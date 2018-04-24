 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 26.04.2018
07:26  От распада до расцвета. Постсоветское кино на ММКФ, - Юлия Шагельман
07:12  Астана разрушила архитектуру каспийской безопасности. В Казахстане появятся американские военные базы, - В.Панфилова
07:07  Нового премьера Армении выбирает улица, - "Къ"
07:03  Иран решился на примирение с Саудовской Аравией, - И.Субботин
06:56  Запад решил: Разбомбить Сирию и оставить Асаду руины, - С.Гомзикова
00:25  Американцы бомбили Асада, а разгромили курдов, - Заур Караев
00:22  Кыргызский спецназ "Пантера" отметил свое 25-летие (фото)
00:21  Какие дома стоят на тектонических разломах в Бишкеке и Оше?
Среда, 25.04.2018
23:24  Скончался узбекский кинорежиссер народный артист СССР Шухрат Аббасов
22:49  Президент Ирана Роухани назвал Трампа "лавочником"
22:44  Профессиональный уличный обормот - новый демо-лидер Армянского народа
21:54  Россия провела пресс-показ американских сбитых "умных" ракет
21:25  Узбек В.Норов станет новым Генсеком ШОС
20:33  В Алматы пропал без вести оператор телеканала КТК Олжас Белгибаев
19:47  ООН перестала быть гарантом мира? - В.Панов
19:22  Сорвало главный кыргызский флаг – плохой знак? Политики и чиновники побежали к гадалкам
18:48  Макрона умиляет, что французы и американцы ненавидят мусульман по-разному, - The Onion
18:41  Россия создает риск масштабной войны на Ближнем Востоке, - Wall Street Journal
18:30  Ожидание краха истории. Геополитическое будущее цивилизации печально, - А.Куракин
18:24  В армянском майдане уже ищут "русский след", - "СП"
17:30  Разгерметизация Туркмении. Как Аркадаг пытается удержать сограждан от эмиграции, - М.Осокин
13:04  Уйти нельзя остаться. Готовы ли американцы вывести свои войска из Сирии, - А.Онтиков
13:03  American Conservative: Как долго продержится американская империя?
13:01  Ультиматум Эр Рияда: От Катара требуется ввести войска в Сирию
12:56  Украина наштамповала монет с "коварно оккупированным" Крымом
12:55  Гюль бросает вызов Эрдогану? Турция накануне решающих политических сражений
12:51  В российском Бердске закончила работу молодежная "Евразийская школа общественной дипломатии" (видео)
07:54  Пипец карасикам. Казахстан и Китай вышли на новое соглашение о трансграничном делении воды рек Иртыш и Или
07:53  В Таджикистане участились случаи вандализма на христианских кладбищах
07:31  Не был СССР раем, не был и адом.., - Сергей Лукьяненко
07:08  В методах свержения Саргсяна и Януковича есть принципиальная разница, - М.Мошкин
07:01  Индийский министр Бхупендра объяснил изнасилования засилием порно
06:14  Исламский фактор: почему мусульмане ссорятся из-за ваххабитов, - А.Скрипунов
05:55  Армении предстоит доказать "бархатность" революции, - "НГ"
05:51  ШОС готовит "Мирную миссию" против террористов, - В.Мухин
05:00  Бийск. Мальчики налево, девочки направо: раздельное обучение дало неожиданный результат
00:37  Туркфронт. Судьбы русских офицеров: за белых, за красных, за басмачей... (архив, 1921 г.)
00:20  Казахстан все быстрей дрейфует от России, - "СП"
00:18  Война на раздевание. Западу срочно требуется внучка, - Л.Шевцов
00:16  Изнасилование с добрыми намерениями. Доверчивость западного общества граничит с дебилизмом, - В.Тетекин
00:14  ШОС сплотили США и террористы. Сергей Лавров с коллегами пообщались в Пекине, - "Къ"
00:10  Памятник семье Шамахмудовых вернут на прежнее место в Ташкенте
00:09  Моржи проснулись! Гренландия вновь ставит вопрос о независимости, - Le Figaro
00:05  Россия коварно вторглась в Центральноафриканскую республику, - Le Monde
00:04  Киргизия - государственные структуры освобождаются от наследия Атамбаева, - А.Пахолин
00:03  Идея замены контингента США в Сирии на саудовский обречена на провал, - Д.Минин
00:01  Мирная революция в Армении - это урок для Путина и прочих Елбасы, - Bloomberg
Вторник, 24.04.2018
23:34  Шойгу пугает - боевики ДАИШ откочевывают из Сирии и Ирака в ЦА и ЮВА
23:30  Россия повышает боеготовность своих баз в Таджикистане и Кыргызстане
23:27  Переходное правительство Армении должен возглавить Пашинян, - Р.Арзуманян
21:55  В Казахстане планируют создать новый класс фермеров-животноводов
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    Казахстан   | 
Астана разрушила архитектуру каспийской безопасности. В Казахстане появятся американские военные базы, - В.Панфилова
07:12 26.04.2018

Казахстан поставил точку в вопросе использования ВМС США казахстанских портов "Актау" и "Курык" для транзита специальных грузов в Афганистан. Соответствующее соглашение ратифицировал Сенат Казахстана. Ожидается, что в ближайшие дни документ подпишет президент Нурсултан Назарбаев. Эксперты считают, что порт "Актау" автоматически становится базой Пентагона и его союзников, каким бы "транзитным" узлом или центром его ни называли.

Маршрут транзита специальных грузов в Афганистан по предложению США пойдет из Грузии и Азербайджана через Каспийское море в Казахстан и далее железнодорожным транспортом через станции Сарыагаш, Келес или Бейнеу–Каракалпакия в Узбекистан и далее в Афганистан.

Об этом на заседании нижней палаты парламента сообщил министр иностранных дел Кайрат Абдрахманов. Он напомнил депутатам, что "соглашение между правительствами Казахстана и США было подписано 20 июня 2010 года" и изменено по просьбе американской стороны в части уточнения маршрута транзита грузов. "В перечень контрольно-пропускных пунктов добавлены порты "Актау" и "Курык". Делается это целиком в интересах Казахстана как стратегического партнера США, которые стремятся к поддержанию мира и стабильности в соседнем Афганистане", – сказал министр. По его словам, "взаимодействие Казахстана и США, расширившееся после визита Назарбаева в Вашингтон, приобретает конкретное содержание".

Напомним, Нурсултан Назарбаев встретился с президентом США Дональдом Трампом в январе 2018 года. Главе Казахстана удалось договориться о снятии ареста с активов Национального фонда Казахстана, которые находились на хранении в Bank of New York Mellon. Речь идет о 22 млрд долл., которые были заморожены по иску молдавского бизнесмена Анатолия Стати и его компании к правительству Казахстана.

О том, что между США и Казахстаном проходили переговоры о возможности использования каспийского порта "Актау" как транзитного пункта переброски грузов, стало известно после публикаций WikiLeaks в 2013 году. После чего факт переговоров признал и Нурсултан Назарбаев. На конференции министров иностранных дел Стамбульского процесса по Афганистану в Алма-Ате, состоявшейся 28 апреля 2013 года, он заявил, что "Казахстан готов предоставить НАТО порт "Актау" на Каспии для транзита грузов из Афганистана и обратно".

"Первоначально планировалось, что маршрут пройдет из портов Румынии, Греции и Италии через Черное море и Волго-Донской канал до Каспия или будет задействован Северный маршрут через Германию, Балтику и систему Волго-Каспийских каналов. А это уже прямая угроза государственным интересам России, поэтому этот маршрут был заблокирован. США давно добиваются использования Волго-Донского канала для доставки грузов под предлогом вынужденных мер, чтобы затем поставить вопрос в ООН и других международных структурах по морскому праву о придании Волго-Донскому каналу экстерриториального статуса, которыми обладают Дунай и Меконг, проходя по многим странам. Нынешний разворот Казахстана в сторону США несет антироссийский формат, но в целом не угрожает интересам России. Однако появление любого корабля США с военными или невоенными грузами в акватории Каспия крайне нежелательно", – сказал "НГ" директор по культурным, научным и образовательным проектам Центра традиционных культур (Москва) Александр Собянин.

Эксперт обратил внимание, что "исправленный" маршрут через порты Черного моря и далее в Азербайджан и на Каспий – "это очень кривая и абсолютно алогичная логистика". Поэтому нынешнее соглашение является "военно-политическим продавливанием американских интересов". Северный маршрут поставок грузов в Афганистан – это всего 7–10% от всех грузов США и НАТО, предназначенных для Афганистана, и стоимостью в 2–3 раза дороже, чем если бы они прошли по Южному маршруту, которым постоянно пользуются США.

Научный сотрудник Института востоковедения РАН Александр Воробьев считает, что согласие Казахстана, позволяющее США использовать порты "Курык" и "Актау" на Каспии, обусловлено рядом преимуществ, которые видит для себя Астана. "Во-первых, это – коммерческий транзит, за который платят деньги. Во-вторых, власти республики полагают, что транспортировка американских грузов загрузит имеющиеся мощности и будет способствовать развитию транспортно-логистического потенциала республики. Надо отметить, что порт "Курык" начал использоваться и китайской стороной для железнодорожного транзита в рамках реализации инициативы "Один пояс – один путь". В-третьих, подобный "шаг навстречу" позволяет властям Казахстана рассчитывать на укрепление отношений с США и содействие со стороны американского руководства по ряду других важных для Казахстана вопросов", – сказал "НГ" Воробьев.

Говоря о последствиях такого решения для стабильности на Каспии, для интересов России в регионе, эксперт отметил, что ситуация скорее неблагоприятная и невыгодная, хотя и не несет Москве какой-либо явной угрозы. Он отметил, что в кооперации, которая предусматривает доставку американских военных грузов через порты "Актау" и "Курык" в Афганистан, участвует не только Казахстан, но также и Узбекистан, Азербайджан. Однако именно Астана является членом ОДКБ, и принятое властями Казахстана решение позволило Вашингтону "замкнуть цепь" поставок собственных грузов специального назначения через Каспийское море.

По мнению эксперта по Центральной Азии и Среднему Востоку Александра Князева, использование портов "Актау" и "Курык" для американского военного транзита может разрушить и без того хрупкую архитектуру каспийской безопасности. В условиях нынешнего американско-российского и традиционного американско-иранского противостояния это присутствие, сколь бы оно ни было "транзитным", будет вызывать сильное раздражение как в Москве, так и в Тегеране. Учитывая растущие противоречия России и США, а заодно и США и Ирана в Афганистане, куда де-юре будут идти грузы. Возобновление так называемого "Северного распределительного пути" через Каспий может стать препятствием и в наметившемся разрешении вопроса о его (Каспия) правовом статусе, отметил "НГ" Князев.

24.04.2018

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1524715920
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  