 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 25.04.2018
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18:41  Россия создает риск масштабной войны на Ближнем Востоке, - Wall Street Journal
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Вторник, 24.04.2018
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Узбек В.Норов станет новым Генсеком ШОС
21:25 25.04.2018

Совет министров иностранных дел стран Шанхайской организации сотрудничества на заседании в Пекине 24 апреля внес на утверждение Совета глав государств-членов ШОС кандидатуру Владимира Норова (Узбекистан) на должность генерального секретаря ШОС. Об этом говорится в сообщении по итогам заседания на сайте Секретариата ШОС.
Ожидается, что Владимир Норов, при утверждении его кандидатуры, будет возглавлять ШОС с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года.

Напомним, что Рашид Алимов (Таджикистан) является генеральным секретарем ШОС на период с 1 января 2016 года до конца 2018 года генеральным секретарем ШОС является Рашид Алимов (Таджикистан).

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - uzdaily.uz
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