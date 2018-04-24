 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Профессиональный уличный обормот - новый демо-лидер Армянского народа
22:44 25.04.2018

Кто такой Никол Пашинян: пять фактов о лидере революции в Армении

Две недели назад Никол Пашинян был лишь шумным представителем немногочисленной оппозиции, оттесненной на галерку армянской действительности. Теперь он - лицо "бархатной революции", человек, который бросил вызов самому влиятельному политику страны и за считанные дни одолел его.

Пашинян возглавил протесты против Сержа Саргсяна, пересевшего в премьерское кресло после 10 лет президентства. Многотысячные мирные акции завершились добровольной отставкой главы государства.

Пашинян шел к этому 12 лет, но и теперь он далек от цели. Он признает, что настоящая революция только началась: мобилизовать недовольных против Саргсяна оказалось несложно, труднее будет переформатировать протестное движение в политическое и сломать выстроенную за десятилетие политическую и хозяйственную систему.

◾Что происходит в Армении, кто победил и у кого теперь власть

Аналитики и комментаторы сходятся во мнении, что Пашинян останется на авансцене армянской политики. Но кто он такой? Ниже приведены пять фактов о лидере "бархатной революции".

1. Пашинян - опытный бунтарь.

Половину своей взрослой жизни 42-летний оппозиционер провел на баррикадах, в подполье или в застенках.

При этом он всегда проповедовал ненасильственный протест. После парламентских выборов 2007 года устроил сидячую забастовку. Через два года он сам сдался властям и провел почти два года в тюрьме, все это время отрицая обвинения в организации массовых беспорядков после президентских выборов 2008 года.

На тех выборах с минимальным перевесом - 52,8% - победил Серж Саргсян.

Пашинян не собирается мстить противникам

2. Всю свою политическую карьеру Пашинян боролся с Саргсяном.

Но всегда в коалициях с другими оппозиционерами. "Бархатная революция" оставила его один на один с извечным противником - и Пашинян одолел его. "Протест был персонифицирован и с той, и с другой стороны: со стороны оппозиции его персонифицировал на себе Пашинян", - говорит директор Института Кавказа Александр Искандарян.

Пашинян - соратник первого президента Армении Левона Тер-Петросяна и на парламентских выборах 2007 года поддерживал блок "Импичмент" против президента Роберта Кочаряна и премьера Сержа Саргсяна. Через год, после выборов главы государства Пашинян участвовал в протестах уже против Саргсяна-президента.

Пашинян органично смотрится в толпе митингующих

3. Пашинян - полевой командир революции, а не кабинетный политик.

Лысеющий приземистый мужчина в бейсболке и камуфляжной футболке органичнее смотрится на митинге или в толпе, чем на парламентской трибуне или в кабинете. Он не заявляет о президентских или премьерских амбициях, и наблюдатели отводят ему пусть и важную, но вряд ли основную роль в постреволюционной Армении.

"Логика бархатных революций заключается в том, что тот, кто ее совершил, и должен взять на себя ответственность за страну. Логика требует, чтобы Никол Пашинян сейчас был у власти и возглавил Армению. Возможно, он захочет эту логику изменить", - полагает исполнительный директор Общественного радио Армении Марк Григорян.

Сам Пашинян говорит, что считает примером для подражания Нельсона Манделу - политика, который после победы над противником посвятил себя идее объединения расколотой нации.

4. Пашинян не ищет карьеры вечного оппозиционера.

Несмотря на выносливость подпольщика и образ заводилы недовольных, Пашинян последователен в своем стремлении заручиться мандатом избирателей. Даже сев в тюрьму, он почти сразу выдвинул свою кандидатуру в парламент, но на выборах проиграл.

Выйдя по амнистии, в 2012 году он сумел стать депутатом, а через пять лет переизбрался вновь. Вскоре после этого Пашинян поднял планку и вступил в борьбу за пост мэра Еревана - но проиграл действующему градоначальнику от правящей Республиканской партии.

Директор Института Кавказа Искандарян полагает, что в постреволюционных органах исполнительной власти Пашинян займет "какой-то пост".

Пашинян сам говорил, что отставка Саргсяна - только первый рубеж в долгой борьбе. Теперь нужно сломать систему, выстроенную при Саргсяне, и не допустить сохранения фактической власти в руках бывшего президента, возможно с чисто косметическими изменениями. Это само по себе не так просто, и вот почему.

5. Политическая платформа Пашиняна не пользуется популярностью.

На последних парламентских выборах в 2017 году блок, в который входит партия Пашиняна, набрал менее 8% голосов. Он представляет либеральную оппозицию, которая выступает за европейскую интеграцию Армении.

"Бархатную революцию" делала не она, а толпа молодых беспартийных горожан, фактически не представленных в парламенте, отмечает Томас де Ваал, эксперт Carnegie Endowment по Южному Кавказу.

"Поэтому стране сейчас так нужны парламентские выборы, однако у оппозиции нет ни структуры, ни партии, вокруг которых можно объединить сторонников", - говорит де Ваал.

Поскольку после конституционной реформы Армения от президентской формы правления перешла к парламентской, для реальной смены власти в стране Пашиняну придется не только собрать разрозненную оппозицию под знамена существующего лишь пару недель и пока даже безымянного революционного движения, но и договориться о коалиции ради большинства в парламенте, отмечает эксперт британского Королевского института международных отношений Chatham House Лоуренс Броер.

"Пашинян старательно избегал воинственной риторики на площади. Это хорошая традиция, ее стоит сохранить", - пишет он.
24 апреля 2018

Источник - bbc.com
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