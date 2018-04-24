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Президент Ирана Роухани назвал Трампа "лавочником"
22:49 25.04.2018

Президент Ирана Роухани назвал Трампа лавочником за призывы пересмотреть ядерную сделку







Хассан Роухани считает, что Трамп и Макрон не имеют права пересматривать соглашение

Президент Ирана Хассан Роухани поставил под сомнение законность попыток США и их европейских союзников внести изменения в положения "ядерной сделки".

Во вторник президент США Дональд Трамп и его французский коллега Эммануэль Макрон заявили, что они намерены работать над "новым соглашением", которое значительно дополнит положения сделки 2015 года.

Роухани считает, что Трамп и Макрон не имеют права пересматривать соглашение, которое было достигнуто при участии семи сторон.

Россия также выступает против внесения каких-либо изменений в соглашение. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва считает эту сделку безальтернативной

"Россия последовательно придерживается позиции по сохранению жизнеспособности так называемой иранской ядерной сделки. Мы считаем, что она не имеет альтернатив и что она должна выполняться всеми сторонами", - сказал Песков.

"Лавочник"

Президент Ирана назвал Трампа "лавочником", не способным судить о международных договорах.

"У вас нет никакого опыта в политике! Никаких юридических знаний! У вас нет никакого опыта работы над международными соглашениями. Как может лавочник, коммерсант, застройщик, строитель башен какие-то суждения иметь о международных делах?" - вопрошал Роухани.

Ранее Трамп заявил о намерении снова ввести ранее снятые санкции в отношении Ирана, если к 12 мая конгрессмены и европейские союзники не представят предложения по изменению положений соглашения.

В середине января Трамп дал конгрессу и европейским союзникам США 120 дней на пересмотр параметров договора. Если предложения от конгрессменов и европейских союзников не поступят к указанному сроку, то Вашингтон выйдет из соглашения, заявил тогда президент США.

Ранее Вашингтон и представители европейских союзников США заявляли, что им удалось достичь прогресса по двум волнующим Трампа вопросам. А именно: получение международными инспекторами доступа к ядерным объектам Ирана и прекращение разработки и испытания Ираном баллистических ракет.

Дональд Трамп назвал соглашение с Ираном одним из худших и наиболее однобоких, которые когда-либо заключали США.

Сложнее всего исключить из соглашения уже установленные временные ограничения по ряду вопросов - в том числе, довольно проблематично снять ограничение с иранской программы обогащения урана после 2025 года.

"[Американцы] вместе с лидером европейской страны говорят: "Мы хотим принимать решения по соглашению, которое было достигнуто при участии семи сторон. Зачем? По какому праву?" - сказал Роухани.

Роухани заявил, что Иран показал свою готовность к сотрудничеству, когда согласился на подписание соглашения.

"Серьезные последствия"

Во вторник Хассан Роухани предупредил о "серьезных последствиях", если США решатся ввести санкции. Президент Ирана не уточнил, о каких именно последствиях идет речь. Позже официальные представители правительства Ирана сообщили, что Тегеран может пойти на возобновление обогащения урана, а также выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия.

В 2015 году Иран заключил соглашение, известное как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) с США и ведущими странами об отказе от разработки ядерного оружия в обмен на снятие части экономических санкций против Тегерана, в том числе - запрета на международную торговлю нефтью.

Ведущие европейские страны называют сделку с Ираном важным фактором международной безопасности. В то же время ряд стран, включая нынешнюю администрацию США и Израиль, считают, что достигнутое соглашение не дает твердых гарантий отказа Ирана от разработки ядерного оружия.

Источник - bbc.com
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