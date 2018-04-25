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Запад решил: Разбомбить Сирию и оставить Асаду руины, - С.Гомзикова
06:56 26.04.2018

ЕС и США не собираются участвовать в восстановлении разрушенных городов

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Никита Данюк


Европейский союз не будет способствовать восстановлению Сирии до начала политического процесса в стране. Об этом заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини, принимающая участие в организованной ЕС и ООН международной конференции доноров для САР, которая 25 апреля начала свою работу в Брюсселе.

В то же время, она отметила, что "мы будем с удовольствием поддерживать единую мирную Сирию, идущую по пути политического урегулирования". И напомнила, что ЕС уже выделил более 11 млрд евро в качестве помощи сирийцам - "как в стране, так и за ее пределами".

Больше, надо понимать, оказывать поддержку Дамаску европейские бюрократы не планируют. Как, собственно, и Соединенные Штаты, которые уже успели принять даже специальный закон, запрещающий оказывать помощь в восстановлении территорий Сирии, находящихся под контролем официальных властей. Все ради того, чтобы, как выразился глава Комитета по иностранным делам палаты представителей американского Конгресса Эд Ройс, "пресечь попадание средств американских налогоплательщиков в руки сирийского преступного режима".

При этом в тексте документа говорится, что неподконтрольным Асаду районам, помогать американцы все-таки будут.

Кем эти районы контролируются, ни для кого давно не секрет - боевиками из "Нусры" *, которых в Вашингтоне почему-то предпочитают именовать "умеренной оппозицией". Что не мешает этим "умеренным" резать головы детям.

То есть, Соединенные Штаты, совершенно не смущаясь, откровенно заявляют о своей финансовой поддержке террористов.

Впрочем, здесь как раз все логично, поскольку главная задача США в Сирии разрушать, а не восстанавливать. А поскольку циниками они были всегда, циниками и остаются - на голубом глазу пытаются втюхать миру сказку о своей высокой миссии, связанной с уничтожением логова ИГИЛ**.

Но чем объяснить совершенно нелогичное поведение ЕС в лице Могерини?

Ведь Брюссель, казалось бы, наоборот, должен быть заинтересован в том, чтобы скорее привести Сирию (которую, в общем, сами же и разрушили вместе с американскими партнерами и проамериканскими бармалеями) в порядок и снизить миграционную нагрузку на Европу. Но евробюроктары почему-то предпочитают платить миллиарды евро Турции, чтобы та аккумулировала эти потоки беженцев у себя…

- Очевидно, что Европейский союз не обладает стопроцентным внешнеполитическим суверенитетом, - комментирует ситуацию замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк. - И все действия, которые предпринимает Европа в целом - как наднациональные институты, так и отдельные европейские страны - они, безусловно, идут во внешнеполитическом векторе США и в ближневосточном регионе тоже.

То есть, Могерини пытается сделать хорошую мину при плохой игре, говоря о том, что ЕС и предоставляет помощь беженцам, и выставляет определенные условия.

Но не будем забывать, что ЕС вместе с США были абсолютно неэффективны в рамках борьбы с международным терроризмом, который, собственно, и являлся главной угрозой государственности сирийской, ее целостности и суверенитета. Поэтому в данном случае, как мне кажется, глава европейской дипломатии просто в силу своей должности прибегает к риторике подобного рода.

Хотя, если разбираться, то Европа точно так же, как и США, крайне не заинтересованы в том, чтобы Сирия стала мощным государством, прошедшим через гражданскую войну, где был важный и, пожалуй, самый главный террористический фактор уничтожен. В этом контексте ждать каких-либо конструктивных по-настоящему шагов от Европейского союза в помощи именно сирийскому государству, не стоит.

С другой стороны, отношение Брюсселя к Сирии все-таки отличается от отношения Вашингтона.





"СП": - Чем же?

- Дело в том, что война в Сирии стала одной из причин потока беженцев в Европу. И мы видим, что именно эти миграционные потоки очень сложно останавливать. Что они значительно влияют на социально-экономический уровень во многих европейских государств, а очень часто становятся даже краеугольным камнем во внутренней политике. Потому что как раз на фоне этого миграционного кризиса многие политические силы (скажем так, представители национально-консервативных взглядов) пришли либо к власти в ряде государств, либо из политических маргиналов превратились в политические силы, которые, действительно, могут формировать повестку.

Поэтому Могерини очень важно соблюсти этот баланс. С одной стороны, подобной риторикой продемонстрировать в очередной раз, так называемую "трансатлантическую солидарность", заявив, что в целом они действуют в русле подходов США. А с другой стороны, в очередной раз показать, что у Европы все-таки есть свой голос. Что Европа сталкивается с большими вызовами и проблемами, в отличие от США - той же проблемой миграции, или проблемой терроризма. И поэтому они не могут оставаться в стороне.

Но, по сути, ЕС вообще не является фактором, благодаря которому можно урегулировать сирийский кризис, и гражданскую войну, и войну с международным терроризмом трансформировать в плоскость мирного политического урегулирования. ЕС в данном случае не обладает никакими серьезными позициями для того, чтобы претендовать на серьезное участие в посткризисном урегулировании в Сирии. Собственно, как и США.

Потому что, по большому счету, именно региональные игроки в лице Ирана, Турции и, естественно, России (хотя она и не региональный игрок) являются главными гарантами, главными исполнителями тех договоренностей, которые сейчас пытаются наметить между представителями разных политических сил в Сирии для того, чтобы приступить к полноформатному политическому урегулированию.

"СП": - Получается, позиция Могерини, мол, Сирию восстанавливать не будем, а дадим 3 млрд евро Турции на сдерживание сирийских беженцев, она совершенно не соответствует интересам самих европейцев. А если Эрдогану надоест?

- Так в том-то и дело, что, как я уже сказал, ЕС не обладает каким-либо серьезным политическим весом для того, чтобы пытаться играть независимую роль во всей этой ситуации. Тем более что ЕС, как мы знаем, имеет достаточно сложные сейчас отношения с Турецкой Республикой.

ЕС сам, в принципе, если разбираться, не обладает единством, при котором можно говорить о консолидированной позиции всего европейского сообщества. Потому что, опять же, внешняя политика отдается на откуп наднациональным институтам, один из которых, кстати говоря, возглавляет как раз Могерини.

Но если все-таки углубляться в подробности, то по факту ситуация в Сирии точно так же расколола Европейский союз. Мы видим это на примере жарких дебатов в Бундестаге, мы видим это на примере ситуации в Италии, и даже во Франции, хотя в меньшей степени.

Поэтому, конечно, Могерини просто по определению не может претендовать на какую-либо значимую роль для того, чтобы ситуацию урегулировать. Ну и к тому же, как я сказал, ей просто никто не даст. Потому что расклад заключается в том, что ЕС не обладает в этом отношении 100-процентной внешнеполитической субъектностью. И, по сути, скажем так, миграционный кризис, это своего рода издержки, которые ЕС вынужден нести за сохранение лояльности США. И за американский "зонтик безопасности", который для Брюсселя является главным гарантом хоть какой-то военно-политической состоятельности.

Поэтому глава европейской дипломатии действительно в сложной ситуации. Ее заявления абсолютно непоследовательные. Но подобного рода риторику и шаги можно проследить, в принципе, на протяжении последних лет, когда участие Евросоюза в разного рода военных авантюрах оборачивалось для него большими проблемами. Я имею в виду Югославию и Косово, я имею в виду Ливию… и т. д.

Поэтому удивляться не приходится. Как и искать логику и здравый смысл, в принципе, в словах Могерини тоже не стоит.

"СП": - То есть, Эрдоган так и будет держать Европу на крючке, поскольку чиновников в Брюсселе нынешнее положение дел с беженцами, видимо, устраивает?

- Будет, конечно. И шантажировать будет, как он, в принципе, это и делает. На самом деле, в этом раскладе ЕС находится даже в более уязвимом положении, чем сама Турция. Потому что позиция европейцев в сирийском конфликте им еще аукнется.

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* Группировка "Джебхат ан-Нусра" решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года была признана террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.

** Движение "Исламское государство" (ИГИЛ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.

Светлана Гомзикова

25 апреля 2018

Источник - svpressa.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1524714960
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