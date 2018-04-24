Бийск. Мальчики налево, девочки направо: раздельное обучение дало неожиданный результат

05:00 25.04.2018 Эксперт решено продлить до 8 класса.



В одной их школ Бийска (Россия, Алтайский край) закончился двухгодичный эксперимент по раздельному обучению мальчиков и девочек, который показал ошеломляющий эффект, пишет "Блокнот".



Два года назад в школе №20 города Бийска начала эксперимент. Она развела детей по разным классам: мальчики обучались отдельно от девочек. Ученики гендерных классов заканчивают второй класс, и учителя подводят итоги эксперимент.



Результат ошеломил как педагогов, так и родителей. Во-первых, в обоих классах повысилась успеваемость. Если в смешанных классах "четверочников" и "отличников" в среднем 50%, то в раздельных классах - в "девчачьих" 89%, а в "мальчиковых" - 65%.



Во-вторых, в смешанных классах на уроках работают до 40% школьников, а в раздельных классах почти все. Психологи объясняют такой успех тем, что обучение проходит на понятном для мальчиков и девочек языке. Как шутят учителя, задачки про платья и машинки решаются легче в раздельных классах. Девочки обсуждают украшения, мягкие игрушки, цветы. У мальчишек - роботы, спорт, автомобили и прочие интересующие их темы.



Кроме того, в раздельных классах нет соперничества между полами, тогда как в общих классах мальчики чаще обижают девочек, стараясь привлечь внимание, да и девочки любят "повыпендриваться". Это отвлекает от учебы.



Как обратила внимание психолог Любовь Пивоварова, девочки медленнее включаются в работу в отличие от мальчиков, но и "остывают" дольше пацанов, которые быстро теряют интерес к теме или предмету.



Что же касается версии, что раздельное обучение мешает социализации детей, то специалисты считают ее мифом. Дети все равно живут рядом, общаются на улице, в социальных сетях и пр.



Эксперт решено продлить до 8 класса. Источник - zakon.kz

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