посту госсекретаря



70-м госсекретарем США стал Майк Помпео. Его кандидатуру, выдвинутую Дональдом Трампом, поддержал Сенат Конгресса



Сенат Конгресса США утвердил 70-м госсекретарем Майка Помпео, сообщил Reuters. До этого Помпео занимал пост директора ЦРУ.



Голосование пока не закончилось, но его кандидатуру уже поддержали более 50 сенаторов из 100.



Помпео на должность госсекретаря предложил президент США Дональд Трамп.



Ранее главой Госдепартамента США Рекс Тиллерсон, который был отправлен в отставку в марте 2018 года. Источник - rbc.ru

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