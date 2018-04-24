В Алматы пропал без вести оператор телеканала КТК Олжас Белгибаев

20:33 25.04.2018 Ушел в кино и не вернулся



В Алматы пропал без вести оператор телеканала КТК Олжас Белгибаев. Вот уже пятый день о нем нет никаких известий.



В минувшую субботу молодой человек отправился в кино. В ночь на воскресенье он позвонил родным, сказал, что задержится, и попросил не волноваться. На третий день после исчезновения Олжаса близкие забили тревогу: он не выходил на связь, его мобильный телефон был отключен.



25 апреля в УВД Бостандыкского района Алматы была создана оперативно-следственная группа для розыска Олжаса Белгибаева. "Все силы направлены на установление местонахождения пропавшего и его возвращение домой", – сообщили в пресс-службе ДВД южной столицы. Полицейские отметили, что прорабатываются различные версии происшествия, в том числе и связанные с профессиональной деятельностью оператора. К поискам парня подключились волонтеры.



25 Апреля 2018 Автор: Эрик АУБАКИРОВ | Алматы Источник - express-k.kz

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