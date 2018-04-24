Гюль бросает вызов Эрдогану? Турция накануне решающих политических сражений

12:55 25.04.2018 В турецких СМИ появились сообщения о том, что оппозиционная Народно-республиканская партия и "Хорошая партия" (отколовшаяся от Партии националистического действия, которая вступила в альянс с правящей Партией справедливости и развития) могут выдвинуть на досрочных президентских выборах в июне 2018 года в качестве единого кандидатуру экс-президента Турции Абдуллаха Гюля. Сейчас лидеры НРП Кемаль Кылычдароглу и ХП Мерал Акшенер проводят интенсивные консультации не только друг с другом, но и, по всем признакам, с Гюлем.



Сам бывший глава государства пока воздерживается от комментариев, хотя и турецкие, и западные издания периодически намекали на то, что Гюль "недоволен позицией простого наблюдателя социально-экономических и политических процессов, происходящих в стране". По его словам, "insan gercekten hayret ediyor - человек и вправду диву дается". Президент выражал и выражает обеспокоенность планами своего преемника, Реджепа Тайипа Эрдогана, по укреплению президентского института и отходу от парламентской системы. Тем не менее многие эксперты исходили до сих пор из того, что Гюль, один из основателей правящей ныне ПСР, будучи очень острожным человеком в политике, вряд ли решится бросить прямой вызов Эрдогану. Как писал директор Института Ближнего Востока в Вашингтоне Генюль Толь, бывший глава государства мог бы решиться на это только в случае, если бы получил гарантии своей "пуленепробиваемости". И вот тогда он сделает "решительный шаг в подходящий момент".



Так вот: шаг сделан. Как сообщил турецкий телеканал Haberturk, Гюль провел встречу с бывшим министром иностранных дел и бывшим главой правительства Турции Ахметом Давутоглу, также одним из основателей Партии справедливости и развития. Видимо, в конце нынешней недели следует ждать важных новостей. Дело в том, что, согласно социологическим замерам, лидеры оппозиционных НРП и ХП не могут выставить самих себя или некую новую политическую фигуру, еще не раскрученную, поскольку проиграют выборы Эрдоргану уже в первом туре. Поэтому их ставка на Гюля, сохраняющего авторитет как внутри Турции, так и на международной арене, в качестве общего кандидата от объединенной оппозиции вполне оправдана. Личные амбиции отходят на второй план ради победы над действующим президентом. Гюль способен получить голоса практически всех оппозиционных сил, независимо от их политических программ. Может оттянуть от Эрдогана консерваторов, националистов, верующих.



А с другой стороны, за Гюля могла бы проголосовать как за "своего" и так называемая "негласная оппозиция" в правящей партии, преследуя цель не дать победить Эрдогану в первом туре, чтобы во втором взять реванш. Это, по оценке профессора Национального военного колледжа и старшего научного сотрудника Института Брукингса Омера Ташпынара, "очень беспокоит" нынешнего главу государства, который в таком случае должен "навязать ход событий, не позволяющий Гюлю успеть что-либо предпринять". Но что именно? Аналитический портал Al-Monitor предполагает, что на экс-президента выбросят "ворох различного компромата, большая часть которого будет касаться его отношений с курдами". Хотя если Гюль согласится выступить кандидатом в президенты от объединенной оппозиции, он, несомненно, будет активно поддерживаться Западом, который давно рисует его образ как "единственного турецкого политика, способного победить Эрдогана и восстановить в некоторой мере стабильность и верховенство закона в Турции".



При определенных обстоятельствах или при условии проведения честных президентских выборов Гюль, наверное, мог бы заручиться даже большей поддержкой, чем Эрдоган, рейтинги поддержки которого сейчас не очень многообещающие. Но аналитики агентства Stratfor указывают, что "Турция времен Эрдогана относится к разряду непредсказуемых стран, многое там происходит независимо от его желания или нежелания". Да и в регионе разворачиваются драматические события, которые влияют и будут влиять на ход событий внутри Турции, где борьба способна принять непредсказуемый характер. Ведь Партия справедливости и развития под лидерством Эрдогана изменила страну идеологически, трансформировав свою изначально исламистскую идеологию в исламистско-националистическую. Эрдоган позиционирует себя в качестве безальтернативного лидера турецкой нации и не уступит власть через механизмы любого типа выборов. Многое решится в самые ближайшие дни.



Станислав Тарасов Источник - REGNUM

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