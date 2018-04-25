ООН перестала быть гарантом мира? - В.Панов

19:47 25.04.2018 Заявления генсека Организации Объединенных Наций наводят на тревожные размышления



"Холодная война вернулась". Так оценил состояние нынешних международных отношений генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время эксклюзивного интервью шведскому телеканалу SVT. Подобное заявление, сделанное на столь высоком официальном уровне, еще пару лет тому назад могло стать сенсацией. Однако сегодня не стало.



В контексте инспирированных Западом двух гражданских войн – вначале сирийской, потом украинской, поставивших планету на грань ядерного апокалипсиса, мир спокойно и даже равнодушно воспринял это сообщение. К тому же заявление Гутерриша ничего нового в себе не несло. Оно фактически повторило более ранее высказывания многих политиков и чиновников Запада. Вообще сложилось впечатление, что его выступление в шведском телеэфире было сделано исключительно для того, чтобы на весь мир задекларировать финал западно-российского "перемирия", длившегося менее 20 лет.



Период относительно мирного сосуществования был обусловлен ослаблением нашего государства в годы новейшей смуты XX в., сконструированной для нас "добрым" Западом: он любит нас только покорных, стоящих перед ним на коленях.



Объявленное генсеком ООН возвращение холодной войны означает, прежде всего, официальное признание того, что Россия приблизилась к могуществу, которым обладал некогда Советский Союз, и потому сегодня представляет реальную опасность для мировой гегемонии США.



При этом похоже, что выступление генсека было построено по известному дипломатическому принципу: сказать все, не сказав ничего. Именно потому, думаю, Антониу Гутерриш местом для своего заявления выбрал столицу одной из ненатовских стран, то есть, по западной версии, совершенно беззащитной перед "агрессивной" Россией. К тому же Швеция, пожалуй, больше остальных европейских стран впадает в панику по любому мифическому поводу, как нынче модно говорить, "весьма вероятного" российского нападения. Судя по ее алармическому состоянию, она никак не может забыть разгром Петром I шведских войск под Полтавой и русскую победу в Северной войне. Фантомные боли далекого прошлого делают ее весьма удобным объектом для любых антироссийских манипуляций, в данном случае использования в качестве ооновского рупора. Генсек ООН вещал на "нейтральном" стокгольмском ТВ о многих любопытных вещах, представляющих сегодня немалый интерес для международного сообщества в решении проблем войны и мира.



В нынешнем противостоянии он увидел несколько отличий от аналогичного периода XX века. "Тогда был серьезный конфликт между США и Советским Союзом. Теперь Соединенные Штаты и русские не контролируют всех (участников конфликта), как это было раньше", - пояснил он, заметив, что сейчас в Ближневосточном регионе "очень активны многие страны, в том числе Турция, Иран, Саудовская Аравия". Причем, заметьте, первые две страны являются союзниками России, действия которых, по мнению Гутерриша, Россия контролировать не способна. В общем, надо бы России без союзников обходиться, только своими силами воевать с террористами ИГИЛ (организация запрещена в России). Не слишком ли большая ответственность (и затраты) возлагается на Россию за восстановление мира в сирийском государстве, доведенного до состояния хаоса США и их коалицией, состоящей более, чем из 30 стран. (Какова реально эта цифра, знает только Вашингтон.) И в отличие от США у России нет никакого блока, подобного проамериканскому НАТО.



Но стабилизировать ситуацию в Сирии, по словам генсекретаря, Совбезу ООН не под силу, так как он "очень разрознен". А в чем причина такой разрозненности?



По мнению Гутерриша, во-первых, "Совет Безопасности представляет тот мир, каким он выглядел после Второй мировой войны", и "мир сегодня СБ уже не представляет". Во-вторых: "Вето стало инструментом, который используется слишком часто" (что делает Совбез неэффективным?). Видимо, потому далее Генеральный секретарь сказал: "Существует дискуссия о реформах, чтобы СБ больше соответствовал сегодняшнему миру. Как я уже неоднократно говорил, полной реформы ООН не будет без реформирования Совета Безопасности".



Вполне очевидно, что исключительно реформаторский зуд подвиг Гутерриша, известного в последние годы как ревизиониста, намеренного изменить правила управления планетой, на столь несвойственное для чиновников его уровня выступление по шведскому ТВ. Скажу больше: когда генсек ООН говорит о чрезмерном применении права вето, то он явно имеет в виду, прежде всего, Россию, а может быть, исключительно Россию. Ведь именно США и их союзники ищут разного рода правовые лазейки, чтобы обходить российское вето. Так, во вторник в СМИ появилось сообщение о том, как США могут нейтрализовать Россию в Совбезе ООН.



На закрытой встрече полпредов ООН в Швеции было высказано мнение об использовании для этой цели резолюции "Единство ради мира" 1950 г., принятой во время корейского кризиса, которая разрешает передать вопрос на голосование Генеральной ассамблее ООН. Тогда именно таким способом Совбез признал Пхеньян агрессором и призвал всех членов ООН оказать помощь Южной Корее. Кроме США свои войска послали Великобритания, Турция, Бельгия, Греция, Колумбия, Филиппины и Таиланд. Всего против Северной Кореи воевали представители 16 государств-членов ООН. Это, кстати, единственный пример во всей послевоенной истории, когда США действовали в правовом поле, во всех остальных случаях они вели и ведут игру без соблюдения даже элементарных правил.



Подтверждением этому выводу может служить недавнее высказывание постоянного представителя США при ООН Никки Хейли о том, что "Россия не будет нашим другом, пока их правительство придерживается своих нынешних ценностей и пока оно ведет себя на международной арене так, как сейчас". Честно говоря, мне бы не хотелось иметь такого "друга", но главный смысл ее выступления в другом. Она также заявила, что, когда США это нужно, они "работают" с Россией, и "наносят удар", когда им "это нужно". "Именно так должно быть", - по ее твердому убеждению. Вот и все право – право сильного. Именно по таким правилам США намерены заставить жить всю планету.



Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что "такого хамства" в отношении России не было даже в холодную войну.



Он подчеркнул, что руководство США, Великобритании и Франции без каких бы то ни было оснований и, не задумываясь о последствиях, ведет конфронтационную линию по отношению к России и подталкивает к этому других. По словам нашего постпреда, используется "широкий арсенал методов", к которым Небензя отнес "клевету, оскорбления, воинственную риторику, шантаж, санкции и угрозы применить силу против суверенного государства". А что будет теперь, когда официально объявлено о возвращении холодной войны 2.0?



После Второй мировой войны планета жила и пока живет в системе международных отношений, образованной по итогам Ялтинской и Потсдамской конференций, в которой мир худо-бедно, но поддерживался благодаря ООН и, прежде всего, ее важнейшей структуре - Совету Безопасности. Об эффективности его можно судить хотя бы потому, что даже во времена жесточайшей конфронтации между военно-политическими блоками – западного во главе с США и восточноевропейского во главе с СССР – дело до термоядерной войны не дошло. Даже приснопамятный Карибский кризис, в конце концов, разрешился мирным путем.



Напомню, что Совбез ООН состоит из пяти постоянных членов. Это страны-победители во Второй мировой войне - Россия, Китай, США, Великобритания и оказавшаяся среди них Франция. (Фельдмаршал Кейтель во время подписания Акта о полной капитуляции Германии, увидев французскую делегацию, заметил: "Как, и эти тоже нас победили?!")



Но страны гитлеровской коалиции – Германия, Италия и Япония, развязавшие Вторую мировую войну, к участию в работе Совбеза ООН в качестве его постоянных членов допущены не были. И не допускаются.



Окрепнув экономически с помощью США, они стали верными американскими союзниками. Побежденные, в том числе и Япония, забывшая о ядерном пепле Хиросимы и Нагасаки, опять заявляют о своих претензиях на роль вершителей судеб мира вкупе со своим заокеанским покровителем. Не имея возможности править миром сидя за круглым столом Совета Безопасности рядом со США, они попытались создать структуры, в определенном смысле альтернативные Совбезу: в виде ничего не решающей "семерки" и объединения еще более аморфного, внутренне еще более противоречивого, чем G-7, и тоже ничего не решающего – т.н. "двадцатки". Альтернативы не получается…



И тогда два государства-победителя фашизма и еще одно, примкнувшее к победителям, - США, Британия и Франция, - создают новую коалицию, чтобы нанести ракетно-бомбовый удар по суверенной Сирии, уже долгие семь лет находящейся в состоянии войны, инспирированной теми же акторами. (И ради победы над "диктаторским" режимом их не интересуют никакие возможные жертвы, в том числе дети, над судьбой которых они проливают крокодиловы слезы.) И наносят его в тот момент, когда террористы и действующие заодно с ними сепаратисты начинают терпеть поражение от правительственных войск, взаимодействующих с российскими ВКС.



Большинство ракет, как известно, было сбито сирийской ПВО и не долетело до целей, но эффекта от их применения оказалось достаточно для того, чтобы приостановить успешное наступление сирийских войск и тем самым спасти террористическо-сепаратистские формирования от разгрома. Теперь война, естественно, затянется на неопределенный срок, и вопрос о том, кому это выгодно, моментально приобрел риторический характер.



Первый удар, столь же массированный и столь же эффектный, был нанесен американцами год тому назад. Вторым, теперь уже коллективным и "демократическим", ударом по Сирии, в интересах которой действует РФ, бывшие союзники СССР (России) по антигитлеровской коалиции продемонстрировали те инструменты, с помощью которых могут теперь позволить себе разрешать любые противоречия и с Россией, в том числе по надуманным предлогам вроде "дела об отравлении" в британском г. Солсбери или "химической атаки на мирное население" в предместье Дамаска.



Более того, именно после этого удара стало очевидно, что послевоенная модель мироустройства рушится буквально на глазах у всего международного сообщества, представленного в ООН.



При этом наблюдается еще одна тревожная тенденция. С каждым годом, отдаляющим нас от Великой Победы, растет желание побежденных в той бесчеловечной войне не только непременно "порулить" миром, но и затеять его очередной передел. Для чего Германия, бывшие ее союзники по гитлеровской коалиции – Италия и Япония, не говоря уже о мелких сателлитах, таких, как Венгрия, Румыния и Болгария, а то и карликов-лимитрофов, наподобие "независимых" прибалтийских государств, которым история отводила в лучшем случае роль крыловской "моськи", а чаще, извините, затычки от каждой западной бочки, предпринимают усилия по реформированию ООН. Для начала постоянному составу Совета Безопасности был навязан непостоянный состав в количестве 10 стран, меняющийся каждые два года, правда, без права вето, а то б злопамятные русофобы натворили бы уже немало страшных дел...



По мнению издания "The National Interest" (США): "Вторая холодная война представляет собой матч-реванш между теми же командами, которые противостояли друг другу на протяжении большей части первой холодной войны. По одну сторону находятся США и их восточноазиатские и европейские союзники, включая новых членов НАТО в Центральной и Восточной Европе и Прибалтике. С противоположной стороны оказались Россия и Китай, а также их союзники и клиенты. Во второй холодной войне, как и в первой, соперники создали противоборствующие военные альянсы..." Что касается США, то действительно, они не только сохранили военно-политические альянсы, но и сформировали новые, когда "приняли участие в Четырехстороннем диалоге по вопросам безопасности наряду с Японией, Индией и Австралией. Этот диалог считается фактическим антикитайским альянсом…" Соответственно, и антироссийским – тоже. И если "реформаторам" не удастся лишить постоянных членов права вето, то тогда они возьмутся за ликвидацию Совета Безопасности.



Напомню некоторые детали из недавней истории, параллели с которой определенно напрашиваются. Германия, не желая выполнять требования корпоративного Запада того времени, в октябре 1933 г. вышла из Лиги Наций, что практически позволило ей развязать Вторую мировую войну. Вслед за ней, кстати, вышли из этой организации и другие немецкие союзники, такие, как Япония и Италия. Что сегодня мешает США повторить этот исторический опыт?



Наверняка для формирования соответствующего общественного мнения американские СМИ в прошлом году писали о законопроекте под названием "Акт восстановления американского суверенитета". Документ предусматривает возможность отмены закона об участии в ООН (от 1945 г.), допускает не только прекращение финансирования любых проектов ООН (США уже сокращают финансирование ее отдельных структур), но и выход страны из этой организации, а также ряд других действий, направленных на прекращение деятельности ООН на территории США. Можно предположить, что следом за Америкой могут покинуть ООН их союзники и сателлиты.



Лига Наций, замечу, в итоге не смогла остановить Вторую мировую войну, после которой ООН и была создана исключительно для того, чтобы никогда не произошло столь страшного повторения истории.



Но также очевидно, что сегодняшняя ООН вряд ли способна ее предотвратить.



В апреле 2015 г. в Военной академии материально-технического обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулева (г. Санкт-Петербург) состоялась Международная научно-практическая конференция, посвященная 70-летию Великой Победы. Обсуждали не только военное прошлое России, но и ее настоящее – существующие геополитические вызовы. В частности, современным проблемам был посвящен доклад "Тотальная война США против России: пять фронтов" известного финского политолога, международного правозащитника, историка Йохана Бекмана. Страшно осознавать, что мы, утверждает Бекман, находимся на пороге большой войны. Особенно страшно осознавать это, когда одна такая большая война закончилась по историческим меркам совсем недавно. Очень хотелось бы, чтобы ученый оказался неправ.



Такие, с моей точки зрения, выводы и оценки вытекают из сообщения о возвращении в нынешнюю реальность холодной войны. Речь, по большому счету, надо вести о сохранении нынешнего мироустройства как гарантии жизни на планете. Роль ООН и ее Совбеза переоценить в этом деле трудно. Разрушая ООН, мы разрушим все преграды на пути к последней войне в истории человечества. Печально, что об этом приходится говорить незадолго до 73-й годовщины Победы советского народа над фашистской Германией.

Валерий Панов



25.04.2018 Источник - stoletie.ru

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