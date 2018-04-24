Ультиматум Эр Рияда: От Катара требуется ввести войска в Сирию

13:01 25.04.2018 Иначе Вашингтон откажет в поддержке, и "режим" в Катаре падет за неделю



Ввести войска в Сирию потребовал в ультимативной форме от Катара министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр, передает пресс-служба МИД королевства.



"Катар должен заплатить за присутствие американских войск в Сирии и должен направить свои войска в Сирию до того, как американский президент откажется от защиты Катара, представляемой военной базой США на его территории", - говорится в сообщении.



Отмечается, что свое заявление саудовский министр сделал после выступления президента США Дональда Трампа на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.



Аль-Джубайр подчеркнул слова американского президента о том, что если Америка откажется от защиты Катара, то "режим" в этой стране будет свергнут за неделю.



Добавим, что Катар, как и Саудовская Аравия, являются участниками так называемой "антитеррористической коалиции" в Сирии, которая принимает участие в боевых действиях в Сирии, при этом выступает противником законной сирийской власти и Сирийской арабской армии.



Ранее источники в Вашингтоне допустили, что в Сирии появится новый военный контингент - арабский, представленный Саудовской Аравией, ОАЭ, Катаром и Египтом. С этой целью американская администрация якобы обратилась к союзникам по коалиции с просьбой ввести войска в Сирию.



Столь решительные действия Белого дома во время, когда группировка "Исламское государство" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) практически полностью разгромлена, вызвала осуждение со стороны Москвы. 24 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что "целый ряд стран откровенно взял курс на развал Сирии". Источник - REGNUM

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