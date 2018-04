Макрона умиляет, что французы и американцы ненавидят мусульман по-разному, - The Onion

18:48 25.04.2018 Вашингтон - В ходе беседы с американскими лидерами во вторник Эммануэль Макрон признался, что находит милыми маленькими расхождения в том, как по-разному ненавидят мусульман во Франции и США.



По собственному признанию, он считает эти различия "упоительными" и полагает, что их не стоит стесняться.



"Если смотреть широко, то обе наши культуры питают страсть к стигматизации и травле мусульман, но есть ряд характерных особенностей", - заявил 40-летний президент Франции, подчеркнув, что в формировании богатой палитры ненависти к мусульманам свою роль, по всей видимости, сыграли география, история и религия



"Нам, французам, удалось сделать исламофобию господствующим направлением политического дискурса. Не хочу прослыть нахалом, поскольку и мы, и вы по-прежнему обращаемся с ними как с террористами, однако наша оскорбительная риторика сходит с языка легче и ненавязчивее, в то время как американцы ведут себя гораздо грубее, выражая свое откровенное презрение ко всем поборникам этой веры без исключения", - заявил Макрон.



Наблюдатели подтверждают, что Макрон даже подавил смешок, когда национальный советник по вопросам безопасности Джон Болтон (John Bolton) во время фуршета без обиняков пообещал подвергнуть Иран бомбардировке.



