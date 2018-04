American Conservative: Как долго продержится американская империя?

13:03 25.04.2018 У консерваторов нет более важного обязательства, чем необходимость привести военные гарантии защиты со стороны США в соответствие с жизненно важными интересами США и их возможностями



Прежде чем президент США Дональд Трамп разрушит ядерную сделку с Ираном, его могла бы посетить следующая мысль: если бы Вашингтону удалось подписать аналогичную сделку с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, это вызвало бы сильное удивление международной общественности и принесло бы Трампу Нобелевскую премию мира, пишет Патрик Бьюкенен в статье для издания The American Conservative.



У Ирана нет ядерной бомбы или межконтинентальной баллистической ракеты, Тегеран даже соответствующих испытаний не проводил. Иран вывез со своей территории 98% запасов урана. На территории страны находятся международные инспекторы, которые контролируют ядерные объекты Тегерана.



В арсенале Северной Кореи есть атомные бомбы, она провела испытания водородной бомбы. В распоряжении КНДР также имеются баллистические ракеты среднего радиуса действия, которые могут поразить американские базы на острове Гуам. У Пхеньяна есть ракеты меньшей дальности, которые представляют ядерную угрозу для Южной Кореи и Японии.



Трудно поверить в то, что северокорейский лидер просто возьмет и откажется от этого арсенала. Однако позиция Белого дома заключается в том, что ядерная сделка с Ираном должна быть разорвана, но, с другой стороны, северокорейская ядерная сделка будет подписана только в том случае, если Ким Чен Ын согласится на "денуклеаризацию" Корейского полуострова.



Если под денуклеаризацией понимается полный отказ КНДР от ядерных бомб и стратегических ракет, прекращение испытаний и предоставление инспекторам доступа на северокорейские ядерные объекты, то всем нам придется запастись терпением. Трамп должен принять решение в отношении ядерной сделки с Ираном до 12 мая 2018 года. К тому же мы скоро должны узнать, на какие конкретно уступки готов пойти северокорейский лидер.



Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Вашингтон, чтобы убедить Трампа не расторгать сделку с Ираном и оставить войска США в Сирии. Канцлер ФРГ Ангела Меркель прибудет в Вашингтон в конце этой недели с аналогичными просьбами.



В настоящий момент Белому дому необходимо решить ряд очень важных вопросов. Например, сможет ли КНДР отказаться от своего ядерного оружия или она все же выберет конфронтацию и возможную войну? Будет ли Вашингтон придерживаться договоренностей, достигнутых с Ираном, или выйдет из соглашения, выдвинув новые требования в адрес Тегерана, которые могут привести к возможному военному столкновению в случае отказа Ирана?



Неужели Вашингтон выведет войска из Сирии, как обещал Трамп, или военное присутствие будет сохранено, чтобы противодействовать сирийскому правительству и его союзникам в лице России, Ирана и "Хезболлы"? Помимо всего этого, возникает самый главный вопрос: как долго США смогут продолжать в том же духе? Как долго эта страна с ее сокращающейся долей в глобальном ВВП будет поддерживать свои растущие обязательства по борьбе со всем миром?



Самолеты США и корабли все чаще натыкаются на русских в Балтийском и Черном морях. Вашингтон направляет противотанковые ракеты Javelin в Киев, а союзники по НАТО умоляют американскую администрацию включить Украину и Грузию в военный альянс. Это означало бы неизбежное столкновение США и России в Крыму и на Кавказе.



Шестнадцать лет спустя после террористических атак 11 сентября 2001 года и последовавшего вторжения американских войск в Афганистан солдаты США по-прежнему помогают афганским силам безопасности бороться с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые, как думали в США, потерпели поражение.



Сейчас Вашингтон продолжает борьбу с остатками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии. Антитеррористические операции проходят при участии курдских союзников, которые подталкивают Вашингтон к конфликту с Турцией.



Военные советники США присутствуют в Нигере, Джибути, Сомали. Вашингтон помогает Саудовской Аравии проводить воздушную военную кампанию и военно-морскую блокаду Йемена.



Последняя Корейская война унесла жизни 33 тыс. солдат США. Почему защита могущественной Южной Кореи, экономика которой в 40 раз больше экономики КНДР, является ответственностью США? Вашингтон до сих пор привержен 60-летним договорам, в рамках которых США обязались защищать Японию, Филиппины, Австралию и Новую Зеландию. Американский истеблишмент выстраивает новые военно-морские связи с Вьетнамом и Индией, чтобы бросить вызов Пекину в Южно-Китайском море, Индийском океане и Аравийском море.



Как долго Вашингтон сможет поддерживать эту систему мировой зависимости от американской империи?



Возможно, войны в Афганистане, Ираке, Сирии, Ливии и Йемене стоили жизней погибших американских солдат и потраченных финансовых ресурсов? В конечном итоге что дали США "цветные революции"?



В статье The New York Times "Подготовка к американскому падению" Кристофер Пребл пишет: "Доля Америки в мировом богатстве сокращается. По некоторым оценкам, в конце Второй мировой войны на долю Соединенных Штатов приходилось примерно 50% мирового объема производства. … Сегодня этот показатель упал до 15,1%".



Пребл продолжает: "Признание того, что Соединенные Штаты неспособны эффективно решать любые территориальные споры или противодействовать любой угрозе для национальной безопасности в любом регионе мира, вряд ли равносильно капитуляции. Это скорее разумное признание пределов американской власти".



По словам Вальтера Липпмана, крайне важно, чтобы обязательства США были приведены в равновесие с возможностями США. Этот "забытый принцип … должен быть восстановлен и возвращен на первое место".



Сегодня США сильно перегружены. И у консерваторов нет более важного обязательства, чем необходимость привести военные гарантии защиты со стороны США в соответствие с жизненно важными интересами США и их возможностями.



Максим Исаев Источник - REGNUM

