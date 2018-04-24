Ожидание краха истории. Геополитическое будущее цивилизации печально, - А.Куракин

18:30 25.04.2018 Ожидание краха истории



Геополитическое будущее цивилизации вряд ли можно изобразить в розовых тонах







Стремительно меняющийся мир таит в себе больше потенциальных опасностей и рисков, нежели надежд на безоблачное процветание, пишет украинский еженедельник "2000".



От района Грайфсвальда на севере Германии, где "Северный поток - 2" выйдет на сушу - через Балканы и страны Ближнего Востока - до острова Тайвань в Южно-Китайском море, практически по всему периметру Евразии пролегла линия "горячих точек". И вопрос не в том, взорвутся ли они очередным конфликтом или кризисом. Проблема заключается в следующем: когда и где это произойдет?



Четвертый Рейх скоро?



Девятая симфония Бетховена и "Ода к радости" Шиллера (гимн ЕС и Совета Европы) сегодня звучат не так умиротворенно, как в 1972 году. Европа наших дней - это закипающий котел под плотно прижатой крышкой.



Германия. Четвертая экономика мира с максимальным со времен объединения показателем занятости трудоспособного населения. Это Мекка для трудовых мигрантов. Но Ахиллесова пята германской экономической мощи - экспорт, который в отдельные годы доходит до 40% национального ВВП (у США - менее 10%). Необходимость реализации практически половины продукции за рубежом вынуждает Германию опять сметать границы - пока еще инвестициями и товарами. Но, это пока.



Единое валютное пространство ЕС сыграло со странами Европы злую шутку. Европейский центральный банк просто не в состоянии проводить монетарную политику, удовлетворяющую всех без исключения. Когда более бедные страны Южной Европы заинтересованы в росте инфляции, ЕЦБ действует в интересах германских промышленников и банкиров, жаждущих минимальных темпов обесценивания европейской валюты.



Именно такая стратегия привела к тому, что основное бремя финансового кризиса 2008 года вынесли, да и продолжают нести Италия, Греция, Испания, Португалия: спад экономики, высокая безработица, устойчивый рост евроскептицизма, популярность политических партий правого толка - это реалии Южной Европы. Вместе с тем - параллельно с принуждением к мерам жесткой экономии - Германии приходится и спасать тонущих "коллег" по европейскому цеху. Понижая при этом уровень жизни своих собственных граждан.



Но простые немецкие бюргеры вряд ли задумываются над всеми тонкостями и концептуальными противоречиями европейского единения. В их обывательском мирке взращивается эффективный в своей простоте месседж - всему виной лень и праздность жителей Южной Европы, а трудолюбивые и дисциплинированные немцы - ценой своего благополучия! - вынуждены платить за "продолжающееся веселье этих бездельников".



Чем подобная идеологема отличается от идеи виновности евреев и коммунистов в бедах Германии в начале XX века? Принципиально - ничем. Погрузите Европу в серьезный кризис (а политические, экономические, финансовые кризисы случались в прошлом, они будут иметь место и в будущем) и прогнозирование дальнейших шагов немцев может вселить ужас в кого угодно. Нежелание огромной части мигрантов интегрироваться в культурное пространство Европы - чем не предпосылка для будущего кризиса?



Историческая память человечества очень живуча. Помня, во что дважды в XX веке превращалась экономически сильная Германия, и к каким последствиям это привело весь мир, сегодня все с замиранием сердца следят за растущей тевтонской мощью.



Мишка уже проснулся?



Явная перспектива трансформации Германии в мощнейший газовый хаб Европы посредством прямого импорта газа из возродившейся и вернувшейся на геополитическую сцену России - мощнейший геополитический раздражитель. Из-за "проклятия" экспортной зависимости Германия просто не в силах отказаться от экономического "Drang nach Osten" - в сторону огромного российского рынка сырья и сбыта. А это вызывает дикую ярость у "ястребов" с Капитолийского холма и Уайтхолла. Союз Германии и России всегда был вечным кошмаром для Лондона, а с недавних пор - и для США.



Еще один российский проект - "Южный поток", также таит в себе немалую потенциальную угрозу. Возможно, даже более серьезную, чем "Северный поток - 2". Заполучившая в свои руки российский газ Турция, внешняя политика которой сегодня находится в состоянии турбулентности (достаточно просто вспомнить громкие и недружелюбные выпады правительства страны - то в сторону европейских союзников по НАТО и США, то в сторону России, то в адрес соседей по ближневосточному дому), обязательно начнет экономическую экспансию в Южную Европу. И, прежде всего - на Балканы. В регион, который уже однажды стал точкой мирового взрыва и где память многих столетий кровавых столкновений католиков, христиан и мусульман никуда не исчезла. Внесите новый, внешний фактор давления на государства, которые когда-то были единой Югославией - хорваты и сербы вполне могут реанимировать свои взаимные обиды, албанцы Косово начнут с новой силой ненавидеть черногорцев, а жители Нови-Пазара, Панчева и Белграда вспомнят, что их детей убивали бомбы НАТО летом 1999 года.



Серпентарий единомышленников



Россия стремится упрочить свое положение и на Ближнем Востоке. А этот регион - еще более запутанный клубок проблем: от административных границ между странами, которые в свое время бездумно и легкомысленно "нарезали" колонизаторы, до соперничества нефтяных монархий. Здесь суннитские режимы Аравийского полуострова ненавидят шиитов Ирана, вопиющая роскошь Саудовской Аравии соседствует с нищетой и эпидемией холеры в Йемене, Израиль и США прилагают все усилия к торпедированию Астанинского процесса по Сирии, а сама территория Сирии - разменная монета в споре за обладание портами и базами в Восточном Средиземноморье и маршрутами прокладки новых газопроводов.



"Отказа Сирии предоставить в период с 2010 по 2011 год свою территорию для проведения газопровода Катар-Турция более чем достаточно для того, чтобы объяснить происхождение попыток свержения режима Башара Асада" - пишет итальянский журналист Паоло Маури для Gli Occhi Della Guerra.



Прибавьте ко всему этому политиков и религиозных деятелей, мечтающих о возрождении Османской империи или становлении страны исламских радикалов, добавьте проблему Курдистана и взрывоопасную Палестину. Приправьте атомной программой Ирана и ядерным оружием Израиля. Наверное, вы без труда поймете, что даже легкомысленный пост в Twitter какого-нибудь американского Дональда может легко поджечь эту адскую смесь противоречий. О регрессе отношений России и США в этом регионе и говорить не приходится. Думаю, мир еще не скоро отойдет от шока, когда эти страны, на фоне событий в сирийской Думе, в три дня пробежали путь от "холодного сотрудничества" до угрозы полномасштабной войны.











Восток - дело тонкое



Но на Ближнем Востоке и в Африке появился еще один региональный игрок с серьезными геополитическими амбициями - Китай. Азиатский дракон сегодня - это уже не просто привлекательная экзотика и источник дешевой рабочей силы. Это первая экономика мира (по номинальному ВВП лидируют США), развивающая космическую программу, океанский военный флот и, производящая межконтинентальные баллистические ракеты с ядерными боеголовками "под мудрым руководством" Коммунистической партии Китая. И эта страна ищет геополитические точки приложения для своей мировоззренческой философии, очень непохожей на мироощущение европейцев или американцев.



Китайцы переводят название своей страны как "Срединное царство", должное занимать центральное место в мире, где на периферии располагаются прочие, отсталые - пусть даже в моральном плане - но "варвары". Китай основательно столкнулся с Западом лишь в середине XIX века. Поэтому, опираясь на тысячелетний опыт развития "в собственном соку", китайцы относятся к американской идее "глобальной демократии" примерно так же, как племена Амазонии к проблеме квантовой запутанности. И все это подпитывается культивируемой обидой за годы колониального унижения со стороны Великобритании. А жесткой дисциплине населения, которая навязывается с помощью новых социальных программ контроля и "рейтингов благонадежности", скоро будут завидовать немцы.



Бряцанье оружием и военно-дипломатический политес вокруг Тайваня и КНДР, война торговых и таможенных пошлин - это всего лишь пролог к более серьезным столкновениям Китая и США в Тихо-Азиатском регионе. Да и во всем мире.



Почитайте Збигнева Бзежинского - Америка панически боится Китая. Но главный страх Белого дома - возможный союз Китая и других азиатских тигров (Японии или Южной Кореи). Или союз Китая и России.



"…Ибо такого рода перегруппировка стран способна превзойти Америку… Опасности этой придется противодействовать даже если господствующая держава будет по отношению к Америке настроена благосклонно…" - пишет Генри Киссинджер. Если в Азии завяжется подобный геополитический узел, Америка еще глубже увязнет в так называемой "ловушке Фукидида" и столкновение цивилизаций станет неизбежным. (Этот феномен был впервые описан греческим историком Фукидидом в его отчете о Пелопоннесских войнах. Он полагал, что Спарта начала войну из-за роста экономической мощи Афин: "Подъем Афин и тот страх, который он породил в Спарте, превратили войну в неизбежность")



Глобальный геополитический концерт или всеобщий хаос?



Мир уже не будет прежним. Чуть более чем двадцатилетний период единоличного доминирования США в мире (после окончания противостояния Запада и СССР) канул в лету. Сегодняшние международные "расклады" напоминают Европу после окончания Наполеоновских войн. Тогда Австрия Меттерниха реконструировала "Европейский концерт" - концепцию баланса сил, которая базировалась на определенном согласии ведущих стран: России, Австрии, Пруссии, Франции, Великобритании о взаимном сосуществовании, как великих держав.



Сегодняшние кандидаты на роль "мировых полицейских" соперничают уже не в масштабах малой части Евразии, а во всем мире.



Кстати, нет ли здесь основного мотива для Brexit - выхода Великобритании из Европейского союза? Во-первых, Лондон всегда традиционно опасался слишком сильной вовлеченности в дела континентальной Европы. Тем более, когда там назревали кризисы. Во-вторых, дипломатия баланса сил - британское изобретение. Эта концепция существовала в Европе с XVIII века на протяжении двухсот лет. Англичане большие доки по части лавирования между различными коалициями и странами - для стравливания конкурентов и обеспечения собственной безопасности. В-третьих, уж слишком велик соблазн: поучаствовать в дележе мирового пирога с позиций отдельного государства, а не члена ЕС.



Как бы там ни было, но Америке приходится потесниться на глобальной шахматной доске. А это порождает искушение для новых игроков (обладающих соответствующими ресурсами) переделать мир или отдельный регион по собственному разумению.



Мир меняется все стремительней. И как только составляющие международной системы меняют свой характер - неизбежно следует период потрясений. А молодые государства - нации, не искушенные в определении границ собственных внешнеполитических амбиций, становятся лакомой добычей для желающих перекроить мир. Что только лишь добавляет хаоса в систему международных отношений. Недавняя война на Балканах, в Грузии, война на Украине, в Приднестровье, Нагорный Карабах - все это результаты изменения системы мирового порядка и нарушения былого равновесия: когда уходят одни глобальные игроки и приходят другие, желающие усиления своего влияния в определенном регионе.



Увы, мы - современники и свидетели опасных тектонических сдвигов в мире. И мы свидетели формирования нового мирового порядка - глобального "геополитического концерта". И в ходе этого процесса "горячие точки" на политической карте мира будут только множиться, пока не наступит очередное равновесие сил и интересов глобальных игроков.



Но, как показывает история, "продолжительность жизни" новых форм мироустройства постоянно снижается.



Вестфальский мир, завершивший Тридцатилетнюю войну, продержался полтора столетия. "Европейский концерт", порожденный Венским конгрессом, прожил сто лет. (Кстати, демонтировала "Европейский концерт" Германия Бисмарка) Международный порядок, характерный для "холодной войны", утратил свою актуальность через четыре десятилетия. Абсолютное господство США продержалось чуть более двадцати лет.



Сколько просуществует новый "геополитический концерт"? Пять, десять лет?



Что дальше? Хаос? Закат истории?



Или нам все же дано понять, что три с половиной миллиарда лет, затраченных эволюцией на создание разума, способного постичь законы Вселенной - слишком высокая цена, чтобы ей пренебречь? И никому не дано право все перечеркнуть - написав глупость в соцсетях, считая других "варварами" или неосторожно нажав кнопку.



Алексей Куракин.



От редакции: Этот материал представлен в рамках совместного проекта "Свободной Прессы" и украинской газеты "2000". Сегодня еженедельник "2000" остается одним из немногих объективных украинских СМИ.

24 апр. 18 Источник - svpressa.ru

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