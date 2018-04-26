Иран решился на примирение с Саудовской Аравией, - И.Субботин

07:03 26.04.2018 Странам Персидского залива предлагают новый региональный блок



Иран предложил создать новый переговорный формат, чтобы предотвратить "дефицит диалога" в Персидском заливе и отказаться от "парадигмы вражды". Выступая в нью-йоркском Совете по международным отношениям, глава МИД Исламской Республики Мохаммад Джавад Зариф отметил, что эпоха гегемонистского влияния в регионе прошла и отношениям между государствами нужно искать другую формулу.



"Я говорю о регионе, – заявил глава иранской дипломатии, текст выступления которого приводит агентство IRNA. – Ни Иран, ни Саудовская Аравия не могут быть гегемонами. Это факт. И нам необходимо осознать и оценить этот факт". По мнению Зарифа, регион пережил много потрясений, и он нуждается в переменах.



Одно из возможных изменений – создание нового переговорного формата, который бы сгладил углы в отношениях стран Персидского залива, значительно обострившихся после прихода президента США Дональда Трампа к власти. Зариф считает, что договориться государствам поможет иранская инициатива – так называемый Форум регионального диалога, который, как отметил глава иранской дипломатии, должен включить в себя страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), а также Иран, Ирак и, возможно, даже Йемен.



Для создания подобного переговорного формата, уверен иранский министр, есть институциональный базис. ООН могла бы выступить в качестве гаранта, заявил он, сославшись на седьмую главу Устава организации, где говорится о необходимости "развивать дружественные отношения между нациями". "Существуют различия (между странами. – "НГ") по размеру и мощи, и эти различия всегда будут приводить к тревогам, – заявил Зариф. – Это касается не только Ирана – просто спросите Катар. Именно поэтому проблема этого дисбаланса должна быть решена так или иначе". Глава иранской дипломатии посетовал, что главной целью двухнедельного визита, который совершил в США наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Сальман, был сигнал, что Иран является "экзистенциальной угрозой". "Мы слишком привыкли к этой парадигме вражды, парадигме изгнания", – заявил глава дипломатического ведомства Исламской Республики.



По словам Зарифа, на Ближнем Востоке наблюдается проблема дефицита диалога и доверия. "В связи с этим мы можем начать переговоры и работу над мерами по укреплению доверия, – полагает иранский министр. – Меры по укреплению доверия могут предполагать создание совместных целевых групп по разным вопросам – начиная от ядерной безопасности, потому что, как вы знаете, прибрежные государства Персидского залива вскоре станут хозяевами растущего числа ядерных реакторов, и заканчивая туризмом, культурным обменом, расширением прав и возможностей женщин, демократическими процессами, какими бы чуждыми они ни казались для некоторых". Зариф выразил уверенность, что пришло время сделать Ближний Восток сильным, а не пытаться стать сильнейшими на Ближнем Востоке. "Попытками стать сильнейшими в регионе и подвергнуть других изгнанию нам удалось уничтожить регион", – заключил министр.



В экспертной среде полагают: рано или поздно Тегеран должен был выдвинуть дипломатические инициативы для нормализации отношений со своими соседями – находиться с ними в острой конфронтации ему становится все тяжелее. "Для Ирана ситуация гораздо хуже, чем для Саудовской Аравии, несмотря на его успехи по расширению своего влияния в Ираке, Сирии и Ливане, – заявил "НГ" начальник Центра исламских исследований Института инновационного развития, эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов. – У Ирана слишком узкая экономическая платформа, чтобы все удерживать на собственных плечах. В один прекрасный день это может рухнуть".



Исламская Республика хотела бы легализовать свое присутствие, закрепить и разделить сферы влияния в некоторых странах региона, говорит эксперт. "Но сейчас главная проблема – это "Хезболла" в Ливане и Сирия, – признает Семенов. – И пока эти проблемы не решены, данная инициатива Тегерана повиснет в воздухе. Конечно, на нее могут дать согласие (страны Персидского залива. – "НГ"), но перед Ираном поставят условие, чтобы он вывел свой контингент из Сирии и прекратил поддержку "Хезболле". Естественно, вопрос стоит и с хуситами в Йемене". Впрочем, аналитик отмечает, что предложение Ирана – это скорее попытка снять с себя ответственность за дальнейшую эскалацию в регионе. "Он выдвинул инициативу, показал, что готов к диалогу, – отметил Семенов. – Если страны Персидского залива на диалог не пойдут, в Иране могут это использовать".



Проблема заключается еще в том, что даже в ССАГПЗ нет согласия. Катар, который в прошлом году подвергся изоляции со стороны своих соседей из-за попыток вести самостоятельную внешнюю политику, до сих пор остается предметом нападок. Так, глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что эмират должен "расплатиться" с США за нахождение их военной базы на своей территории отправкой войск в Сирию.



Игорь Субботин

26.04.2018 Источник - ng.ru

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