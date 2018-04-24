 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Армении предстоит доказать "бархатность" революции, - "НГ"
05:55 25.04.2018

Вызовы, стоящие перед Ереваном, с отстранением от власти Саргсяна не исчезли

Лидеры общепризнанных государств Южного Кавказа одновременно – что для истории разница в несколько лет – озаботились продлением своего правления, отредактировав соответствующим образом Конституции своих стран.

В Грузии президент решил по истечении полномочий остаться первым лицом государства, пересев в кресло премьер-министра. Но все пошло кувырком: правящая партия неожиданно проиграла парламентские выборы, и хорошим, казалось бы, сценарием сполна воспользовалась оппозиция.

В Азербайджане поступили проще, в два приема. Отменили количественное ограничение президентского срока, продлили его с пяти до семи лет и ввели пост первого вице-президента, который заняла супруга действующего главы государства. В Армении выбрали грузинский вариант. Осечки, подобно той, что произошла у соседей, быть не могло из-за отсутствия сильной оппозиции. Внутренние серьезные противоречия в правящей Республиканской партии и с бизнес-элитой не просматривались. При этом президент Серж Саргсян принес публичные заверения в том, что сам на пост премьера претендовать не намерен. Возможно, этим и объясняется, что проведение конституционного референдума со сложностями не столкнулось.

Ситуация стала разогреваться, когда выяснилось, что власть попыталась провести людей на мякине, не беря в расчет ничего. Правящая партия выдвинула Саргсяна кандидатом в премьеры, а парламент утвердил это решение уже на фоне начавшихся акций протеста. 23 апреля Саргсян подал в отставку, оппозиция объявила о победе бархатной революции.

Могла ли быть развязка иной? До последних дней, когда власть допустила ряд ошибок, возможно. Мастер пауз, Саргсян, похоже, решил дождаться ошибок Пашиняна, но не оценил настроя доведенного до крайности населения, поддержанного диаспорой, которая в различных городах мира устроила заметные акции солидарности с митингующими на исторической родине. Скорее всего угрозы применить силу при демонстративном пацифизме акций протеста обернулись только увеличением количества людей, вышедших на улицу.

Однако, объявив о победе, оппозиция несколько поторопилась. Саргсяна нет на посту премьера, но он остается лидером Республиканской партии, не только обладающей большинством в парламенте, но и фактически контролирующей всю экономику Армении. Уход Саргсяна далеко не тождественен изменению олигархического устройства государства, искусственные жесточайшие монополии которого во всех сферах и отраслях довели население до отчаяния. Отток, официально оцениваемый почти в полмиллиона человек, но в реальности, вероятно, больше, является серьезным ударом для любого небольшого государства, а для Армении с трехмиллионной численностью – почти катастрофа. Плюс карабахская проблема: Степанакерт сообщает о концентрации азербайджанских сил на линии соприкосновения.

Бархатная революция – это революция без потерь. Перед отстранившей от власти Сержа Саргсяна оппозицией стоят в высшей степени серьезные вызовы. Только по мере их разрешения или хотя бы поиска ответа на них можно будет дать оценку процессу, который начался в Ереване.

Сегодня в армянской столице ожидаются переговоры лидера протестного движения Никола Пашиняна и вице-премьера Карена Карапетяна. После этого станет понятно, насколько приемлем или как будет реализован план оппозиции, озвученный на последнем митинге: утверждение парламентом временного премьер-министра, предложенного народом (считай – лидерами движения), формирование временного правительства, досрочные парламентские выборы, окончательное возвращение в конституционное поле путем избрания премьера депутатами нового состава высшего законодательного органа Армении.

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1524624900
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