Скончался узбекский кинорежиссер народный артист СССР Шухрат Аббасов

23:24 25.04.2018 В Ташкенте скончался кинорежиссер Шухрат Аббасов





В отделении реанимации 1-го правительственного стационара в Ташкенте 25 апреля скончался знаменитый узбекский кинорежиссер Шухрат Аббасов, сообщают источники "Ферганы" в Узбекистане. Похороны пройдут 26 апреля.



Шухрат Аббасов был доставлен в реанимацию 24 апреля в тяжелом состоянии. Сын кинорежиссера Элжон Аббасов рассказал "Озодлику", что у его отца было неровное сердцебиение, заметно понижен гемоглобин в крови, на следующий день после госпитализации отказали почки.



Шухрат Салихович Аббасов – режиссер, сценарист, народный артист СССР, лауреат Государственной премии Узбекской ССР имени Хамзы и премии Ленинского комсомола Узбекистана. Родился в 1931 году в городе Коканде. Работал на киностудии "Узбекфильм" с 1959 года. Наиболее известные его фильмы: "Ташкент – город хлебный", "Ты не сирота", "Абу Райхан Беруни", "Маленький человек в большой войне".



Кинорежиссер является автором легендарной картины "Махаллада дув-дув гап" ("Об этом говорит вся махалля"). Кинокомедия Шухрата Аббасова, вышедшая на экраны 56 лет назад и сразу же полюбившаяся зрителям не только в Узбекистане, но и в других республиках СССР, стала классикой советского узбекского кино и до сих пор считается одним из лучших фильмов, снятых в этом жанре.



В 2017 году мэтр узбекского кинематографа совместно со своим старшим сыном Назимом Аббасовым завершил съемки продолжения культовой комедии.



Знаменитый кинорежиссер не раз давал интервью информагентству "Фергана". Напомним некоторые материалы: "Кинорежиссер Шухрат Аббасов: "Кинематограф должен спасти нас от катастроф", "Шухрат Аббасов: "Этот фильм достался мне особой ценой", "Шухрат Аббасов: "Довести судьбы героев до трагического звучания". См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - fergananews.com

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1524687840

Новости Казахстана

