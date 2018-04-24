Кыргызский спецназ "Пантера" отметил свое 25-летие (фото)

00:22 26.04.2018 Подразделение специального назначения Национальной гвардии Вооруженных сил "Пантера" 25 апреля отметило 25-ю годовщину своего образования. Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил.



В праздновании по случаю юбилея части приняли участие первый заместитель командующего Национальной гвардии ВС Дамирбек Усубалиев, командиры войсковых частей Северо-восточного региона, представители Республиканского комитета солдатских матерей, аким Ленинского района Бишкека, ветераны-гвардейцы, а также члены семей военнослужащих.



В ходе мероприятия был зачитан праздничный приказ о поощрении личного состава с награждением лучших военнослужащих грамотами, денежными премиями и ценными подарками: "Приглашенные гости также пришли не с пустыми руками и, отметив слаженную работу военнослужащих, вручили почетные грамоты и подарки".



В свою очередь юбиляры подготовили для гостей праздничную программу - на плацу части спецназовцы развернули экспозицию стрелкового вооружения, средств связи, образцов формы одежды и специального обмундирования. Также личный состав организовал экскурсию по расположению части и представил показательные выступления с элементами рукопашного боя, освобождения заложников, уничтожения лагеря террористов, подготовки к прыжкам с парашюта. Завершилась показательная часть исполнением гвардейцами прыжка с парашютом на строевой плац части с вертолета. Источник - АКИpress

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