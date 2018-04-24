В Таджикистане участились случаи вандализма на христианских кладбищах

07:53 25.04.2018 Христианская община Яванского района Хатлонской области встревожена участившимися случаями краж металлических крестов с надгробий на территории местных кладбищ. Нередко происходят кражи оград и металлических памятников.



Кресты и металлические ограды грабители сдают в пункты приема металлолома, где за один килограмм железа дают от 1 до 5 сомони (0,3-0,5 доллара), говорит житель Яванского района Алексей Черков. "Наша община ухаживает за могилами, и нам приходится установить новые кресты и металлические ограды, так как старые крадут и сдают в металлолом", - сказал он 24 апреля. По словам Черкова, грабители нередко крадут и металлические памятники.



​Вера Тимофеева, глава местной христианской общины говорит, что последние месяцы были украдены более 50 металлических крестов с надгробий на территории двух находящихся в районе христианских кладбищ. "Недавно воры оставили без металлического ограждения могилу моей учительницы. Они попытались унести с собой и ограждение вокруг могилы моей мамы, но это оказалось им не под силу. Я думаю, что это не шалости детей. Кража - дело рук взрослых людей, которые занимаются куплей-продажей металлолома", - говорит Вера Тимофеева.



По ее словам, местные власти обещали помочь в охране христианских кладбищ, но кражи пока не прекратились.​



В конце 2015 года в Фархорском районе неизвестные уничтожили более 4 тысяч надгробий на христианском кладбище. До сих пор не известно, кто разрушил ограждения и кресты над могилами на кладбище, которое расположено рядом с мусульманским. Источник - centralasian.org

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