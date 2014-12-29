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Американцы бомбили Асада, а разгромили курдов, - Заур Караев
00:25 26.04.2018

"Умные ракеты" оказались настолько умными, что сами выбрали цели

Заур Караев
Материал комментируют:
Керам Йылдырым

Пока генсек ООН говорит о неэффективности опекаемой им структуры, мировые лидеры ломают головы над тем, что делать с Сирией и со своими геополитическими противниками, забравшимися в арабскую республику.

До этого Путин обсудил с Макроном недавнюю бомбардировку, назвав эти действия нарушением международного права. В общем, все по классической схеме, к этому общество за последние годы привыкло настолько, что успело устать. Сам президент Франции тем временем пытается вывести свою страну на одно из первых мест в мировой политике. Уже нанес визит в Америку, пообщался с Трампом. До этого заявил, что является "ровней Путину", которого сам же при этом называет "сильным человеком" и "сильным президентом". Получается, что и себя он уже причислил к когорте выдающих политических гениев. Видимо, старается по примеру своего заокеанского коллеги сделать Францию снова великой, а для начала надо всех убедить в собственном величии. Конечно, пока это все выглядит смешно, тем более на фоне сирийского кризиса.

Париж участвует в этой гражданской войне не самостоятельно, а в составе западной коалиции, которую возглавляют Соединенные Штаты. Однако недавно Париж захотел несколько выделиться из общей массы западных союзников. Но опять-таки действовать в одиночку никто не решился - только совместно с США и Великобританией. Вышло нелепо. Французы выпустили по позициям Асада всего лишь восемь ракет, при этом результативность ничтожна. Но это не помешало французским чиновникам делать громкие заявления. Однако они быстро остыли, когда Трамп в очередной раз высказал свое желание избавить Америку от еще одной затяжной кампании на Ближнем Востоке. Макрон и все остальные, сразу же стали говорить о том, что Штатам надо остаться, так как заменить их некому.

Сами американцы, конечно же, никуда не уйдут, даже если этого желает президент. В Сирии находится Россия, и если ей никто не будет мешать, она довольно быстро наладит обстановку в арабской республике в соответствии с предпочтениями Кремля. Да и зачем было Вашингтону тратиться на эту нелепую операцию, если он скоро собирается выводить войска? Нет, результативность их ракет, конечно, оказалась ничтожной, и сейчас в этом убеждены как на Востоке, так уже и на Западе. Однако это дает дополнительные козыри американским военным, которые теперь имеют право притязать на еще большую часть бюджета и на продолжение активных действий в Сирии. Американцы должны знать, что они могут противопоставить русским, которые, как предполагается, обладают практически неуязвимыми гиперзвуковыми ракетами. И это все действительно похоже на холодную войну, о возрождении которой уже несколько раз говорил все тот же генсек ООН Антониу Гутерреш.

О возможных действиях Запада в Сирии мы поговорили с разными специалистами. Австралийский эксперт по внешней политике США Сэм Роггевин полагает, что Вашингтон в ближайшие несколько лет не будут выводить все свои силы из Сирии. По его мнению, для этого нет никаких оснований.

- Соединенные Штаты не достигли окончательно успеха в Сирии. Их главной целью была борьба с Исламским государством* и другими группами, которые ему подконтрольны. Этого пока достигнуть не удалось. Исламское государство контролирует значительную часть провинции Даръа, а так же длинную полоску на западном берегу Евфрата в Дэйр-эз-Зоре, кроме того, в этой провинции восточные пустынные районы все еще не зачищены. Никто не знает, сколько там может быть террористов, и что они там делают. Поэтому эту операцию необходимо продолжить.

"СП": - Очевидно, что США преследуют в Сирии и другие цели.

- Да, это так. Поддержка оппозиции является приоритетом. Сейчас в Сирии оппозиция не сможет обойтись без помощи иностранных государств. Возможно, при условии вывода российских и иранских военных из Сирии оппозиция могла бы что-нибудь противопоставить режиму, но ни Иран, ни Россия не собираются идти на такие меры. Поэтому присутствие США в Сирии напрямую связано с вопросом выживания повстанцев.

Турецкий военный эксперт Керам Йылдырым тоже считает, что Вашингтон не намерен в ближайшее время выводить хотя бы даже часть своего контингента из Сирии и близлежащих государств, которые помогают американцам в их ближневосточных кампаниях.

- В Истории США было много войн, и всегда они длились долго. Вьетнам, Корея, а в современном мире примером является Ирак или Афганистан. Президенты США много раз заявляли, что собираются прекратить эти войны, но там по-прежнему все продолжается. Конечно, какие-то военные были выведены, но от их присутствия просто не было никакого толка. В условиях Ирака или Афганистана достаточно иметь небольшой сухопутный контингент, со всем остальным справятся авиация и местные группировки, финансируемые США. Это выгоднее, и население не протестует против таких операций, потому что почти нет жертв среди граждан. Поняв это, американцы не стали в Сирии начинать так, как они начинали в Ираке, они перешли ко второй фазе, то есть решили все сделать при помощи самолетов и группы местных террористов (речь о курдских Отрядах народной самообороны, которые в Турции официально считаются террористами - авт). Это не позволит им завоевать всю Сирию, но так они смогут удерживать основные необходимые им регионы. Возможно, они будут ждать более удобных условий для развития своей экспансии, например, вывод российских военных из Сирии мог бы активизировать эту деятельность. Но Россия не выводит свои силы, поэтому США сейчас в довольно сложном положении, но они точно не оставят Сирию.

"СП": - В чем заключается сложность положения США?

- Недавно им стало ясно, что в военном плане они уступают России, во всяком случае, это касается ракетного вооружения. Американские ракеты продемонстрировали низкую эффективность. Большинство ракет были сбиты, а часть их приземлилась не в тех районах, которые они планировали. Например, известно, что некоторые из выпущенных ракет приземлились в Идлибе, а другие и вовсе оказались найдены недалеко от Манбиджа (город контролируется курдами - авт.). Это говорит о том, что с современным российским вооружением, которое при подобных инцидентах гарантированно будет использоваться, у американцев могут быть большие проблемы. И это не локальная сирийская проблема, а потенциальная угроза безопасности США, во всяком случае, Пентагон попытается убедить власти именно в этом. При таких условиях почти невозможно, чтобы Вашингтон действительно согласился на вывод своих сил из этого региона. Но сейчас, наверное, было бы для всех лучше, если бы это произошло. Или же США необходимо поменять свою позицию по целому ряду сирийских вопросов. Сейчас их действия угрожают безопасности не только Сирии, но и Турции, которая продолжает военные действия против YPG (аббревиатура отрядов народной самообороны с курманджи; эти отряды финансируются и вооружаются США - авт).

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* "Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, деятельность которой на территории России запрещена решением Верховного суда РФ от 29.12.2014.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1524691500
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