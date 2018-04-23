Война на раздевание. Западу срочно требуется внучка, - Л.Шевцов

00:18 25.04.2018 США, Англия и Франция нанесли ракетно-бомбовые удары по Сирии. Проигнорировали СБ ООН, международное право, даже мнение собственных законодательных структур и национальные конституции, чаяния большей части своих народов.



В свое время всех нас пичкали знаниями о роли и месте личности в истории. Суть – определяющая роль принадлежит народу, личность ничто. Я как послушный пионер, комсомолец и член партии безоговорочно верил в эту теорию. Сейчас в мою голову закралось понимание, что все не так однозначно и идеология здесь ни при чем.



Вот у нас собрались три мужика, употребили со знанием этого дела и, невзирая на проведенный накануне всенародный референдум, высказавшийся подавляющим большинством за сохранение страны, приняли решение о ликвидации СССР. Через десять минут Ельцин доложил президенту США, что Советского Союза больше нет, рассчитывая на поддержку и понимание. Понимание было полное. Если не верите, спросите у Никиты Михалкова, который как патриот и классный режиссер прекрасно это рассказал и показал.



" Британская разведка не докладывала о фактах применения Дамаском отравляющих веществ, так что Терезу Мэй, видимо, на химию потянуло "



А что сделал в ответ народ? Осудил хоть как-то, наказал за измену Родине? Нет, все сошло с рук, и государственный преступник еще девять лет чудил, гудел и опускал страну ниже всякого уровня. Благодарные последователи – скороспелые олигархи отгрохали в Екатеринбурге Ельцин-центр стоимостью в сотни миллионов рублей, естественно, за народные деньги. Ссылаются на желание общественности, которого никто не выражал. Спрашивается, за какие заслуги? Да, за такие деяния до вступления России в некоторые евроструктуры полагалась высшая мера или пожизненное заключение сейчас. Ссылка на то, что он умер, не дожив до суда, неправомочна. То, что суда не было, не основание строить Ельцин-центр. Притом что многие структуры, кормящиеся вокруг него, распространяют непонятную, а иногда вредоносную идеологию.



Смерть не индульгенция, не оправдание, она не снимает ответственности за содеянное. Иначе зло, вредительство или преступление не будут искоренены никогда.



Теперь посмотрим на эту проблему в развитых государствах, продвинутых пропагандой до немыслимых вершин в демократическом аспекте, и особенно в стране с "исключительной" нацией. Американский президент Трамп решил нанести ракетный удар по суверенной стране – Сирии (кстати, семь лет активно борющейся с терроризмом не в пример коалиции во главе с США). Народ повозмущался и… все. Таким же образом предшественники Трампа наносили удары по Ираку, Югославии, Ливии. Их государственность была растоптана, экономика подорвана. Десятки тысяч убиты и искалечены. Лишились крова и стали беженцами миллионы. Кто-то ответил за эти преступления? Никто. Хотя некоторые признали свои "ошибки". Но это же преступления, заслуживающие очередного Нюрнбергского трибунала. Безнаказанность сопутствует новым авантюрам и преступлениям.



Многие международные организации промолчали, никаких мер не приняли. Само молчание в таких случаях преступно, так как провоцирует новые преступления, еще более злодейские. Оно далеко не всегда золото и признак ума. В противном случае мы будем вынуждены считать, что рыбы с трехграммовым мозгом – высшая ступень интеллекта.



Не имей сто рублей, а имей Терезу Мэй



Так и с ударом по Сирии. Спланировали и осуществили. Примитивно и нагло. Нужен был повод. Не напрягая ни одной извилины, повторили фокус с пробиркой. Самое поразительное, страны Евросоюза и некоторые другие сделали вид, что поверили в химическую атаку Дамаска. Некоторых устроили сообщения западной прессы, другие прикрылись блоковой солидарностью. Кстати, некоторые американские и западные СМИ становятся преступными организациями. Своими материалами они зомбируют народ и гонят его на бойню. Правда, отдельные представители стран, у которых ответственности и совести побольше, а лакейской психологии поменьше, выразили сомнение в том, что фокус удался, пока нет результатов комиссии ОЗХО. Но ее упредили, ибо вывод мог перечеркнуть договоренности участников удара и привести к международному скандалу.



В конечном счете и без работы комиссии почти все понимают: это мошенничество, следы которого ведут в Солсбери, а голова может находиться в США, но делают вид, что надо дождаться результатов проверки.



Мне это напоминает сказку Ганса Христиана Андерсена "Новое платье короля", с которой был знаком почти каждый ребенок в СССР и в России сейчас (не знаю, как в США). Суть – мошенники решили заработать, сказав королю, что соткут ткань, платье из которой обладает свойством: его не может видеть человек, который не справляется со служебными обязанностями или глуп. Король захотел иметь такое платье и отвалил кучу денег. Мошенники валяли дурака с утра до вечера, затем сказали, что ткань готова, платье сшито. Король разделся догола, они делали вид, что одевают его. Король, конечно, платья не видел, но не хотел показаться глупым и похвалил его. Естественно, и верноподданные ничего не видели, но восторгались. Должность-то важнее правды да и глупым казаться нельзя. Король в чем мать родила важно шел по улице. Население (наверное, в лице стран НАТО или Евросоюза) восхищалось платьем. "Но ведь он голый!" – воскликнул ребенок. Его слова стали передавать шепотом, и народ прозрел. Король содрогнулся, но довел церемонию до конца.



Трамп в истории с применением химического оружия Дамаском выглядит как голый король. Страны НАТО, Евросоюза и некоторые другие выступают в роли подданных, не верящих своим глазам и уму. Молчат.



Трамп нанес удар. Не все (очевидно, после подсказки мальчика в лице России) приняли участие в этой операции. Хотя особо верноподданных вид голого короля не смутил.



Особенно неприлично выглядит Тереза Мэй. Она ведь леди с традиционным английским воспитанием, образованием и, должно быть, поведением. Вначале это проявилось в нерешительности: принять участие в операции или держаться подальше от голого короля? А еще народ, более половины которого после Скрипалей выражает недоверие. Зачем ей новые проблемы с Сирией, где ничего нет? Надо же верить разведке ее величества, заслуженно одной из лучших, а не экспромту Трампа. Готов поспорить, что MI6 не докладывала о фактах применения Дамаском отравляющих веществ. А нашу даму, видимо, на химию потянуло. Поздновато, однако, химиком-профессионалом становятся раньше.



Скорее всего поломалась для приличия (вернее, для неприличия) – хоть и премьер, а все-таки женщина и уступила да и некоторые подданные ястребы поддержали. Но не все оказались на ее стороне.



Волны в лягушатнике



Макрон сравнительно молод. Вся жизнь впереди, впечатляющее начало – президент Франции. Надо быть ответственным и честным перед избирателями. Не слышите меня, послушайте Омара Хайяма, которого уже сотни лет боготворят как выдающегося поэта, ученого, философа. Он плохого не посоветует: "Если на всю жизнь вам счастья недостало, счастливым должен быть конец, а не начало". Не нужно думать, что должность президента пожизненная. Если Хайям для вас древность, возьмите другого, посовременнее, к примеру генерала и президента Шарля де Голля. Великим стал не потому, что француз, а тем, что сделал для страны. Выделю главное: символ движения сопротивления фашизму, основатель и первый президент Пятой республики, когда понял, что штаб-квартира НАТО и членство в альянсе угрожают независимости страны, в 1966 году убрал штабистов из Парижа и вышел из военной организации блока, вернул золотое обеспечение довоенных ценных бумаг США, отдав американцам их бумажки. Мотивировка простая и гениальная. Деньги одной страны не могут быть мерилом для другой. Красиво и по-доброму расстался с колонией Алжир, заявив в 1958 году: "У арабов высокая рождаемость. Это значит, что если Алжир останется французским, то Франция станет арабской". (Ясир Арафат позже выразился не так изысканно, но суть та же: "Наша атомная бомба – это матка арабской женщины"). 60 лет назад решил миграционный вопрос. Это сейчас из него делают проблему да такую, что весь Евросоюз трясется.



И вы, Макрон, можете приложить руку к разрядке этой ситуации. Не лезьте к арабам, особенно с ракетами и бомбами.



Борьба США, Англии, Франции и некоторых других с терроризмом в Сирии напоминает болезнь – кретинизм, проявляющийся в задержке психического и умственного развития. Одна из ее причин – брак между близкими родственниками.



Любовь для французов – это почти святое, но не надо путать ее с проституцией. Вы верите в умные американские ракеты – легко купились! Железка не может быть ответственной, это свойство только человеческого разума. Предположим, что эта "умница" попала в русских, которых много в Сирии. Получите войну с Россией. Вспомните историю и подумайте, надо ли вам это. А лучше спросите народ, который, кроме как в войну 1812 года, никогда не был не то что врагом России, но и в плохих отношениях с нами.



Зависимость Франции не от России, а от США – вот чего не хотел и с чем боролся де Голль. Франция раньше всегда находила с нами общий язык, в чем была личная заслуга руководителя государства. Опять встает вопрос о роли личности. Только помните, некоторые руководители в США похожи на Буратино: головы дубовые, но в карманах золотые ключики, и они вас искушают. Независимость – главное завоевание для любого государства, тем более с такой родословной, как у Франции. За это можно и пострадать, но только за это!



Порадовала Меркель. Как говорят у нас на Руси, мастерство не пропивается, сколько бы пива ни выпил. Но это просто поговорка. Я не о выпивке, главное – фрау не хочет войны с нами. Немцам она, как и русским, ни к чему, мы досыта навоевались в прошлом веке. А у нас скоро праздник – очередной День Победы. У Германии – день, когда покончили с фашизмом. Важнейшие международные события, время встречаться и разговаривать, чтобы не было подобного в будущем. Не надо омрачать нам праздник, мы его заслужили кровью на фронте и потом в тылу.



Политическая клоунада



США и подконтрольные СМИ рассказывают своему народу и всему миру такие сказки, особенно о российской угрозе, что впору отдыхать и Андерсену. Слушают их не дети, а руководители стран НАТО, Евросоюза, даже СБ ООН. Иногда и эта солидная организация оказывается невольным заложником сказок. Хотя СБ ООН надо бы держаться подальше от этих андерсенов, то есть руководствоваться фактами и заключениями экспертных комиссий. Но выдумки США настолько примитивны, что многие стыдятся, ибо если их слушать, можно оказаться в неприглядном положении. Рисковать безопасностью своих народов и мира в целом, ориентируясь на подсказки США, одержимых своей "исключительностью", крайне рискованно и безответственно.



Многие называют действия США в Сирии хулиганскими, бандитскими, напоминающими действия переселенцев при освоении Америки. Видно, гены предков у некоторых руководителей сохранились. Нет вроде повода для улыбок. Но заявление Трампа "Удары были нанесены после тщательного научного анализа" следует отнести к политической клоунаде.



С открытыми глазами



Моей внучке Аленке было четыре годика. В обед полагалось укладывать ее спать на пару часов. Ей не хотелось. И чтобы ее приспать, меня иногда просили почитать ей сказки, которые она очень любила, несмотря на то, что многие знала почти наизусть (по крайней мере если я ошибался, поправляла).



Однажды она долго не засыпала и я сам начал потихоньку отключаться, сбиваться с темпа и бормотать не по тексту, думая, что она наконец-то задремала. Но номер не прошел. Она сразу повернулась ко мне и, увидев, что я бормочу, смежив веки, строго сказала: "Нет, дедушка, ты мне читай сказку с открытыми глазами".



Уважаемому Трампу явно недостает подсказки умной внучки.



Хочется обратиться ко всем людям, особенно дядям и тетям во власти, имеющим в полном подчинении СМИ и влияющим на жизнь миллионов людей. Требуйте от сказочников, чтобы они читали с открытыми глазами. Будьте в таких вопросах настойчивыми, как Аленка!



Леонтий Шевцов,

вице-президент Клуба военачальников Российской Федерации, генерал-полковник



№ 16 (729) за 24 апреля 2018 Источник - vpk-news.ru

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