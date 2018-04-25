Оно, уны, дыр-дыр пых.. Посольство США в Армении запуталось в заявлениях по поводу протестов

06:40 26.04.2018 Посол США в Армении Ричард Миллз заявил, что премьер страны не может избираться в ходе митинга на улице, однако впоследствии его слова были названы пресс-службой правительства Армении "результатом неверного перевода".



"Слова, приписанные Миллзу – результат неверного перевода комментариев посла и позиции правительства США. Как прежде заявлял посол, право народа Армении на мирные собрания и свободное выражение гарантируется конституцией Армении. Мы уверены, что они должны полноценно уважаться и формирование нового правительства должно произойти в результате добросовестных переговоров", – говорится в пресс-релизе посольства, передает РИА "Новости".



Ранее в среду пресс-служба приводила слова Миллза, который раскритиковал идею избрания премьера Армении в ходе митингов.



"Демонстрации и акции гражданского неповиновения являются нарушением закона. Я уверен, что путь демократии или ее укрепления не в том, чтобы кандидат избирался на улице, во время митинга", – заявлял Миллз, передает Sputnik.



Отметим, что ранее и.о премьера Армении Карен Карапетян сказал, что премьер-министр Армении может быть избран только в парламенте, а не на улице. Он также говорил, что если политические партии согласятся, то можно провести внеочередные выборы.



До этого лидер оппозиции Никол Пашинян выражал готовность стать премьером Армении, если народ "возложит на него ответственность".

Алексей Ласнов Источник - vz.ru

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