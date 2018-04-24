|Узбек В.Норов станет новым Генсеком ШОС
21:25 25.04.2018
Совет министров иностранных дел стран Шанхайской организации сотрудничества на заседании в Пекине 24 апреля внес на утверждение Совета глав государств-членов ШОС кандидатуру Владимира Норова (Узбекистан) на должность генерального секретаря ШОС. Об этом говорится в сообщении по итогам заседания на сайте Секретариата ШОС.
Ожидается, что Владимир Норов, при утверждении его кандидатуры, будет возглавлять ШОС с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года.
Напомним, что Рашид Алимов (Таджикистан) является генеральным секретарем ШОС на период с 1 января 2016 года до конца 2018 года генеральным секретарем ШОС является Рашид Алимов (Таджикистан).