Уйти нельзя остаться. Готовы ли американцы вывести свои войска из Сирии, - А.Онтиков

13:04 25.04.2018 Уйти нельзя остаться

Готовы ли американцы вывести свои войска из Сирии



Андрей Онтиков



США задумались над выводом своего контингента из Сирии. Вместе него, по задумке Вашингтона, в страну должны прийти военные из ряда арабских стран. Между тем глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что такого рода идея не нова и нечто подобное предлагали сделать еще предыдущей американской администрации. Портал iz.ru разбирался, насколько реалистичен такой план и может ли размещение арабского контингента способствовать стабилизации ситуации в Сирии и прекращению там конфликта.



Передать эстафетную палочку



"Я хочу уйти оттуда, я хочу вернуть солдат домой, я хочу начать восстанавливать нашу страну". Такое заявление сделал в начале апреля президент США Дональд Трамп об американском воинском контингенте, находящемся в Сирии. По его словам, за последние 17 лет военное присутствие на Ближнем Востоке обошлось Вашингтону в $7 трлн, но тот не получил взамен ровным счетом ничего.



Но просто так США уходить не собираются и хотят оставить вместо себя кого-нибудь еще. Как сообщила газета The Wall Street Journal, на эту роль в американской администрации рассматривают арабские страны - прежде всего Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ. Телекомпания CNN также сообщила, что подобную идею поддерживают новый помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и Майкл Помпео, которого Дональд Трамп выдвинул на должность госсекретаря. Правда, по ее данным, в этой коалиции должны участвовать еще Египет, Иордания и некоторые другие страны.



На этом фоне в Эр-Рияде дали понять, что не исключают возможности отправки совместного контингента в Сирию. Как заявил на днях глава МИД саудовского королевства Адель аль-Джубейр, этот вопрос действительно обсуждался. Причем, по его словам, войска должны действовать под эгидой Исламской контртеррористической коалиции. Эта структура была образована в конце 2015 года, в нее входит 41 страна. Одновременно саудовский министр отметил, что вначале должен поступить соответствующий официальный запрос и только потом будет приниматься решение. Он также добавил, что еще при предыдущей американской администрации Саудовская Аравия выражала готовность подумать над отправкой своих сил, если американцы разместят в Сирии свой контингент.



Корни пущены



США проводят на постоянной основе операции в Сирии с середины 2014 года. Тогда они создали международную коалицию в ответ на стремительное продвижение боевиков ИГИЛ (деятельность организации запрещена в России) в этой стране, а также соседнем Ираке. Первоначально (по крайней мере, на официальном уровне) все ограничивалось ударами с воздуха по позициям террористов. Однако вскоре на сирийской территории стали появляться и сухопутные войска. По данным Пентагона, на данный момент там находится около двух тыс военных - в основном в районах к востоку от Евфрата, контроль над которыми удерживают сирийские курды после того, как они при помощи США выбили оттуда боевиков ИГИЛ.



С приходом американского контингента в Сирии начали возникать и базы. Как заявил 1 марта секретарь Совета Безопасности России Александр Венедиктов, только в сирийском Курдистане их около 20. Кроме того, в районе пересечения границ Сирии, Иордании и Ирака есть база Ат-Танф. Вокруг последней создана так называемая зона безопасности радиусом 55 км, куда закрыт доступ сирийской армии: на попытки пересечь ее США отвечали ударами с воздуха по позициям правительственных сил.



Как неоднократно заявляли российские представители, на некоторых из этих баз, ведется подготовка и переподготовка боевиков. Причем в ряде случаев это бывшие члены ИГИЛ, которые, вставая под другие знамена, "превращаются" из террористов в вооруженную оппозицию.



Умирать - так вместе



Хотя Саудовская Аравия формально и не отказывается от намерения направить свои войска в Сирию, уже в самих формулировках, которые используют представители королевства, они дают понять, что подобная авантюра им не по душе.



Тот же глава МИД Адель аль-Джубейр более чем ясно намекнул, что действовать надо не в одиночку, а в рамках Исламской контртеррористической коалиции, которой к тому же надо отправить официальный запрос. К слову, государства, входящие в упомянутую саудовским дипломатом организацию, в мае 2017 года во время американо-исламского саммита в Эр-Рияде, выразили готовность в случае необходимости предоставить контингент в количестве 34 тыс военных для борьбы с террористами в Сирии и Ираке. Но с конкретными действиями они явно пока не спешат. К тому же игроков, которые действительно могли бы внести значимый вклад в живой силе, в коалиции не так много. Помимо самой Саудовской Аравии, это разве что Турция и Египет. При этом Анкара и без этого отправила своих военных в Сирию, причем для борьбы с курдами, то есть теми, чьи позиции США, наоборот, пытаются усилить. А Каиру вряд ли захочется ввязываться в подобную авантюру. У него у самого имеется очаг нестабильности на Синайском полуострове, где продолжается военная операция против лояльных ИГИЛ боевиков. А на западе он соседствует с Ливией, которая до сих пор находится в состоянии хаоса после свержения в 2011 году Муаммара Каддафи.



Возвращаясь к самой Саудовской Аравии, не лишним будет вспомнить, что она также уже участвует в военной кампании в Йемене против повстанцев-хуситов. И для бюджета королевства эта операция выходит в копеечку: по некоторым оценкам, каждый день боевых действий обходится Эр-Рияду в $200 млн, а суммарные затраты достигли $100 млрд, хотя некоторые источники называют и $600 млрд. Кроме того, еще в 2015 году МВФ на фоне падений цен на нефть предрекал саудовцам, что те могут растратить все свои накопления в течение пяти лет. А в последние годы бюджет королевства испытывает серьезный дефицит, хотя он и сокращается (2015 год - 15% ВВП, 2016 год - около 13% ВВП, 2017 год - 8,9% ВВП).



Между тем наследный принц и министр обороны Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд высказался в конце марта более предметно, чем глава МИД королевства, и заявил, что "американские войска должны остаться (в Сирии) - iz.ru) как минимум в среднесрочной, если не долгосрочной перспективе".



Ответ из Вашингтона не замедлил себя ждать.



- Саудовская Аравия очень заинтересована в нашем решении. И я сказал, что, если вы хотите, чтобы мы остались, вам, возможно, придется заплатить (за это), - заявил в начале апреля Дональд Трамп.



Арабам в Сирии не рады



В Дамаске присутствие американских войск на сирийской территории воспринимают далеко не благосклонно. Достаточно сказать, что действия США носят незаконный характер с точки зрения международного права, поскольку на проведение операций нет ни санкции Совета Безопасности ООН, ни приглашения со стороны сирийских официальных властей (в Ираке Вашингтон таким приглашением заручился). К тому же правительственные войска не раз становились объектом атак со стороны американской коалиции. Но кому еще больше будут не рады в Дамаске, так это арабским силам во главе с Эр-Риядом.



На протяжении всего конфликта сирийские официальные лица критиковали США, но при этом в большинстве случаев старательно выбирали формулировки. В случае с Саудовской Аравией, а также Турцией и Катаром в выражениях они не стеснялись, обвиняя прежде всего их в поддержке террористов, поставках им оружия, разрушении страны и прочих грехах.



Кроме того, сейчас в Сирии удается поддерживать относительное спокойствие в местах соприкосновения правительственных войск с теми районами, где находятся военные США. Сложно предсказать, удастся ли сохранить такую ситуацию, если вместо американцев придут саудовцы и их союзники.



Москва словам не верит



В России вместе с тем считают, что американцам - да и всем, кто находится в Сирии на незаконном основании, - просто надо уйти и передать удерживаемые территории под контроль официального Дамаска. Такую позицию неоднократно высказывали дипломаты и военные после того, как в стране удалось разгромить ИГИЛ.



На практике представители США апеллировали к тому, что борьба с террористами еще не завершена, а потому существует необходимость уничтожать оставшихся боевиков и попутно тренировать тех, кто не позволит им вновь возродиться. В итоге многие районы Сирии по-прежнему остаются неподконтрольными правительству в Дамаске. И более того - обособляются от него. Те же курды, контролирующие территории к востоку от Евфрата, в марте 2016 года объявили о создании там своего федеративного региона и последовательно провели выборы в местные советы, а затем муниципальные, в планах - региональные. На этом фоне США в начале 2018 года объявили о намерении подготовить на базе курдских вооруженных формирований так называемые Силы безопасности границы. Все это вызывает серьезную обеспокоенность в Москве.



- Целый ряд стран откровенно взял курс на развал Сирии, США клятвенно нас заверяли, что их единственная цель - это изгнать из Сирии террористов, победить так называемую ДАИШ (арабское название ИГИЛ - iz.ru), - заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров 24 апреля, выступая в Пекине на полях заседания Совета глав МИД Шанхайской организации сотрудничества.



По словам дипломата, "вопреки заявлениям президента Трампа, на практике США активно обустраиваются на восточном берегу Евфрата и не собираются оттуда уходить".



Но даже если вдруг американцы действительно уйдут из Сирии и заставят арабские страны отправить свой совместный контингент вместо себя, остается только гадать, будет ли это способствовать стабилизации ситуации или же, наоборот, обернется новым витком хаоса. Источник - Известия

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