Какие дома стоят на тектонических разломах в Бишкеке и Оше?

00:21 26.04.2018 Виктория Григоренко



После материала VB.KG "Куплю "элитку" с видом на землетрясение или ужасы Иссык-Атинского разлома", в редакцию стали обращаться читатели с просьбой показать, собственно, карту разлома.



Как выяснилось, есть он не только в Бишкеке, но и в Оше. При том, в последнем их гораздо больше, чем в столице. Как и самих запрещенных для строительства зон.



Согласно Генплану, на центральный город юга республики приходятся целых три тектонических разлома: Мадынский, расположенный с южной стороны Сулайман-Тоо, Ак-Буринский и Срединно-Катарский.



Что примечательно, на их территории, как и на над Иссык-Атинским разломом Бишкека, в последние годы ведется массовое строительство.



В советские годы был запрет на возведение домов в тектонически опасных зонах. Нынешние нормы строительства хотя и предостерегают, но разрешают подобные застройки. Тем более, поясняют отечественные проектировщики, современные технологии не стоят на месте. Однако, чтобы нововозведенный дом не превратился в груду стройматериалов при землетрясении, необходимо соблюдать четкие требования и нормы проектирования.



А вот какие? Где находятся те самые разломы Оша и Бишкека? И опасны ли уже построенные близ них дома, рассказал и показал начальник мастерской №1 проектирования городов Государственного проектного института Рысбек Кокоев.





Источник - Вечерний Бишкек

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