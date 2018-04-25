С чего начинается Родина? Кривое зеркало казахского патриотизма, - М.Алимов

07:49 26.04.2018 Наверное, мы не откроем Америку, если скажем, что одной из принципиальнейших культурологических проблем казахстанского общества является параллельное существование двух миров – казахоязычного и русскоязычного. И если бы водораздел между ними проходил только по языковой меже, то это было бы не так уж страшно. Но такое разделение к тому же усугубляется ментальным разночтением.



В чем это проявляется? Да во многом. В качестве иллюстрации можно привести один из свежих примеров. Не так давно на портале 365Info была опубликована весьма любопытная жизненная история. Суть ее проста и в то же время довольно неприятна по существу.



Некая учительница перешла на работу в русскоязычную школу и столкнулась с полным, по ее мнению, отсутствием у учеников чувства патриотизма. Проведя со своими новыми подопечными беседу на эту тему, она получила шокирующий результат. Оказывается, из 28 учащихся класса только восемь считают себя патриотами Казахстана. Кто-то назвал своей Отчизной соседнюю Россию, другие – Германию, а еще кто-то – Израиль. Причем акцент делается на том, что в основном это дети, принадлежащие к другим этническим группам или рожденные от смешанных браков.



Обращает на себя внимание еще один момент, который тоже удручающе подействовал на учительницу, напомним, ранее работавшую в казахской школе. Речь идет об отсутствии должного патриотизма и любви к родной земле у детей, рожденных в городах и начавших говорить на русском языке. Если мы правильно уловили, то это камень явно в огород так называемых шала-казахов.



Далее следует пассаж, который, судя по всему, преследует цель усилить идеологический аспект негодования носителя истинного патриотизма. Цитируем: "Как мне, работавшей ранее в казахской школе и привыкшей наблюдать истинный патриотизм учащихся, теперь слышать непатриотичные высказывания детей из русскоязычной школы?" Одним словом, вердикт выносится однозначный и неумолимый: патриотизм может быть воспитан только в казахских школах.



Завершающим аккордом стал пассаж журналистки, которая и выдала всю эту историю на-гора: "Как же так получается? Мы в Казахстане воспитываем патриотов других стран?! Не стираем ли мы из сознания казахских детей, обучающихся в русскоязычных школах, чувство патриотизма к своей Родине, свой национальный код, в конце концов?! Думаю, мы должны обратить особое внимание на эту проблему".



Признаемся честно: если на безвестную учительницу и нашу виртуальную коллегу удручающее впечатление произвело их субъективное восприятие школьной действительности, то на нас такой же эффект произвела безаппеляционность их ничем не подкрепленных суждений. (Кстати, мы так и не смогли найти в "Фейсбуке" страничку журналистки Бахыт Жаншаевой, на которую ссылаются наши коллеги с вышеупомянутого сайта).



Тем не менее, мы все же решили высказать несколько своих соображений по этой непростой и крайне деликатной теме. При этом нами двигали два мотива.



Первый. Замечено, что наши казахскоязычные коллеги любят муссировать темы подобного рода. Не то чтобы мы считаем, что такие вещи, если они имеют место, не заслуживают внимания. Но почему-то при этом зачастую возникает подспудное ощущение, что из мухи раздувают слона. Зачем это делается, понять трудно, но догадаться, в принципе, можно. Обращение к "жареным" темам всегда способствует росту рейтингов. Однако, на наш взгляд, этой цели можно добиться и другими публикациями – не менее злободневными и интересными для казахского социума. Но почему-то, как правило, выбираются темы именно с таким привкусом, и подаются они, что называется, на грани фола.



Второе. Мы вполне допускаем, что в русских школах существует проблема с патриотическим воспитанием. Но положа руку на сердце, спросим себя: а как обстоит с этим в нашем обществе в целом? Можем ли мы однозначно сформулировать, какой он, казахстанский (или казахский) патриотизм? На чем он зиждется? Какова его глубинная философия?



А теперь давайте представим стандартную казахскую школу. Что такого особенного в плане воспитания патриотизма могла увидеть в ней эта дама, озаботившаяся отсутствием оного в русской школе? Как ни странно, об этом нет ни одного слова, не приводится ни одного сравнительного факта. Зато есть пафос. Мы бы даже сказали, что его с избытком. Однако пафос – это не аргумент, а всего лишь эмоции. Учитывая общий упадок отечественного образования, полагаем, что с этим в казахских школах не все обстоит так уж радужно. Особенно на фоне резкого снижения уровня подготовки национальных педагогических кадров, что уже давно стало притчей во языцех (можно представить, какой здесь начнется ор).



Если под патриотизмом подразумевается знание назубок гимна страны и его бодрое исполнение, то в этом плане, наверное, в казахских школах полный порядок. Но какое это имеет отношение к патриотизму? Пение гимна может быть и показным, а не идущим от сердца.



Здесь открывается огромное пространство для рассуждений и разного рода спекуляций. Тема довольно заезженная и где-то набившая оскомину. Вообще, нужно ли воспитывать патриотизм специально? А если да, то, как это делать?



В этой связи хотелось бы привести одну пространную цитату: "Когда в школах начинают вводить уроки государственного патриотизма, это означает, что в государстве что-то идет не так. Если детей надо учить любить родину, это значит, что родина не любит своих детей. Патриотизм – это любовь к родине, это личные чувства, личные переживания человека. Родина – это не государство и не власть. Родина – тот уголок земли, с которым человека связывают истоки жизни. А если людей начинают с детства учить любви к государству, любви к власти, это не патриотизм, это воспитание лояльности и покорности… Патриотизм часто перемешивают с военной историей, историей крови и жертв. Живые властители прикрываются павшими, которые ничего не могут сказать.



Когда детям будут рассказывать о гражданской войне, им скажут о том, что это не победа красных над белыми и зелеными, а общенациональная трагедия? Когда детям будут рассказывать о патриотизме на примере Великой Отечественной войны, им скажут о цене Победы? Об уничтоженных еще до начала войны командирах и военных специалистах? О пакте Молотова-Рибентропа? О смертельных ошибках Сталина? О миллионах не найденных и до сих пор не погребенных солдат? О победителях, сосланных после победы в концлагеря? Об инвалидах, спрятанных в глуши? О детях войны? О многоэтажных домах на могильных рвах концлагерей? Им расскажут о миллионах доносов, о черных воронках, о "тройках", о ГУЛАГе? О законе "трех колосков"? О смертной казни для детей с 12 лет? Это будет частью патриотизма? Этим тоже нужно будет гордиться? Или просто помнить – чтобы никогда больше?".



Процитированный отрывок принадлежит перу известного российского политика, правозащитника и журналиста Льва Шлосберга. Кто-то спросит: а причем здесь мы? Отвечаем: мы все вышли из советской шинели. Да, сейчас мы живем в разных странах, но, как нам представляется, корни проблемы у нас одни и те же. И потому приведенные выше слова являются актуальными и для нашего общества. Только у нас проблемы воспитания патриотизма усложняются еще и тем, что мы общество многонациональное и поликонфессиональное - со всеми вытекающими отсюда обстоятельствами.



Конечно, это не означает, что мы не сможем выработать свой собственный и в чем-то особенный казахстанский патриотизм. Особенный не в плане оригинальности, а в смысле наполнения его таким содержанием, которое возможно выработать только в наших условиях. Ведь сумели же мы за эти четверть с лишним века суверенной истории избежать каких-то крайностей, чего не смогли сделать некоторые наши бывшие соседи по советской "коммуналке". А вот как раз таки "размышлизмы" нашей учительницы можно расценить как одну из форм этноэгоистичной зашоренности, за которой и начинаются эти самые крайности…



Лет десять назад у нас было много разговоров о необходимости выработки национальной идеи. Предлагались самые разные ее вариации. А она, на наш взгляд, очень проста и доступна как для понимания, так и для последующей реализации. Суть ее в том, что необходимо выработать такую философию казахстанского патриотизма, которая стала бы объединяющей платформой для всех граждан страны, независимо от этнической и религиозной принадлежности. Кто-то скажет, что теперь уже мы сами впадаем в некий пафос, и будет прав. Поскольку на сегодняшний день такой посыл остается не более чем благим пожеланием.



Почему? Чтобы понять это хотя бы в общих чертах, необходимо вернуться к началу разговора. Дети не только цветы жизни, но еще и ее зеркало. Причем самое беспристрастное. По одной простой причине – они несут в себе то, что в них так или иначе заложено. Кем заложено? Нами, взрослыми. Следовательно, надо взглянуть на взрослых, на то, как у них обстоит с этим самым патриотизмом. А у них с ним – казахским ли, общегражданско-казахстанским ли – полный швах.



Кто в этом виноват? Государство? Общество? Или кто-то еще? Думается, у каждого найдется своя версия ответа на этот вопрос. Но одно очевидно: если патриотизма нет у взрослых, то требовать его от детей невозможно в принципе. И не суть важно, на каком языке их обучают в школе.



Так стоит ли пенять на зеркало, коли…



Мади Алимов

25 апр. 18 Источник - camonitor.kz

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1524718140

Новости Казахстана

