Узбек В.Норов станет новым Генсеком ШОС

21:25 25.04.2018 Совет министров иностранных дел стран Шанхайской организации сотрудничества на заседании в Пекине 24 апреля внес на утверждение Совета глав государств-членов ШОС кандидатуру Владимира Норова (Узбекистан) на должность генерального секретаря ШОС. Об этом говорится в сообщении по итогам заседания на сайте Секретариата ШОС.

Ожидается, что Владимир Норов, при утверждении его кандидатуры, будет возглавлять ШОС с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года.



Напомним, что Рашид Алимов (Таджикистан) является генеральным секретарем ШОС на период с 1 января 2016 года до конца 2018 года генеральным секретарем ШОС является Рашид Алимов (Таджикистан). См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - uzdaily.uz

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1524680700

Новости Казахстана

