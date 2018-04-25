 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Как президент Эрдоган превращает Турцию в путинскую Россию, - Time
07:43 26.04.2018

"В свете подготовки Турции к досрочным выборам 24 июня президент страны Реджеп Тайип Эрдоган сталкивается с проблемой глубокого раскола в обществе. Несмотря на попытки создать прочное большинство как опору своего правого режима, его политика демонизации центристских и левых организаций приводит к тому, что половина Турции яростно выступает против него и, кажется, упорно не воспринимает его как лидера. Он победил на референдуме в прошлом году с перевесом всего в 2% (хотя его ресурсы намного превышали ресурсы противоположной кампании), и это дало ему обширные исполнительные полномочия", - пишет Сонер Чагаптай, сотрудник Вашингтонского института ближневосточной политики и автор книги "Новый султан: Эрдоган и кризис современной Турции", на страницах Time.

"18 апреля Эрдоган перенес президентские и парламентские выборы с ноября 2019 на июнь этого года. И в этот раз он поведет более умную игру - игру, вдохновленную российским президентом Владимиром Путиным", - считает автор.

Лидер Турции хочет вытеснить из страны образованные и деловые классы, которые отчаянно сопротивляются ему, - так же, как Путин выдворил образованных и состоятельных граждан России. "Эрдоган считает, что изгнание лидеров турецкого гражданского общества проложит путь к безоговорочным победам на выборах в путинском стиле на фоне выхолощенной, оставшейся без лидеров массы", - говорится в статье.

"В таком развитии событий есть своя ирония, потому что они противоречат планам Эрдогана. Романтизация распавшейся Османской империи продолжает влиять на представления Турции о своем месте в мире. Нациям, которые когда-то обладали великими империями, часто присуще легко воспламеняющееся, преувеличенное ощущение былой славы, - пишет Чагаптай, - и умелые политики могут их вдохновить (и даже манипулировать ими).

Мантрой Эрдогана стала тема возвращения Турции ее величия. Его есть за что похвалить: турецкий лидер предпринял усилия, чтобы достичь своей цели, обеспечив экономический рост, говорится в статье. "Тем не менее, Турция по-прежнему является страной с формирующимся рынком и отчаянно нуждается в дальнейшем развитии экономики, повышении доходов населения, прежде чем Эрдоган сможет заявить, что страна на самом деле стала великой", - считает автор.

"Эрдоган не может полагаться на зарубежные деньги или таланты в качестве заменителей отечественных: никто не хочет жить или заниматься бизнесом в стране, где YouTube и Twitter периодически запрещаются", - пишет Чагаптай.

"Если Эрдоган получит желаемое, он, возможно, сможет удержать власть по-путински железной хваткой и победить на выборах в июне с подавляющим большинством голосов. Но одновременно он лишит Турцию ее лучших и умнейших граждан. Тогда его страна, к сожалению, будет напоминать Россию еще больше", - заключает аналитик.

25 апреля 2018 г.

Сонер Чагаптай | Time

Источник - inopressa.ru
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