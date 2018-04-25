ШОС сплотили США и террористы. Сергей Лавров с коллегами пообщались в Пекине, - "Къ"

00:14 25.04.2018 Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) готовится в июне впервые провести саммит в обновленном составе с главами Индии и Пакистана. Для подготовки мероприятия в Пекин прибыл глава МИД РФ Сергей Лавров, обсудивший с коллегами по ШОС повестку предстоящего саммита. Несмотря на то что на притирку Исламабада и Дели к остальным членам организации может уйти три-четыре года, их интеграция проходит лучше, чем ожидалось. Взаимодействие внутри ШОС свидетельствует о том, что помимо разногласий у членов этой организации сохраняются общие интересы: антитеррористическая деятельность в Афганистане, урегулирование в Сирии и борьба против наркотрафика. С подробностями из Пекина - корреспондент "Ъ" Михаил Коростиков.



Основной темой встречи министров стала подготовка саммита ШОС, который пройдет 9–10 июня в китайском Циндао. К подписанию готовятся более 20 многосторонних документов, предложенных всеми сторонами, но, как заметил в беседе с "Ъ" знакомый с ходом переговоров источник, "хорошо будет, если до подписания доживут две трети".



В число основных документов, которые участники саммита намерены подписать в Циндао, входят "Программа сотрудничества по борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом на 2019–2021 годы", "План действий по выполнению договора о дружбе, сотрудничестве и добрососедстве членов ШОС на 2018–2022 годы", "Антинаркотическая стратегия ШОС", "Совместное обращение глав государств к молодежи" и "Программа действий по предупреждению вовлечения молодежи в деятельность деструктивных структур".



Июньский саммит станет первым, в котором полноценное участие в качестве членов ШОС примут главы Индии и Пакистана. С их вступлением были связаны серьезные опасения: Исламабад и Дели имеют неурегулированный территориальный спор и находятся в откровенно враждебных отношениях по целому ряду позиций. Незадолго до вступления в ШОС в прошлом году премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал Пакистан "рассадником терроризма". Если бы две страны продолжили вести себя таким же образом и внутри ШОС, это бы парализовало организацию. Не все гладко и между Пекином и Дели: несколько журналистов из Индии независимо друг от друга спросили корреспондента "Ъ", "не боится ли Москва стать сателлитом Китая".



Впрочем, по словам собеседников "Ъ" в Москве, процесс притирки новых членов идет легче, чем предполагалось, хотя и не без проблем. Во внешнеполитических ведомствах Индии и Пакистана пока не хватает кадров, хорошо знакомых с повесткой ШОС, из-за этого постоянно случаются недопонимания и накладки.



Все собеседники "Ъ" назвали одной из наиболее раздражающих проблем лингвистическую: официальными языками ШОС являются русский и китайский, но оба новых члена куда комфортнее чувствуют себя с английским. Переводческой службы в ШОС нет, по факту документооборот всегда велся на русском (китайцы традиционно присылали в организацию русистов), и представители Индии и Пакистана за свой счет вынуждены искать переводчиков, которые делают для них неофициальный английский вариант.



По мнению собеседников "Ъ", "рано или поздно это может плохо кончиться": фактически в Дели и Исламабад поступают два разных английских варианта документов, и разночтения в переводе могут привести к разнице в понимании сути принятых решений. В целом же процесс окончательной адаптации новых членов может занять, по мнению собеседников "Ъ", "три-четыре года", и на это время о расширении организации, скорее всего, можно забыть. Очередь на вступление в ШОС тем временем не уменьшается. В настоящий момент наиболее интенсивная дискуссия ведется по кандидатурам Монголии и Ирана (Тегеран добивается членства в ШОС с 2008 года). Выразили желание попасть в организацию Турция и Афганистан, хотя в первом случае этому очевидно мешает членство в НАТО, а во втором - присутствие на территории иностранных войск.



После вступления в ШОС Индии и Пакистана достигать консенсуса станет непросто



Министры обсудили также ситуацию в Сирии, Иране и КНДР. По Сирии стороны согласовали единое заявление, в котором призвали к политическому урегулированию конфликта в соответствии с нормами международного права и недопустимости применения силы по отношению к суверенным государствам. Много внимания в этот раз было уделено ситуации в Афганистане. Сергей Лавров заявил, что "активность террористов "Исламского государства" (ИГ, запрещено в РФ.- "Ъ") угрожает южным границам государств-членов ШОС".



По его словам, государства-члены организации призвали афганское правительство и "Талибан" "как можно скорее начать прямые переговоры", чтобы не допустить перехода значительной части талибов под знамена ИГ.



Китайская сторона традиционно внесла на нынешней встрече предложение по усилению в ШОС экономического сотрудничества. По данным "Ъ", Пекин предложил подготовить к саммиту соглашение об упрощении процедур торговли и рамочное соглашение о сотрудничестве в сфере торговли услугами.



Эксперты уже прорабатывают эти документы, но шансы сделать их "проходными" пока невелики: представители Китая делают упор на правила Всемирной торговой организации, но, к примеру, Узбекистан членом ВТО не является и следовать ее правилам не хочет. Впрочем, по мнению одного из источников Ъ есть шанс выйти на некое рамочное соглашение, касающееся торговли услугами. Обсуждается и возможность подписания в Циндао "Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между Китаем и странами Евразийского экономического союза", многие из которых входят в ШОС.



По словам собеседников "Ъ" в российской делегации, представители КНР традиционно попытались включить в максимальное число документов одобрение со стороны ШОС китайского интеграционного проекта "Один пояс, один путь". Впрочем, сделать это шансов немного: против по-прежнему выступает Индия, считающая этот проект "новой Ост-Индской компанией", вредящей интересам Дели. В попытке привлечь в этом вопросе на свою сторону Россию китайский министр Ван И заявил, что "в рамках этой инициативы Москва и Пекин реализуют более 200 совместных проектов".



Это заявление вызвало у собравшихся недоумение. "Возможно, он имел в виду вообще все проекты экономического сотрудничества между двумя странами или что-то еще",- заметил один из собеседников "Ъ". Он напомнил, что, несмотря на позитивную динамику двусторонних отношений, новых крупных проектов между двумя странами не было уже несколько лет.



№72 от 25.04.2018, стр. 6 Источник - Газета "Коммерсантъ"

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