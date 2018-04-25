Нового премьера Армении выбирает улица, - "Къ"

07:07 26.04.2018 Оппозиция выдвинула своего кандидата, а власть - еще нет



Добившись отставки прежнего премьера и бывшего президента страны Сержа Саргсяна, армянская оппозиция встала перед еще более серьезным вызовом - что будет после победы бархатной революции. Попытка договориться с и. о. премьера и ставленником правящей Республиканской партии Кареном Карапетяном была сорвана - лидер уличных протестов депутат Никол Пашинян требовал от него лишь "безоговорочной капитуляции". Впрочем, не исключено, что оппозиционеры могут добиться своего и вполне законными методами: парламентская фракция "Дашнакцутюн" заявила о выходе из правящей коалиции, а "Царукян" открыто заявила о поддержке протеста. При этом если Никол Пашинян уже выдвинут в премьеры фракцией "Елк", кандидат от Республиканской партии еще не назван.



В Ереване, где еще в понедельник праздновали уход в отставку премьера Сержа Саргсяна, возобновились протесты. Причиной стал срыв переговоров между лидером митингов, депутатом от блока "Елк" Николом Пашиняном и исполняющим обязанности премьера, представителем правящей коалиции Кареном Карапетяном, возглавлявшим правительство с 2016 года, до избрания Сержа Саргсяна.



Противоречия между Николом Пашиняном и Кареном Карапетяном, имеющим репутацию ближайшего соратника Сержа Саргсяна, обнаружились сразу после того, как господин Карапетян стал и. о. премьер-министра. Лидер уличных протестов Никол Пашинян дал понять, что не видит особой разницы между Сержем Саргсяном и Кареном Карапетяном. Как заявил господин Пашинян, "на пост премьера должен быть назначен кандидат народа", после чего "могут быть проведены внеочередные парламентские выборы". "У нас есть только одно требование - полная и безоговорочная капитуляция (правящей.- "Ъ") Республиканской партии (РПА). Все остальное для нас неприемлемо",- предупредил Никол Пашинян. Улицы Еревана поддержали призыв своего лидера. "РПА уходи", "Никол - премьер!" - скандировали протестующие.



Между тем против столь радикального подхода выступило посольство США в Ереване. "Формирование нового правительства должно произойти в результате добросовестных переговоров",- говорится в распространенном в среду заявлении американской дипмиссии. Взрывом ликования толпа встретила появившиеся в соцсетях сообщения об отставке Карена Карапетяна. Сенсация, впрочем, прожила считаные минуты: сам господин Карапетян заявил о том, что никуда не уходит.



Вечером фракция "Елк" распространила заявление о том, что выдвигает Никола Пашиняна в премьеры. Согласно новой конституции страны, победителя гонки выберет парламент - для этого за кандидата должны проголосовать 53 из 105 депутатов. Однако если еще утром исход такого голосования казался предрешенным - правящая Республиканская партия (58 мандатов) и ее соратники по коалиции "Дашнакцутюн" (7 мандатов) контролировали 65 мандатов,- то теперь ситуация оказалась предельно запутанной.



Это произошло после распада правящей коалиции, вызванного демаршем "Дашнакцутюн". "Учитывая сложившуюся в стране ситуацию, мы объявляем о прекращении нашего участия в политической коалиции Армении",- говорится в заявлении партии. При этом двое депутатов от этой фракции - Сурен Манукян и Андраник Манукян - заявили о том, что присоединяются к протестующим. Не исключено, что их примеру могут последовать и несколько депутатов от РПА.



В результате оппозиция в определенный момент может собрать необходимое количество голосов для формирования новой правящей коалиции, в которую могут войти "Елк", блок "Царукян", возглавляемый известным бизнесменом Гагиком Царукяном, и ряд депутатов распавшейся правящей коалиции.



Между тем президент страны Армен Саркисян, избранный по рекомендации Сержа Саргсяна и имеющий весьма символические властные полномочия, также попытался повлиять на ход событий. Господин Саркисян провел консультации с представителями "парламентских и внепарламентских политических сил", которые согласились, что необходимо искать политический выход из кризиса. По итогам консультаций была достигнута договоренность использовать "все конституционные процессы, в том числе внеочередные выборы парламента", а при необходимости внести изменения в избирательный кодекс и законодательство страны. Кроме того, в среду господин Саркисян поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. "Собеседники коснулись также создавшейся в Армении ситуации и отметили, что все процессы должны протекать в рамках требований конституции",- лаконично сообщила пресс-служба армянского президента. Похожий разговор состоялся и с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.



Впрочем, согласно конституции, на которую ссылается Армен Саркисян, внеочередные парламентские выборы могут быть назначены лишь в том случае, если парламент не изберет премьера в течение семи дней после отставки предыдущего главы правительства.



Между тем о выдвижении на пост нового премьера кандидата от Республиканской партии, все еще остающейся правящей, пока не объявлено. Более того, Никол Пашинян озвучил угрозы на этот случай. "Я предупреждаю, что если республиканцы попытаются выдвинуть кандидата, народ заблокирует все правительственные здания",- сказал он в среду вечером.



Кирилл Кривошеев; Айк Халатян, Ереван

25.04.18 Источник - Коммерсант

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