Изнасилование с добрыми намерениями. Доверчивость западного общества граничит с дебилизмом, - В.Тетекин

00:16 25.04.2018 В последние месяцы на нас навешивают одно бездоказательное обвинение за другим. И Скрипалю насильно влили в рот стакан яду, и химическое оружие из Сирии никуда не вывезли, а лишь закопали поглубже… Впрочем, такое поведение наших "заклятых друзей" может вызвать удивление только у тех, кто или не знал, или забыл уроки истории.



Самые гнусные провокации, вызывавшие тяжелейшие потрясения, происходили именно в последние полстолетия. Все говорит о том, что нынешняя вакханалия лжи, охватившая Запад, не случайность. Это часть системы создания предлогов для развязывания войн и оправдания агрессий.



Сам себе патологоанатом



Не будем уходить в глубь истории. Война США против Вьетнама. Приняв на себя миссию колонизаторов-цивилизаторов после позорного поражения Франции, Штаты до поры до времени пытались вести борьбу против освободительного движения руками самих вьетнамцев. Из этого ничего не вышло. Созданная американцами армия Южного Вьетнама начала разваливаться под ударами освободительных сил, возглавляемых Хо Ши Мином. Руководство США, дабы избежать позорного поражения, встало перед необходимостью направить во Вьетнам свои войска. Однако в американском обществе еще была свежа память о войне в Корее, где Соединенные Штаты понесли тяжелейшие потери, но так и не смогли победить. Нужен был весомый предлог.



" С разрушением Советского Союза начался демонтаж системы международного права, созданного на основе победы над фашизмом "



К 1964 году американцы уже вели подрывные операции против Демократической Республики Вьетнам. С моря на побережье ДРВ забрасывались диверсионные группы, велась активная разведка размещения РЛС. В операциях постоянно участвовал американский эсминец "Мэддокс". Как-то к нему, а дело было в Тонкинском заливе, приблизилась группа вьетнамских торпедных катеров. Напуганные американцы решили, что подвергаются нападению и открыли артиллерийский огонь. Через два дня в сильный шторм капитану "Мэддокса" почудилось, что его опять атакуют торпедные катера. В Вашингтоне началась истерика. Мол, эсминец подвергся нападению в нейтральных водах. И хотя капитан корабля ничего толком сообщить не смог, патриотические речи заполнили залы конгресса и экраны телевизоров: "На нас напали, мы, самая мощная нация в мире, должны дать отпор". В итоге конгресс США принял "Тонкинскую резолюцию", давшую президенту Джонсону полномочия для широкого участия в боевых действиях без объявления войны. Американский контингент во Вьетнаме вырос до 540 тысяч человек, США потеряли в этой стране только убитыми 54 тысячи солдат и офицеров. Жертвами интервенции стали около двух миллионов вьетнамцев. Такова цена лжи.



Вьетнамский синдром – крайнее истощение общества и экономики неправедной войной – продержался в США почти 20 лет. Через два десятилетия американский империализм стряхнул бинты на ранах, встрепенулся и решил начать все по-новому. Первой жертвой стал маленький остров Гренада, где у власти было правительство, дружественное СССР и Кубе. Повод для вторжения нашли незамысловатый. Американским студентам, находящимся в этой стране, якобы грозит смертельная опасность. И в октябре 1983 года на остров навалилась морская пехота США, части ВДВ. Около 10 тысяч солдат и офицеров при численности армии Гренады 1200 человек. Студенты были спасены, марксистское правительство свергнуто.



Зверь почувствовал вкус крови, и следующим объектом стала Панама. Давний друг Америки и агент ЦРУ Норьега заартачился, начал укреплять отношения с СССР. Надо было поставить его на место. Повод нашелся мгновенно. Якобы панамские солдаты изнасиловали жену американского офицера. 20 декабря 1989 года началось вторжение войск США. 26 тысяч американцев против армии Панамы в 12 тысяч человек. Их сопротивление было сломлено в течение четырех дней.



Вскоре разрушился Советский Союз. Единственная сила, способная обуздать неоколониальные аппетиты Америки, ушла в небытие. Тормоза, и без того не слишком крепкие, были отпущены. Очередной жертвой стала Югославия. Ее били нещадно. Но сербы сдаваться не хотели. Поэтому была устроена целая серия кровавых провокаций, дабы создать повод для вмешательства НАТО. Сначала сербов обвинили в минометном обстреле рынка Маркале в Сараеве (Босния) в феврале 1994-го и августе 1995-го. Во время этих терактов погибли десятки людей. Впоследствии российские военные доказали, что из миномета с позиций сербов туда попасть невозможно. На самом деле была бомба, заложенная хорватскими боевиками (явно не без подсказки спецслужб НАТО), но это уже никого не волновало. Авиация и артиллерия НАТО нанесли мощнейшие удары по позициям сербских войск, что в конечном счете привело к их тяжелому поражению. СФРЮ оказалась разорвана на части. Однако Сербия и Черногория объединились в Союзную Республику Югославия и продолжали занимать независимую пророссийскую позицию. Их следовало примерно наказать. В январе 1999 года стараниями главы миссии ОБСЕ в Косове, сотрудника ЦРУ Уильяма Уокера была раздута "резня в Рачаке", когда убитые террористы из Армии освобождения Косова были изображены невинными жертвами "сербского геноцида". На основе этой откровенной лжи в марте 1999-го началась полномасштабная агрессия НАТО, которая привела к гибели тысяч мирных жителей СРЮ, чудовищным разрушениям экономики страны и в конечном счете свержению президента Слободана Милошевича, убитого впоследствии в застенке так называемого Международного трибунала по бывшей Югославии.



Как впоследствии выяснили финские патологоанатомы, приглашенные для расследования "резни в Рачаке", погибшие "мирные жители" не были расстреляны "кровожадными сербами", а оказались террористами, убитыми в бою. Но к этому времени оценки финнов уже никого не интересовали. Югославия была разгромлена.



Универсальная пробирка



Масштабы провокаций росли. Удар по башням Всемирного торгового центра в Нью-Йорке в сентябре 2001 года привел к гибели почти трех тысяч человек. Во всем обвинили силы международного терроризма. Теперь они понадобились уже не в качестве наемников, как в Афганистане и на Балканах, а как угроза существованию цивилизации. После разрушения СССР американцам и их союзникам позарез был нужен новый стратегический противник, дабы оправдать необходимость сохранения НАТО и увеличения военных расходов.



Мир аплодировал вторжению США в Афганистан в надежде, что гнездо международного терроризма будет разгромлено. Правда, многие с самого начала усомнились в том, что башни рухнули от атаки самолетов. Специалисты сочли гораздо более вероятным, что разрушение произошло от взрывных устройств внутри зданий.



На следующем этапе по мере разрастания аппетитов американского империализма потребовалось разгромить Ирак. Саддама Хусейна обвинили в том, что его запасы оружия массового поражения (химического, бактериологического и ядерного) способны уничтожить все живое. Хотя на этот раз американские сценографы не заморачивались постановочными терактами. Госсекретарь США Колин Пауэлл показал на заседании Совбеза ООН пробирку с неким белым порошком, все ахнули от ужаса, интервенция Соединенных Штатов с союзниками против Ирака началась под одобрительные возгласы так называемого мирового сообщества. После оккупации Ирака американцы перепахали страну вдоль и поперек, но не нашли ничего.



Затем была Ливия, где "бесполетную зону" (для ливийцев, но не для ударной авиации НАТО) вводили под предлогом готовящейся кровавой расправы над населением Бенгази.



Далее – Сирия. Тут придумали новую фишку – обвинение правительственной армии в использовании химического оружия против оппозиции. Готовящийся массированный удар НАТО по Сирии удалось предотвратить за счет полного отказа сирийцев от этого оружия. Но сама тема натовцам понравилась. Ее то и дело раздувают в западных столицах. Россия не позволила осуществить отработанный, казалось бы, сценарий свержения законного правительства. Но страсть к провокациям у наших так называемых партнеров никуда не делась.



Все это сильно напоминает сюжет фильма "Хвост вертит собакой", в котором советники американского президента с падающей популярностью организуют для него "маленькую победоносную войну". Но не реальную, а ведущуюся исключительно в виртуальном пространстве. На телеэкране. Общество свято верит зомбоящику. Рейтинг президента идет вверх.



Что в сухом остатке? С разрушением Советского Союза начался демонтаж системы международного права, созданного на основе победы союзников над фашистской Германией в 1945 году. ООН низведена до ретранслятора взглядов Госдепа США. Западные "партнеры" действуют по принципу "Закон, что дышло".



В последние годы американцы и их союзники даже не утруждают себя притягиванием за уши статьи 7 Устава ООН, позволяющей Совету Безопасности в случае возникновения угрозы миру применять все необходимые меры (подразумевая военные). Юридическое обоснование теперь не нужно, достаточно сенсационного предлога, ошеломляющего общественность США и Евросоюза.



При этом доверчивость западных сообществ, включая патентованных интеллектуалов, граничит с дебилизмом. Они готовы согласиться с любой антироссийской чушью, если ее больше недели повторяют с экранов. Из Москвы обкричались, требуя хоть малейших доказательств причастности России к мнимому (как теперь уже ясно) отравлению Скрипалей. Ноль внимания. Русские виноваты всегда и во всем. И какая наглость: они не признаются и требуют доказательств. Конечно же, самые лютые санкции получают поддержку ЕС. Даже себе во вред. Это святая жертва на алтарь демократии и гуманизма.



После истории с пробиркой "иракского ОМП" никакого доверия западным "партнерам" уже быть не могло. По инерции мы все еще надеялись, что они опомнятся. Но каждое новое "дело", будь то Литвиненко или Скрипаль, разрушало остатки веры в здравомыслие Запада. Теперь, думается, поставлена последняя точка.



Только мощные Вооруженные Силы, опирающиеся на самодостаточную экономику и сплоченность общества (не разделенного на бедных и богатых), способны защитить от разрушительных сценариев, нацеленных на нашу страну.



Вячеслав Тетекин,

член Комитета Государственной думы РФ по обороне (2011–2016), доктор исторических наук



№ 16 (729) за 24 апреля 2018 Источник - vpk-news.ru

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