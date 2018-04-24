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|Пипец карасикам. Казахстан и Китай вышли на новое соглашение о трансграничном делении воды рек Иртыш и Или
07:54 25.04.2018
Готовится проект соглашения с Китаем о делении воды рек Иртыш и Или
Действует рабочая группа по подготовке и согласованию проекта Соглашения с КНР о делении водных ресурсов трансграничных рек.
Готовится проект Соглашения с КНР о делении воды рек Иртыш и Или. Об этом сообщил первый вице-министр сельского хозяйства РК Арман Евниев на круглом столе по вопросам использования и охраны водных ресурсов трансграничных рек в Мажилисе Парламента РК, передает корреспондент МИА "Казинформ".
""С 2014 года сторонами проводятся совместные исследования по теме оценки водных ресурсов по всему бассейну казахстанско-китайских трансграничных рек. В настоящее время по данной теме эксперты сторон работают над завершением совместного отчета", - сказал А. Евниев."
Действует рабочая группа по подготовке и согласованию проекта Соглашения с КНР о делении водных ресурсов трансграничных рек с учетом потребностей отраслей экономики Казахстана и потребностей экосистем бассейнов этих рек. Согласованная структура проекта Соглашения включает 31 статью, из которых 6 уже согласованы, а некоторые согласованы частично. Проведение очередного 6-го заседания рабочей группы запланировано на апрель текущего года.
А. Евниев также сообщил, что в 2016 году Институт географии разработал методику вододеления на трансграничных реках для руководства по определению доли водных ресурсов каждой из сторон. Данная методика позволит на переговорах по вододелению на основе конструктивных принципов отстаивать интересы страны в определении доли ресурсов трансграничных рек.