 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Европолиция ликвидировала крупнейшую ОПГ "воров в законе" из пост-СССР. Почти все задержанные - грузины
13:52 26.04.2018

Ликвидирована крупнейшая группа воров в законе. Среди арестованных - претендент на место главного российского авторитета


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Европейцы устали от воров из Закавказья

В спецоперации под кодовым названием "Кавказская Нормандия" участвовало три страны. Полиции Франции помогали коллеги из Греции и Грузии. Ее итогом стало задержание почти 40 криминальных авторитетов, в основном выходцев из Грузии, терроризировавших Европу несколько лет.

Аресты проходили в двух странах. Во Франции было задержано 15 человек, почти все они - граждане Грузии. Еще 23 их земляка были приняты полицией в Греции. В том числе в Салониках был взят вор в законе 57-летний Лаша Шушанашвили или Руставский (вероятный претендент на место Шакро Молодого, главного российского вора в законе), а в Афинах криминальные авторитеты Нодар Шукакидзе (Надо Глданский) и Мераб Асанидзе по прозвищу Чикора. Также был пойман Алика Кобаладзе по прозвищу Сиу, скрывавшийся во Франции под именем Рамаз Гугунишвили, сообщают "Известия".

В отчетах полиции фигурируют и "смотрящие": Элгуджу Шукакидзе, Давид Ходели, Паата Ахаладзе, жены двух предполагаемых членов мафиозного клана: Нана Матиашвили и Нино Иоселиани, а также Леван Гочиашвили, которого правоохранители считают причастным к воровской кассе, и другие.

По версии полиции, после ослабления визового режима с Грузией в Европу начали активно мигрировать криминальные авторитеты из Закавказья. На новой родине они организовали "бизнес" по кражам из домов, квартир и магазинов и легализации краденого. В одной только Франции группировку подозревают к причастности во взломе 150 жилых помещений и офисов. Еще в январе суд во французском городе Ренне санкционировал действия полиции по ликвидации группировки, что и стало началом подготовки к операции, приведшей в апреле к задержанию авторитетов по всей Европе.

Еще одним из итогов операции и возникшего в ходе нее взаимопонимания между силовыми ведомствами трех стран стало появление в Грузии нового подхода к борьбе с ворами в законе. В местное законодательство было внесено понятие "воровской мир", а также принцип, по которому сам факт принадлежности к данному сообществу является уголовным преступлением, влекущем за собой лишение свободы на срок до 10 лет.

Источник - ura.news
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