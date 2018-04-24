 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Макрона умиляет, что французы и американцы ненавидят мусульман по-разному, - The Onion
18:48 25.04.2018

Вашингтон - В ходе беседы с американскими лидерами во вторник Эммануэль Макрон признался, что находит милыми маленькими расхождения в том, как по-разному ненавидят мусульман во Франции и США.

По собственному признанию, он считает эти различия "упоительными" и полагает, что их не стоит стесняться.

"Если смотреть широко, то обе наши культуры питают страсть к стигматизации и травле мусульман, но есть ряд характерных особенностей", - заявил 40-летний президент Франции, подчеркнув, что в формировании богатой палитры ненависти к мусульманам свою роль, по всей видимости, сыграли география, история и религия

"Нам, французам, удалось сделать исламофобию господствующим направлением политического дискурса. Не хочу прослыть нахалом, поскольку и мы, и вы по-прежнему обращаемся с ними как с террористами, однако наша оскорбительная риторика сходит с языка легче и ненавязчивее, в то время как американцы ведут себя гораздо грубее, выражая свое откровенное презрение ко всем поборникам этой веры без исключения", - заявил Макрон.

Наблюдатели подтверждают, что Макрон даже подавил смешок, когда национальный советник по вопросам безопасности Джон Болтон (John Bolton) во время фуршета без обиняков пообещал подвергнуть Иран бомбардировке.

редакционная статья
Оригинал публикации: Emmanuel Macron Amused By Little Differences In French, American Islamophobia
Опубликовано 24/04/2018
The Onion, США

Источник - inosmi.ru
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