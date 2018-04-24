В российском Бердске закончила работу молодежная "Евразийская школа общественной дипломатии" (видео)

12:51 25.04.2018 Молодые специалисты из четырех стран на занятиях под Новосибирском получили новые навыки для своей профессиональной деятельности



19-22 апреля в Бердске (Новосибирская область) прошла Евразийская школа общественной дипломатии и международных отношений. Ее участники - 65 студентов и молодых специалистов из десяти городов России, Казахстана, Киргизии и Монголии. Занятия проводили эксперты из России, Казахстана и Германии.



Программа Школы была построена на сочетании теоретических и практических занятий.



Теоретическая часть предусматривала получение навыков сбора и анализа информации (экспертами выступили специалисты из Алма-Аты: политический аналитик, представитель Ассоциации приграничного сотрудничества в Казахстане Марат Шибутов и доцент-исследователь Алматы Менеджмент Университета, более 27 лет проработавший в системе внешнеэкономических связей СССР и Казахстана, а также в МИД Республики Казахстан, Рустем Курмангужин). О видах "мягкой силы" во внешней политике, общественной дипломатии и формах молодежного сотрудничества рассказали заведующая отделом философии Института философии и права Уральского отделения Российской академии наук Ольга Русакова (Екатеринбург), член Экспертно-консультационного совета по общественно-гуманитарным программам при Россотрудничестве Анна Великая (Москва) и специалист управления молодежной политики министерства региональной политики Новосибирской области Александр Ерин (Новосибирск). Со спецификой СМИ и тонкостями работы с масс-медиа слушателей Школы познакомили советник МИА "Россия Сегодня", профессор факультета коммуникаций, медиа и дизайна Высшей школы экономики Олег Дмитриев (Москва) и журналист-международник с многолетним опытом сотрудничества с немецкой медиа-корпорацией DW, эксперт Центра исследований кризисных ситуаций CSRC Виталий Волков (Кельн, Германия). Особенности кадровой политик и перспективы образования в странах ЕАЭС представил кандидат исторических наук, доцент кафедры мировой политики, руководитель магистерской программы "Евразийская интеграция" Томского государственного университета Сергей Юн (Томск).



Практическая составляющая занятий в Школе предусматривала получение навыков формирования команды, формулирования целей, изложения сложной информации (бизнес-тренер Андрей Федюкин). Александр Ерин провел тренинг по проведению переговоров. Старший преподаватель отделения журналистики Гуманитарного института Новосибирского государственного университета, организатор и участник молодежных международных проектов, историк, журналист Константин Пономарев на своих занятиях показал, как на основе проектной работы можно строить прогнозы и тем самым выстраивать общественную дипломатию.



Завершил работу Евразийской школы общественной дипломатии и международных отношений Круглый стол "Общественная дипломатия как фактор интеграционных процессов в ЕАЭС". На нем участники рассмотрели перспективные направления работы по интеграции в сфере образования и молодежных программ.



Евразийская школа общественной дипломатии и международных отношений работала в течение четырех дней. Ее организаторы: Экспертный клуб "Сибирь-Евразия", Сибирский институт управления - филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Новосибирское отделение Российской ассоциации политической науки, управление молодежной политики министерства региональной политики Новосибирской области. Занятия проходили в санатории "Сибиряк", расположенном в сосновом бору за городом Бердском Новосибирской области.



Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.



Видео о работе Евразийской школы общественной дипломатии и международных отношений





Источник - ЦентрАзия

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