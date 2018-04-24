 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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ШОС готовит "Мирную миссию" против террористов, - В.Мухин
05:51 25.04.2018

Партнеры РФ изучают российский боевой опыт, но не спешат ей на помощь в борьбе с боевиками в Сирии

Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) будут и далее повышать уровень взаимодействия в области обороны. При этом Россия продолжает играть в ШОС ведущую роль в области практического распространения боевого опыта борьбы с террористами, полученного в Сирии. Этот опыт, в частности, будет продемонстрирован на совместных военных маневрах "Мирная миссия", которые пройдут в этом году на территории РФ.

Саммит министров обороны государств – членов ШОС проходил вчера в Пекине одновременно с совещанием министров иностранных дел стран, входящих в организацию. Данные саммиты руководителей военных и дипломатических ведомств рассматриваются как основной этап подготовки к встрече на высшем уровне глав государств – членов ШОС, которая должна состояться в Китае в начале июня 2018 года. И темы, связанные с борьбой с терроризмом и укреплением общей безопасности в зоне ответственности ШОС, должны стать на ней одними из основных.

Но у каждой страны есть и свои задачи. Для России они связаны еще и с тем, что она пока единственная из стран ШОС участвует в затяжном военном конфликте на Ближнем Востоке, реализуя свои геополитические и экономические цели. У других стран ШОС, видимо, тоже к этому конфликтному региону имеется определенный интерес. И у Москвы, конечно, есть желание эти интересы и цели реализовывать совместно, как она уже это делает с Ираном и Турцией, борясь в Сирии с террористами.

В прошлом году к шести странам ШОС (Казахстану, КНР, Киргизии, России, Таджикистану и Узбекистану) присоединились еще две – Пакистан и Индия. Еще 10 стран (Иран, Белоруссия, Монголия, Афганистан, Армения, Азербайджан, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка) являются наблюдателями и партнерами по диалогу в организации. Таким образом, влияние ШОС уже распространяется практически на весь Азиатский континент и часть Европы. И это влияние для Москвы можно рассматривать как благоприятное. Страны, объединенные вокруг ШОС, рассматриваются Россией как партнеры, союзники, которые в основном разделяют и поддерживают ее внешнеполитические шаги. Это в условиях санкций со стороны Запада и нынешнего противостояния с США и НАТО очень благоприятный фактор для Москвы. Тем более что, реализуя свои геополитические и военно-экономические цели, Россия участвует в сирийском конфликте как основной игрок, как государство, у которого многие другие страны хотят перенять военный опыт.

Выступая вчера перед коллегами, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что "пришло время активизировать сотрудничество оборонных ведомств ШОС и объединить наши усилия для обеспечения общей безопасности. Необходимо совместно создавать эффективные инструменты по пресечению проникновения терроризма в зону ответственности организации". Такие инструменты, по мнению Шойгу, уже имеются. Он отметил, что в рамках военной составляющей ШОС запущен новый механизм взаимодействия в сфере обороны и безопасности – Экспертная рабочая группа при Совещании министров обороны. "Нам, – сказал Шойгу, – доложили об итогах ее первого заседания. Поддерживаем достигнутые договоренности, которые касаются порядка дальнейшего функционирования группы и плана ее работы на 2018 год. Считаем, что знание тактических приемов террористов позволит повысить эффективность механизмов реагирования". Он отметил, что Минобороны РФ предлагает "в полной мере учитывать российский боевой опыт, полученный в Сирии, при проведении в августе на территории России совместного учения "Мирная миссия – 2018". По словам Шойгу, "организована совместная подготовка этого мероприятия. Согласован его замысел, предусматривающий формирование объединенной группировки сил стран ШОС и совместную операцию по уничтожению бандформирований".

Маневры "Мирная миссия" государства ШОС проводят раз в два года. Последние такие учения прошли в Киргизии в 2016 году на полигоне Эдельвейс около озера Иссык-Куль. Для военных и политиков маневры запомнились тем, что во время их проведения на юге Киргизии случился пограничный конфликт с Узбекистаном. При этом представители этой страны не участвовали в маневрах ШОС, хотя именно в Ташкенте развернута штаб-квартира Региональной антитеррористической структуры ШОС.

Будут ли участвовать узбекские военнослужащие в маневрах ШОС в этом году в России, пока неизвестно. Но в разработке замысла учения, по данным Минобороны РФ, они уже участвовали. Новые военные учения "Мирная миссия – 2018" будут проходить вдалеке от конфликтных регионов. Они состоятся в Челябинской области на Чебаркульском полигоне. Учения будут более масштабными, поскольку в них планируют участвовать военные контингенты принятых в ШОС новых стран. Военный эксперт генерал-лейтенант Юрий Неткачев уверен, что на маневрах будут показаны новые вооружения и способы борьбы с бандформированиями, которые сейчас применяются российскими и сирийскими подразделениями в Сирии. "В том числе организуют и покажут работу беспилотных летательных аппаратов, уничтожение террористов в долговременных укрытиях и тоннелях термобарическими боеприпасами, действие высокоточного оружия, применяемого с вертолетов и боевых самолетов и т.п.", – отмечает эксперт.

Как заявил "НГ" генерал, в военном плане замысел учений по борьбе с террористами ему понятен. "Мне непонятно другое. Страны ШОС организуют совместные маневры, взаимодействуют друг с другом при решении учебно-боевых задач. Но пока ни одна страна ШОС не поддержала Россию в реальных боевых действиях на территории Сирии. СМИ как-то написали, что для борьбы с террористами-уйгурами готовятся воевать в Сирии китайцы. Но это, к сожалению, оказалось "уткой". Шли разговоры о включении в миротворческие контингенты в Сирии "голубых касок" из Киргизии и Казахстана. Ведь из этих стран в Сирии тоже есть боевики. Но никакой военной поддержки Россия от своих союзников так и не увидела. И в Бишкеке, и в Астане официальные лица от этого открестились. Так что же получается: учимся в рамках ШОС воевать с террористами вместе. А реально – в Сирии из этой организации воюет сейчас одна Россия. Почему так происходит?" – задается вопросом Неткачев.

Вполне понятно, что этот вопрос военного эксперта носит политический характер. И ответить на него, если он возникнет во время июньского саммита ШОС, должны будут руководители стран – участниц этой организации.

Владимир Мухин
Обозреватель "Независимой газеты"
24 апр. 18

Источник - Независимая газета
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