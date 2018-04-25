В армянском майдане уже ищут "русский след", - "СП"

18:24 25.04.2018 А Госдепартамент США высказался о передаче власти в закавказской республике



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Айк Халатян

Армен Гаспарян





"Бархатная революция" в Армении, кажется, вступила в новую фазу. Добившись исполнения своих требований - ухода из власти Сержа Саргсяна, лидер оппозиции Никол Пашинян стал добиваться поста премьер-министра для себя лично. "Мирный переход власти" уже поддержал Госдеп США. России остается надеяться, что новый лидер Армении продолжит дружественную Москве политику.



Как пишет телеграм-канала "Баграмян 26" со ссылкой на издание Irakanum. am, в борьбу за кресло премьера в Армении включился российский "Газпром". Сотрудники "Газпром Армении" и мэрии Еревана получили указания пиарить в соцсетях и.о. премьера Армении Карена Карапетяна. "Посыл - Карапетян лучший кандидат в премьеры", - говорится в сообщении. Сотрудники, поддерживающие Пашиняна, будут уволены.



О решимости оппозиции добиться своего свидетельствует ее отказ поддержать внеочередные парламентские выборы, предложенные и.о. премьера Кареном Карапетяном. "Мы предлагаем, давайте проведем внеочередные выборы, и если народ выберет лидера акции протеста Никола Пашиняна, он и пойдет… Кандидат от народа избирается на выборах", - заявил Карапетян.



Однако Пашиняна не устраивают досрочные выборы, которые пройдут при премьер-министре, представляющем правящую Республиканскую партию Армении (РПА). "Мы просто можем бойкотировать эти выборы, причем не пассивно, а блокируя избирательные участки и не позволяя организовать мероприятие по возрождению РПА", - пообещал Пашинян в своем видеообращении.



Накануне Пашинян заявил о своей готовности стать "народным премьером". Похоже, речь идет не столько о выборах, сколько о перехвате власти. "В любом случае никто из представителей республиканской партии не станет премьер-министром. Время их правления закончено. Я призываю Карена Карапетяна не пытаться сохранить власть", - пояснил политик свои намерения.



Запланированные на 10.00 мск 25 апреля переговоры Карапетяна и Пашиняна были отменены после того, как лидер оппозиции, по словам Карапетяна, выставил неприемлемые условия о повестке и составе делегации со стороны власти. И.о. премьера предложил организовать встречу в более широком формате с участием как парламентских, так и внепарламентских сил.



В результате оппозиция вновь вышла на улицы. Люди перекрывают главные дороги города. В четырех вузах объявлены забастовки. В сети пишут, что полицейские оставляют позиции и присоединяются к протестующим. Сайты полиции, Следственного комитета и Генпрокуратуры некоторое время были заблокированы.



В условиях нарастания противостояния обозначил свою позицию Госдеп США. В распространенном письменном заявлении начальника пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт Америка призвала "все стороны к конструктивному взаимодействию в правовых рамках конституции Армении с целью обеспечения мирного перехода власти, следуя верховенству закона".



Обе противоборствующие стороны поддерживает крупный бизнес. Так, к движению Никола Пашиняна присоединилась крупнейшая в Армении оппозиционная политическая сила - партия "Процветающая Армения" миллиардера Гагика Царукяна. При этом действующую власть поддерживает, по некоторым данным, самый богатый армянин на планете Самвел Карапетян.



Несмотря на политическое противостояние в Ереване, обе стороны отметили накануне День памяти жертв Геноцида армян. Аналогичная акция прошла и в Нагорном Карабахе, где у линии соприкосновения со стороны Азербайджана было зафиксировано скопление бронетехники и активное перемещение воинских подразделений.



В этой связи Россию интересуют последствия происходящего в Армении политических пертурбаций. Очевидно, в случае победы оппозиции отношения двух стран будут зависеть от взглядов нового премьер-министра. Пока наиболее вероятный кандидат на этот пост - Пашинян, который назвал Россию "братской страной", пообещав решать возникающие двусторонние проблемы в интересах армянского народа.



Никаких проблем с размещенными на территории Армении российскими военными базами политик также не видит, поскольку республике нужно защищать эту часть границы от Турции. Что касается членства Армении в ЕАЭС, Пашинян считает, что вопрос о выходе страны из союза может решиться только на референдуме. Резких геополитических шагов он делать не намерен.



Однако, согласятся ли с этим в Вашингтоне?



По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в Кремле продолжают следить за ситуацией и надеются, что "наши армянские друзья смогут урегулировать эту ситуацию и выйти на устойчивую конструкцию и на консенсусное решение уже в ближайшее время".



- То, что досрочные выборы в парламент пройдут - это уже факт, - рассказал "СП" политический обозреватель Айк Халатян. - Оппозиция предлагает, чтобы сейчас парламент выбрал премьером человека, на которого укажет улица. Понятно, что подразумевается Никол Пашинян, чтобы он проконтролировал процесс досрочных выборов в парламент.



"СП": - Что сейчас происходит в Ереване?



- Продолжаются массовые акции протеста. Центр города фактически парализован. Пока что власть на это никак не реагирует. Полицейские сконцентрированы лишь у здания правительства. Что будет дальше, кто кого пересилит, сказать невозможно.



"СП": - Похоже, власть не выдерживает давления. Только что подал в отставку министр спорта Грачья Ростомян…



- Об этом говорить преждевременно. Дело в том, что протестующих поддержала партия "Процветающая Армения", чей лидер Гагик Царукян является также главой национального олимпийского комитета. То есть Царукян - патрон министра спорта Ростомяна. Поэтому тот и ушел.



По мнению журналиста, политолога Армена Гаспаряна факт использования "цветных" технологий в ходе протестов в Армении отрицать невозможно.



- В Армении заработал абсолютный аналог известного украинского сайта "Миротворец". Оформление невероятно простое: фотография и текст, описывающий вину того или иного человека. Пока там есть две кнопки: "Виновен" или "Простить". На сайт добавляются политики и общественные деятели, которые выступили на стороне Сержа Саргсяна.



Но нам важно даже не появление очередного клона "Миротворца", поскольку многие атрибуты "майдана" были реализованы за последние 10−11 дней в Армении. Гораздо интереснее, почему логотип этого сайта недвусмысленно указывает в сторону России. Это говорит о том, что используются механизмы "цветных революций", потому что обязательно надо показывать русский след. Хотя пока на этом сайте и нет паспортных данных людей, адресов. Но это только пока?



"СП": - Как видится фигура Пашиняна во главе Армении?



- Пашинян является движущей силой этой революции, но не является движущей силой политического процесса вообще. Его рейтинг 8 процентов и это не очень серьезно. Рейтинги РПА и партии "Дашнакцутюн" побольше. Кроме того, у него в принципе отсутствует опыт управленческой работы. Он - журналист, который сделал себе имя на протестных настроениях. Но в экономике Армении ситуация такова, что там не до экспериментов. При Пашиняне там все рухнет как на Украине.



Поэтому лучшим вариантом для Армении был бы Карапетян, который имеет большой опыт управления и долго работал в "Газпроме". А у Пашиняна риторика Навального, мол, главное - свергнуть власть.



"СП": - Об отношениях с Россией Пашинян высказался довольно комплиментарно, но можно ли ему верить?



- Это самое интересное. Что у Пашиняна, что у Саргсяна позиция по России практически одинакова, поскольку альтернативы просто нет. Армения граничит с четырьмя странами, причем с Турцией у Еревана нет дипотношений, а с Азербайджаном идет война. Понятно, что суммарно они сильнее. Единственный фактор стабильности страны - Россия. Поэтому все армянские политики здесь едины, выступают и за базу в Гюмри, и за ЕАЭС.



"СП": - Неужели в Армении нет прозападной оппозиции, аналога российских либералов?



- Есть, но это 2−3 процента. Это люди, которые окормляются в различных НКО, которых в Армении более трехсот. Но они не являются движущей силой политического процесса. Поэтому ожидать, что в случае, если Пашинян вдруг станет премьером, в чем тоже есть сомнения, Армения уйдет от России, думаю, не стоит.



"СП": - Если только на него не повлияют американцы. Говорят, у них там огромное посольство…



- Это правда, я его лично видел. Оно огромное, занимает площадь девять гектаров. В нем работает две тысячи сотрудников. По этому показателю оно занимает второе место в мире. Для сравнения, в российском посольстве в Ереване работает человек шестьдесят.



"СП": - Надеются однажды отколоть Армению?



- В мире не так много стран, которые исторически были бы так близки к России как Армения. Грузию от нас откалывали во времена Саакашвили, сейчас пытаются отколоть Украину и примерно та же самая история с Арменией. Там ведь огромное число СМИ принадлежит американцам. Множество НКО. Гигантские средства - в 2016 году 1 млрд долларов, вкладываются в развитие религиозных сект: Свидетелей Иеговы, адвентистов и т. п. Это деструкция там действительно существует.



Сергей Аксенов

25.04.18 Источник - svpressa.ru

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