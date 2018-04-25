ШОС: в преддверии перемен. Послесловие к сочинскому экспертному форуму, - Дж.Сулеев

12:33 26.04.2018 ШОС: в преддверии перемен. Послесловие к сочинскому экспертному форуму



На минувшей неделе в Сочи прошел второй форум евразийской интеграции на тему "Перспективы развития и укрепления Шанхайской организации сотрудничества". Мы попросили поделиться своими впечатлениями одного из участников казахстанской делегации, известного журналиста и web-издателя Джанибека Сулеева.



Выход из тени



- Это уже второй сочинский форум. Какова его цель, кто является организатором, каков уровень представительства?



- Начну с представительства. С чем, с чем, а с этим у сочинского форума проблем нет никаких. Это по-настоящему именно международное собрание. Два года назад были представлены почти тридцать стран – практически вся Азия. Теперь приехали делегации 17 стран, причем самые заинтересованные в ШОС. Афганцы, иранцы, сирийцы в прошлый раз очень активно себя вели, а сейчас их желание вступить в ШОС только усилилось. Напомню, что в настоящее время доля стран ШОС в мировом ВВП составляет ни много ни мало почти 30%. А к 2020 году, согласно прогнозам МВФ, она приблизится к 34?35%.



Теперь об организаторах. Несколько лет назад возникло такое странное ощущение, что ШОС как бы "исчез с радаров". Прежде всего как явление международной жизни в журналистском и в экспертном плане, а в более широком смысле – в информационном отображении. В начале "нулевых" годов ШОС прогремел, а в последующее десятилетие как-то, подчеркиваю, в определенном медийном смысле, ушел в тень. Нет, конечно, какое-то движение происходило. ШОС, как и другие крупные международные организации, вошел в формат ООН, в организации менялись генеральные секретари (уполномоченное лицо от ШОС). Одно время эту позицию занимал представитель Казахстана.



Словом, организация свои первоначальные цели выполнила прекрасно – это урегулирование территориальных споров, взаимные инспекции государственных границ, образование пограничной инфраструктуры. В то же время другие вопросы, имеющие перманентный характер, в рамках ШОС в той или иной степени еще не решены. Однако ими постоянно занимаются. Речь, прежде всего, идет о совместной борьбе с сепаратизмом и терроризмом, налаживании культурно-научного обмена.



Но как бы то ни было, какой-то постоянной, акцентированной информации, помимо освещения собственно официальных мероприятий ШОС, в медийном пространстве не было. И два года тому назад под эгидой Общественной палаты РФ, Института стран СНГ, при поддержке администрации Краснодарского края, "Газпрома", "Аэрофлота" и некоторых других российских компаний депутат Государственной Думы РФ Константин Затулин организовал международный форум, посвященный актуальным проблемам расширения Шанхайской организации сотрудничества. Повестка дня была сформулирована следующим образом: "На втором треке. Роль гражданского общества и общественной дипломатии в дальнейшем развитии и расширении ШОС".



Не тотально, но достаточно ощутимо данный форум всколыхнул интерес к ШОС. Было множество комментариев. К примеру, ваш покорный слуга тогда дал по этому поводу развернутое интервью сайту Zonakz.net. И тогда же было обещано собирать такой форум не реже чем один раз в два года. Как видим, российская сторона свое слово сдержала.



Безусловно, проходят саммиты ШОС, в организацию принимаются новые члены, и все эти мероприятия так или иначе освещаются. Но в то же время организации такого уровня, по логике вещей, явно не хватало отдельного статусного мероприятия, на котором бы собиралось экспертное сообщество стран-участниц, а также государств из числа потенциальных кандидатов на членство. В информационном, консультационном плане сочинский форум - необходимая диалоговая площадка. Наверное, это следовало сделать еще раньше, не говоря уже о том, что нечто подобное могли бы организовать не только россияне, но и, скажем, наша страна. Однако мы предпочитали тратить средства на некоторые другие международные мероприятия.



Что касается целей. Тогда, два года назад, организаторы вполне внятно озвучили главное направление. Потребности прогресса и устойчивого развития ШОС, с одной стороны, большие и малые кризисы сегодняшнего мира, с другой, выдвигают на первый план необходимость поиска и поддержки самых разнообразных моделей международной кооперации и сотрудничества. Но международные процессы развиваются стремительно, и ШОС от вопросов, уже во многом решенных, спустя два года вынуждена переходить к тому, чтобы реагировать на вызовы куда более глобального свойства.



Плюрализм или непонимание?



- В одном из тезисов своего доклада на форуме вы акцентировали внимание участников на том, что в публичном политическом и идеологическом пространстве РФ все чаще стали проявляться антиказахстанские выпады. Хотелось бы узнать, какой была реакция на это?



- По регламенту работа форума была разбита на несколько секций: "Большая Евразия: миропорядок, безопасность и борьба с терроризмом"; "ШОС и экономико-интеграционные процессы в Евразии. Экономика, энергетика, транспорт и миграция"; "Взаимодействие культур и религий. Экология и сохранение окружающей среды. Образование и наука". Я и известный казахстанский политолог Андрей Чеботарев были участником первой из них. Насколько я уловил, заседания всех секций прошли довольно интересно. Кстати, в работе других секций тоже приняли участие члены нашей делегации - Петр Своик и Булат Султанов.



Что касается моего доклада. Именно в тот момент, когда я должен был его презентовать, меня не оказалось на месте в силу причин сугубо субъективного свойства: согласно режиму, надо было сделать инъекцию инсулина, и потому я застрял в гостиничном номере. Но сам доклад увидел свет синхронно с мероприятием. Один из участников с российской стороны любезно разместил его на таком солидном интернет-ресурсе, как ЦентрАзия. А уже оттуда его "расшарили" другие. Более того, согласно регламенту взаимодействия с приглашающей стороной, я еще за сутки до поездки выслал свой доклад организаторам.



Теперь по сути вашего вопроса. Полагаю, что даже если я бы прочел доклад, как говорится, вживую, не уверен, что он вызвал бы какую-то горячую дискуссию. По той простой причине, что в работе секции участвовало много иностранных экспертов, то есть не граждан РФ. Но, тем не менее, определенную реакцию я все же попытался отследить в кулуарах. На мой вопрос некоторым россиянам по поводу уже опубликованного в открытых источниках доклада мне в ответ, скажу так, камнями не бросались. Даже наоборот: поблагодарили за то, что получили какую-то информацию о той реакции, которая имеется в Казахстане относительно данной проблемы.



Кстати, в продолжение темы. Например, на прошлом сочинском же форуме наш казахстанский эксперт Марат Шибутов в своем докладе очень аргументировано подверг критике ШОС в чисто экономико-интеграционном разрезе с проекцией на Казахстан. И скажу вам так: прозвучала довольно нелестная оценка наблюдаемых процессов. Например, он акцентировал внимание на определенной заторможенности приграничного сотрудничества, на низкой степени эффективности таких институтов, как Банк ШОС, Фонд развития ШОС. Тем не менее, его доклад полностью попал в итоговый сборник первого сочинского форума. Другими словами, со свободой слова, палитрой мнений на этом собрании вроде бы нет никаких проблем.



ШОСу быть…



- В свете нарастания негативных тенденций в международной жизни однозначно возрастает роль таких объединений, как ШОС. Это отразилось на атмосфере и работе форума? Не наблюдалось ли каких-либо разночтений, несовпадений точек зрения и тому подобных вещей?



- Я бы сказал: очень даже! Допустим, такие несовпадения наличествуют между Азербайджаном и Арменией, которые не прочь стать членами ШОС и на данный момент имеют статус партнеров. То есть являются потенциальными членами ШОС! Эти страны активно проявляли себя через позиции делегированных ими экспертов, которые излагали свое видение в выступлениях (докладах). Так, еще на прошлом форуме доклад одного армянского эксперта носил довольно живописное и неоднозначное название: "Геноцидогенная политика неоосманизма как основной дестабилизирующий фактор Ближнего и Среднего Востока". Хотя, как мы можем наблюдать теперь, события на Ближнем и Среднем Востоке - это не совсем и даже далеко не совсем Турция, которая сама попала в весьма щекотливую ситуацию. С одной стороны, как член НАТО, а с другой, как страна, которую никто не собирается пускать в Евросоюз.



В этот раз бросилось в глаза, что, например, китайских участников больше волновал вопрос деятельности ШОС в связи со вступлением в нее в прошлом году Индии и Пакистана – волновал в контексте необходимости урегулирования существующих противоречий между Китаем и Индией. А они, согласитесь, носят довольно глубокий характер. При этом речь идет уже о членах ШОС. В свою очередь, эксперты из Индии проявили заинтересованность в стабилизации ситуации и активизации борьбы с вооруженным экстремизмом в соседнем Афганистане. Афганские же делегаты вновь поставили вопрос о скорейшем вступлении своей страны в организацию.



И все же общими для всех участников форума стали оценки и предложения по усилению ШОС и ее деятельности в плане экономического сотрудничества. Включая реализацию конкретных совместных проектов и проведение взаимных расчетов между странами-членами в национальных валютах, информационное обеспечение, солидарное участие и голосование в ООН, наращивание сотрудничества ШОС с другими международными организациями и т.д.



Для Казахстана чрезвычайно актуальными остаются вопросы расширения формата и механизмов сотрудничества с другими государствами по линии противодействия рассматриваемым угрозам, в том числе в формате Антитеррористического центра СНГ и Региональной антитеррористической структуры ШОС.



- В каких аспектах или моментах мнение экспертного сообщества стран-участниц ШОС совпадает безоговорочно? Какие события международной жизни были наиболее обсуждаемыми на форуме?



- Буду говорить только за свою секцию. Чувствовалось, что форум проходит в условиях обострения международной обстановки. Прежде всего, в связи с последними событиями в Сирии и вокруг нее (бомбардировки территории этой страны со стороны США и их союзников, заседания Совета безопасности ООН по данной ситуации и т.д.), что отразилось на общей повестке и содержании выступлений отдельных участников. В частности, были высказаны пожелания, чтобы ШОС определила свою единую позицию по сирийскому вопросу и, более того, стала как бы региональной альтернативой ООН.



… и нам в нем тоже



- С вашей точки зрения, экспертное обсуждение на подобных форумах может оказать влияние на эволюцию ШОС в контексте тенденций, наблюдаемых в международной жизни и носящих негативный характер?



- Сложный вопрос. В каком плане сложный? Как вы поняли из ответа на предпоследний вопрос, в связи с эскалацией напряженности в международных отношениях организация стоит на пороге определенных модернизаций, востребованных временем. Каких именно? Полагаю, в сторону более углубленного стратегического сотрудничества в политической и военной сферах. Такие мысли, в частности, озвучивали российские представители. Да и не только они.



О милитаризации говорить, конечно, не приходится, но какие-то веяния такого рода витают в воздухе. Два года назад некоторые эксперты предсказывали возможность подобной эскалации и, к сожалению, оказались правы. Поскольку происходящие в последние два года события явно подтверждают наличие таких тенденций, и это вполне объективный тренд.



Например, представитель сирийской делегации, говоря про недавнюю ракетную атаку США и их союзников, высказала мнение, что эти события следует расценивать не как упреждающий удар, а как самый настоящий акт агрессии. Она прямо и горячо благодарила за поддержку Россию и ШОС, а также Иран. Следует понимать, что речь идет о государстве, которое имеет напряженные отношения с США и, как уже было сказано, готово, даже остро желает вступить в ШОС. Это большая игра, большая геополитика. И таким игрокам, как Китай, Россия и Индия (РИК - эдакий неформальный клуб получился в рамках ШОС), эта организация, возможно, интересна прежде всего именно в таком аспекте.



Но тут возникают вопросы другого рода. Например, где тут интересы собственно даже не Казахстана, а, допустим, нашего малого и среднего бизнеса? Ведь когда создавался ШОС, упор в том числе делался на бизнес, на торгово-экономические подвижки и расширение возможностей в этом направлении. То есть Казахстан за счет ШОС хотел получить, прежде всего, экономически позитивный эффект. Он был, он есть или еще только грядет? С другой стороны, повторюсь, наблюдаемые процессы - это вполне объективный ход вещей. Ясно же, что, к примеру, тот же Афганистан который год стремится в ШОС не только из экономических соображений, но и с точки зрения безопасности. И прежде всего своей безопасности, под которой подразумевается необходимость обеспечения своего суверенитета.



Умение, а точнее, возможность свести интересы стран-участниц ШОС к некоему взаимоприемлемому знаменателю – это очень непростая задача. Но ее надо решать, причем активно и последовательно. Используя в том числе и следующий сочинский форум, который должен пройти через два года. Считаю, что в этом плане форум - вполне достойная и потенциально полезная площадка. Стремительно меняющийся мир не может не влиять на цели и задачи государств или международных структур в каких-то принципиальных вопросах. И Казахстану, исходя из его геополитического положения, сегодня важно быть членом ШОС - и желательно не в роли статиста.



Кенже Татиля Источник - Camonitor.kz

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