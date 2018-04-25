 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Сорвало главный кыргызский флаг – плохой знак? Политики и чиновники побежали к гадалкам
19:22 25.04.2018

Сорвало флаг – плохой знак? Политики и чиновники побежали к гадалкам

Во время вчерашнего урагана в Бишкеке "главный" флаг страны – который на площади Ала-Тоо, сорвало с флагштока. Казалось бы, ничего такого уж… В Москве машины по воздуху летали, которые уж точно тяжелее флага. Но, мнительные и суеверные граждане Кыргызстана к подобным вещам относятся по-другому.

Например, бишкекчанин, активист Азамат Джаналиев не смог сидеть дома, зная, что страна осталась без одного из главных символов. Он пришел на площадь, захватив с собой флаг из дома. И так и простоял всю ночь, пока на флагштоке не появился новый "настоящий" флаг.

Что ж, стоит только восхититься таким проявлением патриотизма. Спасибо вам, Азамат! Это было по-настоящему трогательно и достойно восхищения.

Несколько иным путем решили пойти отечественные политики, чиновники, депутаты парламента.

Дело в том, что наши VIPы от политики и госуправления страсть, как любят гадалок, всякого рода ясновидцев и прорицателей. Это давняя традиция кыргызской политики – в преддверии или после каких-то событий осаждать "проводников в потустороннее".

Есть даже "трендовые" гадалки. Политбомонд ходит то к одним, то к другим, оставляя немалые суммы за возможность "увидеть", кому что написано на карте жизни, к чему стоит готовиться.

Помимо "гаданий" постоянные клиенты заказывают и всякие "таинства" - например, в помощь себе или патрону. В числе наиболее популярных услуг – порча кармы оппонентам.

На Алису, назовем ее так, нашу редакцию "навел" один из депутатов парламента. Она считает себя потомственной ясновидящей. И, как еще несколько "провидцев" Бишкека, попала в волну – несколько отечественных политиков и чиновников, бизнесменов – ее постоянные клиенты уже на протяжении многих лет. Имена их она не раскрывает, оно и понятно – проболтается, потеряет постоянный доход. А и ясновидящим тоже нужно кушать…

- Да я как только услышала про ураган, сразу поняла, что-то случится, - пытается убедить она корреспондента редакции VB.KG. – Можете не верить, но я буквально видела, как над Белым домом развевается какая-то красная материя. "Прочесть" сразу я эту картинку не смогла. А когда появились новости о том, что сорвало флаг, все встало на свои места.

Алиса утверждает, что, действительно, в этом есть определенный знак.

- Не могу вам сказать, что именно он означает. Не потому что не знаю, просто не хочу пугать. Да, ко мне уже сегодня приезжал кое-кто из моих друзей (так называет своих клиентов "ясновидящая" - ред.). И мы обсуждали происходящее. Люди переживают, как бы что ни случилось… - не хочет делиться подробностями Алиса.

Более откровенным оказался один из служащих в Белом доме. Эрмек, назовем его так, поделился с VB.KG, что прямо с утра шеф попросил его договориться о встрече с одним "консультантом". И вечером отправится к нему.

- Этот флаг, он действительно напугал многих. Говорят, что это знак или Жээнбекову и его сторонникам, или Атамбаеву и его команде. Но, якобы, точно для кого-то происшествие должно кончиться не очень хорошо. Один из помощников шефа уже заказал в Нарыне особого барана – там прямо разводят "специальных" для жертвоприношений. Народ у нас суеверный. Я-то во все это не верю и считаю глупостью, но вот в Белом доме к этому относятся серьезно, - рассказал Эрмек.

Напомним, в 2011 году во время церемонии возложения венков к памятнику неизвестному солдату в Киеве один из венков упал на президента Украины Виктора Януковича. Тогда глава Украины счел дождь во время встречи с Дмитрием Медведевым – который также присутствовал на церемонии, хорошим знаком.

А в ноябре 2013 года режим Януковича был свержен в результате Майдана…

Может, не так уж и не правы наши политики и чиновники – поклонники "потусторонних" услуг…

25 апреля 2018
Марина Осипова

Источник - vb.kg
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