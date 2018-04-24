 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Бийск. Мальчики налево, девочки направо: раздельное обучение дало неожиданный результат
05:00 25.04.2018

Эксперт решено продлить до 8 класса.

В одной их школ Бийска (Россия, Алтайский край) закончился двухгодичный эксперимент по раздельному обучению мальчиков и девочек, который показал ошеломляющий эффект, пишет "Блокнот".

Два года назад в школе №20 города Бийска начала эксперимент. Она развела детей по разным классам: мальчики обучались отдельно от девочек. Ученики гендерных классов заканчивают второй класс, и учителя подводят итоги эксперимент.

Результат ошеломил как педагогов, так и родителей. Во-первых, в обоих классах повысилась успеваемость. Если в смешанных классах "четверочников" и "отличников" в среднем 50%, то в раздельных классах - в "девчачьих" 89%, а в "мальчиковых" - 65%.

Во-вторых, в смешанных классах на уроках работают до 40% школьников, а в раздельных классах почти все. Психологи объясняют такой успех тем, что обучение проходит на понятном для мальчиков и девочек языке. Как шутят учителя, задачки про платья и машинки решаются легче в раздельных классах. Девочки обсуждают украшения, мягкие игрушки, цветы. У мальчишек - роботы, спорт, автомобили и прочие интересующие их темы.

Кроме того, в раздельных классах нет соперничества между полами, тогда как в общих классах мальчики чаще обижают девочек, стараясь привлечь внимание, да и девочки любят "повыпендриваться". Это отвлекает от учебы.

Как обратила внимание психолог Любовь Пивоварова, девочки медленнее включаются в работу в отличие от мальчиков, но и "остывают" дольше пацанов, которые быстро теряют интерес к теме или предмету.

Что же касается версии, что раздельное обучение мешает социализации детей, то специалисты считают ее мифом. Дети все равно живут рядом, общаются на улице, в социальных сетях и пр.

Эксперт решено продлить до 8 класса.

Источник - zakon.kz
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