"Заговор" Медведева, Кудрина и Грефа: чиновникам готовят революцию, - "МК"

15:57 26.04.2018 "Заговор" Медведева, Кудрина и Грефа: чиновникам готовят революцию



Танцы вокруг административной гильотины



Все ближе инаугурация Владимира Путина, а вместе с ней отставка правительства. Все актуальнее вопрос: что же будет с кабинетом министров дальше? Информация о недавней встрече пока еще премьера Дмитрия Медведева с руководителем Центра стратегических разработок Алексеем Кудриным и главой "Сбербанка" Германом Грефом переводит вибрации российского политического класса в судороги. Тем более, что обсуждалась там вовсе не экономика, а реформа госуправления.



Термин "административная реформа" ни в ЦСР, ни тем более в правительстве не популярен. Еще бы, никто раньше времени не хочет будить спящую собаку. Но именно эта реформа все явственнее маячит на горизонте.



Когда-то, в первый раз став президентом, Владимир Путин говорил о повышении конкурентоспособности не только российской экономики, но и российского государства. Была и административная реформа с появлением помимо министерств федеральных служб и агентств. Цель – более четкое разделение труда, прозрачность исполнительной власти и не в последнюю очередь - борьба с коррупцией. Но майские указы 2012 года реализовывались по старинке: через бесконечные поручения и указания, то есть в режиме классического ручного управления. Теперь на повестке опять повышение эффективности государства. Каким на этот раз способом?



ЦСР - а это сегодня, судя по всему, мозговой центр выработки стратегии развития - предлагает создать новый орган с говорящим названием: Центр эффективности госуправления.



Было бы однако слишком просто, если бы проблема решалась созданием одноименного госоргана. Стоит услышать Германа Грефа, который утверждает, что, чем масштабнее любые реформы в настоящих российских условиях, тем они вредоноснее. Потому что госаппарат тотально неэффективен.



Начинать любые реформы надо с реформы самого государства. И первое звено – создание некого центра стратегических преобразований. Его задача – реализация стратегических целей развития. Если в предложениях ЦСР Центр эффективности госуправления – правительственный орган, возглавляемый вице-премьером, то у Грефа этот орган - вне и над правительством, он подчиняется напрямую президенту.



Медведеву, Кудрину и Грефу точно было, что обсудить. Примерно ясно, в чем они уже согласны друг с другом. В любом случае реформу госуправления предстоит делать руками чиновников, воспитанных нынешним неэффективным государством. Значит, начинать надо с сокращений.



Расходы на содержание госаппарата, по оценке ЦСР, должны снизиться с нынешних 2,5% ВВП до 1,74%. Кудрин предлагает за шесть лет снизить число чиновников на треть. Предлагается изменить структуру госпрограмм, повысить ответственность министров за выполнение стратегических приоритетов, ускорить цифровизацию госаппарата, создать "административный трибунал" - орган устранения бюрократических барьеров.



Кудрин якобы в шутку называет предлагаемые преобразования "административной гильотиной". Однако, в каждой шутке... "Административный трибунал", "административная гильотина" – чиновникам явно дают понять, что впереди их ждет либо решительное повышение эффективности работы, либо нечто из карательного опыта Великой Французской революции.



А что прояснила встреча Медведева с Кудриным и Грефом в контурах будущего правительства? Очень похоже, Медведев останется на своем посту, а Центр эффективного госуправления будет создан.



Кудрин, однако, его вряд ли возглавит – вице-премьером при премьере Медведеве он уже был, и свое скандальное увольнение в прямом телеэфире, конечно, не забыл. Греф же не раз высказывался о том, что дважды в одну воду правительства он вступать не намерен.



Больше похоже, что Центр возглавит нынешний помощник президента Андрей Белоусов. Тем более, что он уже публично высказывался о том, как следует реализовать стратегию развития, вытекающую из предвыборного Послания Путина.



Перед правительством ставится 10 стратегических направлений: пять в социальной сфере - здравоохранение, образование, демография, жилье, экология; пять в экономике - производительность труда, цифровая экономика, безопасные и качественные дороги, малый и средний бизнес, поддержка экспорта.



По каждому направлению появятся национальные проекты или программы, в них будут четко определены цели, показатели, задачи, конкретные мероприятия, необходимые средства, сроки исполнения, а также будут названы отвечающие за их реализацию министры. А за достижение стратегических целей (это и есть эффективность управления) и должен отвечать одноименный Центр. Капитан правительственного корабля Медведев получит в этом случае жесткого штурмана, прокладывающего курс.



Кудрин же может стать помощником президента, сохранив свои связи с ЦСР. Греф, по-видимому, предпочитает оставаться во главе "Сбербанка", сохраняя свой статус "постороннего" для правительства с полной свободой рук в критике его действий и выдвижении новых, смелых инициатив.



Николай Вардуль

26 апр. 18 Источник - mk.ru

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