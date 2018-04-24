Россия провела пресс-показ американских сбитых "умных" ракет

21:54 25.04.2018 Обломки крылатых ракет, выпущенных коалицией по Сирии, показали журналистам



Генеральный штаб Вооруженных сил России показал журналистам обломки выпущенных по Сирии крылатых ракет США, Англии и Франции.



"На выставке представлены элементы крылатых ракет морского базирования производства США "Томагавк" и крылатые ракеты воздушного базирования производства Англии и Франции SCALP и Storm Shadow", – цитирует Интерфакс-АВН специалиста Генштаба в области противовоздушной обороны Сергея Безногих.



По его словам, представлены крупногабаритные элементы как самих ракет, так и их двигательных установок и элементной базы - космической радионавигационной системы.



"Хорошее состояние элементов, отсутствие очагов возгорания говорит о явном воздействии именно средств противовоздушной обороны на крылатые ракеты. Наличие сквозных отверстий от поражающих элементов на обшивке крылатых ракет явно характеризует именно огневое воздействие зенитных управляемых ракет ПВО", – добавил С.Безногих.



Самолеты и корабли вооруженных сил США совместно с ВВС Великобритании и Франции нанесли на рассвете 14 апреля ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии, выпустив по территории САР более 100 ракет.



Представитель Пентагона Дана Уайт утверждала, что США, Франции и Британии удалось успешно поразить все необходимые цели в Сирии во время нанесения ракетных ударов.



Между тем в российском Генштабе сообщили, что войска коалиции выпустили 103 ракеты, сирийские ПВО перехватили 71 из них. По данным Минобороны РФ, в ходе ударов никто не пострадал. Источник - vpk-news.ru

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